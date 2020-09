La bande-annonce de «Dune», la prochaine adaptation du classique de science-fiction de Frank Herbert, a présenté une chanson de Pink Floyd de 47 ans à des milliers, voire des millions de nouveaux auditeurs.

Ce réalisateur Denis Villeneuve a choisi «Eclipse», de l’album «Dark Side of the Moon» du groupe anglais de 1973, comme élément musical clé de la vidéo de trois minutes, a été une surprise – d’autant plus que la plupart des bandes-annonces ne sont pas marquées par le film. compositeur réel, et encore moins une reprise spécialement adaptée d’une chanson rock classique. («Eclipse» a été écrit par Roger Water dont l’édition est avec BMG.)

Le compositeur de «Dune» Hans Zimmer a confirmé qu’il avait conçu la nouvelle version de la bande-annonce, bien qu’il ait décliné la demande de Variety pour une interview à ce sujet. Il a cependant tweeté la ligne publicitaire emblématique du film («au-delà de la peur, le destin attend») et son excitation («c’est un rêve d’enfance devenu réalité pour moi!») Le matin du 9 septembre, le jour de la sortie de la bande-annonce .

Un ensemble de 32 voix de Los Angeles s’est réuni, quatre à la fois en huit sessions plus tôt cet été, au studio Remote Control de Zimmer à Santa Monica, sous la direction de la chorale “Lion King” de Zimmer Edie Lehmann Boddicker. Douze ont interprété les vers lyriques de «Eclipse», ainsi que les parties chorales des 20 autres (Zimmer a félicité Lehmann Boddicker et plusieurs autres collègues musiciens sur Facebook ce jour-là.)

Lehmann Boddicker a qualifié le groupe de «who’s who» des chanteurs de session de LA et a noté que Zimmer (FaceTiming de son studio à domicile) a supervisé et fait des suggestions tout au long des sessions.

«Il voulait rendre hommage au son original, très en contre-phrase, un peu espacé, pour que les voix ne sonnent pas urgentes», dit-elle. «Il y a une sorte de joie qui se passe sur la piste, beaucoup d’espoir. Ce n’est pas découragé, juste très paisible et ne sonne pas de cette planète.

«Nous avons suivi tous les [COVID-19] protocoles », ajoute Lehmann Boddicker. «Tout le monde portait des masques, sauf lorsqu’ils étaient dans leurs cabines séparées, divisées par du verre, toutes avec leur propre micro, et tout était essuyé entre les sessions.

Bien que le choeur ait chanté la chanson entière, seules 13 lignes sont utilisées dans la bande-annonce: le début («tout ce que vous touchez et tout ce que vous voyez…»), le milieu («et tout ce que vous créez et tout ce que vous détruisez…») et la fin («tout sous le soleil est d’accord mais le soleil est éclipsé par la lune»).

Le milieu extra-spatial d ‘«Eclipse» n’est pas la seule raison de son utilisation. Le réalisateur chilien-français Alejandro Jodorowsky, dans ses plans somptueux, désormais légendaires mais jamais réalisés pour un film «Dune» au milieu des années 1970, a approché Pink Floyd pour écrire la partition. Villeneuve n’a pas expliqué le choix, mais peut signaler aux fans qu’il est conscient de l’histoire mouvementée mais fascinante des adaptations et des tentatives de «Dune».

«Dark Side of the Moon» est l’un des albums les plus populaires de l’histoire du rock, ayant vendu environ 45 millions d’exemplaires dans le monde et certifié «15x platine» par la RIAA. Alpha Data a indiqué que les ventes numériques de «Eclipse» ont augmenté de 1 750 pour cent après l’apparition de la chanson dans la bande-annonce. La bande-annonce elle-même a été vue plus de 22 millions de fois en seulement sept jours.

Le programmeur Steven Doar, le violoncelliste sino-américain Tina Guo, le bassiste colombien Juan Garcia-Herreros et le guitariste anglais Guthrie Govan ont également été félicités par Zimmer sur les réseaux sociaux pour leur rôle dans la création de musique pour la bande-annonce de «Dune» – confirmant essentiellement ce qu’il a dit à Variety dans Juin: «Je peux occuper beaucoup de musiciens – en Australie, en Europe, en Angleterre, en Amérique. Je travaille en quelque sorte sur quatre continents. Les fuseaux horaires ne sont pas mes amis pour le moment. »