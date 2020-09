Jusqu’à présent, 2020 a été toute une année. Avec la pandémie mondiale de COVID-19, de nombreux bureaux ont fermé et ceux qui peuvent travailler à domicile le font pour le moment. En particulier, les effets de la pandémie ont eu un impact important sur l’industrie des jeux vidéo.

Les conférences de jeu en personne comme E3, PAX et Gamescom ont toutes été remplacées par des événements virtuels. Les studios ont exprimé des difficultés à s’adapter au travail depuis leur environnement domestique, ce qui a finalement entraîné le retard de titres majeurs tels que Destiny 2: Au-delà de la lumière et Halo Infini.

De plus, avec la nouvelle génération de consoles qui se profile à l’horizon, Sony et Microsoft doivent prendre en compte la récession mondiale, les chiffres du chômage et les contraintes d’approvisionnement lors de l’annonce du prix de détail final de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, respectivement.

Cependant, un aspect qui pourrait être négligé est l’effet psychologique de l’expérience de la pandémie. Scott Dobson-Mitchell est l’auteur de Playing at Apocalypse: Reading Plague Inc. in pandemic culture. Il me dit que nous vivons dans une «culture pandémique», un concept inventé par les professeurs de l’Université Carleton Neil Gerlach et Sheryl Hamilton, auteurs de Trafficking in the Zombie: The CDC Zombie Apocalypse Campaign, Diseaseability and Pandemic Culture.

La culture pandémique est l’idée que non seulement nous sommes vulnérables à la propagation de la maladie, mais nous sommes également très conscients de cette vulnérabilité car il y a tellement de communication sur les pandémies à travers les médias, y compris les informations, les émissions de télévision, les films et, bien sûr, la vidéo. Jeux.

Il dit qu’une théorie plus ancienne, la théorie de l’aiguille hypodermique, suggérait que les messages médiatiques sont simplement injectés directement dans le cerveau d’un public passif. Cependant, cette théorie a été relativement abandonnée dans les temps modernes, et maintenant nous ne sommes pas vraiment aussi dramatiques sur la façon dont les médias influencent les perceptions et les comportements du public.

Lorsque nous interagissons avec le concept de pandémie dans les jeux vidéo, nous interagissons souvent avec des angoisses culturelles comme une stratégie d’adaptation. Nous craignons comment des menaces aussi puissantes et invisibles pourraient anéantir notre civilisation. «Alors quand on joue quelque chose comme Le dernier d’entre nous ou Plague Inc., cela pourrait être un moyen de surmonter certaines de ces angoisses grâce à la simulation. Nous affrontons ouvertement ces peurs en jouant littéralement à travers elles », explique Dobson-Mitchell.

Par coïncidence, deux sorties de jeux de haut niveau en 2020 impliquaient des pandémies: Resident Evil 3 Remake et The Last of Us Part II. Ils se concentrent également tous les deux sur les zombies, qui est un thème très populaire dans les jeux vidéo. Dans un extrait YouTube de l’intro de 2013 Le dernier d’entre nous, les fans ont récemment publié dans la section des commentaires sur la façon dont le premier jeu de la franchise ressemble étrangement à ce qui se passe actuellement dans le monde concernant COVID-19.

Un commentateur a écrit: «C’est assez effrayant à quel point cela est réaliste par rapport à notre situation actuelle. Différents virus, mêmes réactions. » Un autre a simplement écrit: «Coronavirus». Dahlia Schweitzer, auteur de Devenir viral: les zombies, les virus et la fin du monde et professeur associé au Fashion Institute of Technology, me dit que l’utilisation de séquences d’actualité est un trope fréquent dans les récits d’épidémies de zombies.

« Contrairement aux films catastrophe basés sur des monstres tels que Godzilla, les récits d’épidémies sont terrifiants parce qu’ils semblent «presque» réels. L’ironie, bien sûr, est que nous en vivons actuellement. Mais vous verrez de nombreux «éléments documentaires» dans les récits d’épidémie. Le plus réaliste, le plus effrayant.

Dobson-Mitchell a semblé faire écho à un sentiment similaire, notant que notre expérience avec COVID-19 pourrait conduire à une demande accrue de «réalisme viral», décrit dans nos médias. La maladie qui a ravagé le monde dans The Last of Us, le champignon Cordyceps, n’est pas un scénario probable. Cependant, la partie importante est que cela semble plus réel et plausible que certaines des autres origines fantastiques des maladies dans les médias zombies.

Il a ajouté: «Le jeu a donc définitivement un sens du réalisme, qui va de son récit au gameplay réel. The Last of Us est évidemment sorti bien avant COVID-19, mais il serait intéressant de voir plus de jeux essayer ce genre de récit «réaliste». »

Un autre thème qui, selon Schweitzer, est familier dans les récits de zombies est que les personnes en position de pouvoir n’ont aucune idée de ce qu’il faut faire en cas d’épidémie. À l’instar de la scène d’introduction de The Last of Us, les fans ont également afflué vers la section des commentaires YouTube dans une vidéo de Lumière mourante»scène d’ouverture, où elle explique la situation dans la ville fictive du jeu, Harran.

Elle dit qu’un sentiment d’impuissance se fait sentir tout au long de l’ouverture. Ce que nous voyons se produire à maintes reprises dans ces types de récits d’épidémies reflétait presque ce que nous avons vu dans la vie réelle. «Ce qui s’est passé comme un épisode bizarre de la Twilight Zone au cours des derniers mois, c’est que les gens de la communauté médicale et du gouvernement disent toujours que« rien de tel ne s’est jamais produit auparavant! » et « nous ne savons pas quoi faire! » «

Eugen Pfister, l’auteur de Les zombies ont mangé la démocratie, m’a expliqué que presque tous les jeux de zombies présupposent un effondrement total de la société et du gouvernement tels que nous les connaissons; il n’y a pas de police, pas d’armée et pas de pompiers pour nous sauver. Cependant, il y a une raison pratique à ce type de réglage quand il s’agit des limites de la conception de jeux, car il permet aux concepteurs de jeux de créer des mondes ouverts sans contraintes.

Il dit qu’il est plus facile de programmer l’IA pour des scénarios tout contre tous, plutôt que d’essayer de tenir compte de différents types d’alliés et de factions. Mais il dit que cela a certaines implications. Lorsque ces types de récits similaires sont répétés sans cesse, ils se normalisent.

«Nous devons simplement comparer ces scénarios fantastiques avec des récits similaires dans les informations quotidiennes, en particulier de l’extrême droite politique. Nos démocraties modernes d’aujourd’hui ne sont pas plus faibles que vingt à quarante ans auparavant, et la croyance en un système démocratique est toujours en déclin.

Les jeux peuvent refléter certaines de ces valeurs ou croyances des cultures qui les créent, et en particulier, le thème de la perte de confiance dans des institutions telles que les nouvelles, les autorités sanitaires et les gouvernements peut être vu dans des franchises telles que Resident Evil. Il est souvent discuté en relation avec des concepts tels que l’hésitation à la vaccination, où certaines personnes peuvent avoir des doutes sur l’efficacité ou la sécurité des vaccins en raison de la méfiance.

« Donc avec Resident Evil»s Umbrella Corporation, peut-être que ce que nous voyons est le reflet de cette méfiance institutionnelle. Cette idée que certains des éléments les plus puissants de la société ne veillent pas à nos meilleurs intérêts », explique Mitchell. C’est un trope de science-fiction bien établi qui remonte à des œuvres telles que Frankenstein, où il y a un scientifique solitaire qui perturbe l’ordre naturel et franchit une ligne éthique. Avec Resident Evil, le trope a évolué, impliquant désormais une multinationale qui n’agit que dans l’intérêt personnel.

Un studio, Six to Start, a dû faire pivoter son contenu à la suite de la pandémie COVID-19. Six to Start est un studio indépendant basé à Londres, et est le développeur du jeu de fitness mobile, Zombies, cours! Le PDG Adrian Hon m’a dit que cela avait été un défi de s’adapter au verrouillage. Parce que les zombies courent! s’appuie sur les utilisateurs qui font du jogging à l’extérieur, le studio a développé une série d’exercices pour rester à la maison dans le jeu appelé The Home Front, qui ne nécessite aucun équipement spécial.

Hon a noté que son personnel et ses partenaires ont joué un rôle essentiel dans le développement de The Home Front, notamment Naomi Alderman et son équipe de rédaction, ainsi que le chef de la production du studio, Matt Wieteska. Alderman a été en mesure d’écrire rapidement des scripts convaincants en réponse à la situation mondiale, ce qui a pris environ deux semaines. Ce n’est évidemment pas la norme, car le studio devait écrire, éditer et publier à la volée par rapport à la publication de nouveaux contenus en gros morceaux, comme ils le faisaient habituellement avec les saisons.

Selon Hon, The Home Front a été bien accueilli. Face à la mortalité, les gens ont toujours trouvé réconfortant d’aborder ces concepts à travers l’horreur et la fiction de zombies. Hon explique qu’il comprend que les marques veulent se distancer de parler d’infections et de maladies. Cependant, il précise qu’il sait que la plupart des adultes adultes peuvent faire la différence entre la réalité et la fiction, et que tout le monde traverse de toute façon cette pandémie.

«Dans notre cas, Zombies, Run! Ce n’est pas une histoire dystopique déprimante, c’est une histoire de personnes qui se rassemblent pour se soutenir mutuellement, et beaucoup de gens nous ont écrit pour dire à quel point ils apprécient ce que nous faisons, non seulement du point de vue de la santé physique mais aussi mentale. »

Malheureusement, la vraie vie n’a pas toujours les mêmes tons optimistes et pleins d’espoir que les histoires que nous écrivons. Schweitzer mentionne qu’à tout le moins, nous aurions pu apprendre de ces récits fictifs, au lieu de les reproduire encore et encore comme Groundhog Day.

Ce qui est particulièrement horrible pour elle, c’est qu’aucun récit fictif d’épidémie n’imaginait l’incompétence du gouvernement au niveau auquel nous sommes actuellement confrontés: «Littéralement, rien n’est aussi mauvais que ce que nous avons actuellement en dehors de l’écran. Un film où le [United States] le président accuse les infirmières d’avoir volé des équipements de protection individuelle? Je veux dire, c’est risible. «

Mais peut-être que c’est le but de jouer à des jeux. Plague Inc. n’est pas le jeu le plus précis ou le plus éducatif du marché, et le créateur a dû publier une déclaration disant que le jeu lui-même n’était pas un modèle scientifique de la propagation des maladies. De plus, alors que le jeu consiste à propager activement un virus, le studio derrière lui travaille sur un mode qui fait l’inverse: arrêter une épidémie.

Dobson-Mitchell conclut à nouveau que nous avons le plus souvent peur de l’inconnu et que simuler des menaces de pandémie ou jouer à travers une apocalypse nous aide à faire face, en disant: «Quoi qu’il en soit, pour certaines personnes, jouer à un jeu comme Plague Inc. est peut-être un moyen de rendre cette menace inconnaissable et incertaine un peu plus visible et connue.