En 2017, Camryn Clifford (née Turner) a créé sa chaîne YouTube, Cam & Fam, pour raconter son expérience d’adolescente enceinte. Dans les années qui ont suivi ses débuts dans le vlog, elle a accueilli les filles Collette Briar et Delilah, et elle a épousé le père des filles, Landon Clifford, en juin 2019.

Bien que le contenu de Cam & Fam soit généralement léger, Camryn est revenu d’une pause sur les réseaux sociaux en août 2020 pour annoncer que Landon était décédé à l’âge de 19 ans.

Camryn a déclaré que Landon Clifford “est mort en sauvant la vie d’autres personnes”.

Après avoir pris du «recul par rapport aux médias sociaux» pour sa santé mentale, Camryn est retournée sur Instagram le 22 août pour confirmer que Landon était décédé. Elle a posté une photo avec sa main sur la poitrine de Landon alors qu’il était à l’hôpital.

«Le 13 août 2020 était le dernier jour de Landon étant le meilleur père et mari qu’il pouvait être. Après avoir passé les 6 jours suivants dans le coma, il est décédé et a fait don de plusieurs organes à des personnes dans le besoin dans tout le pays. Il est mort en sauvant la vie d’autres personnes. . C’est le genre de personne qu’il était. Compatissant, aimant, attentionné, gentil et doux », a-t-elle écrit. “C’était un mari incroyable et le meilleur père que ces filles puissent avoir [sic] jamais demandé. “

Source: Instagram

«Cela m’attriste profondément qu’ils ne le connaissent jamais vraiment. Il était si jeune et avait tellement plus de vie à vivre. Ce n’est pas ainsi que les choses étaient censées se passer. Il était censé se rendre à son prochain anniversaire, ” elle a continué. “Il était censé accompagner ses filles sur l’île [sic]. Il était censé mourir vieux avec moi. “

“Les mots ne peuvent pas décrire la douleur que je ressens. Tout ce que je peux faire maintenant, c’est m’assurer que nos filles savent à quel point il nous aimait. Il nous regarde du haut du ciel et sa lumière brillera à travers les nuages ​​lorsque nous regarderons lui », conclut-elle sa légende. “Qu’il repose paisiblement.”

Camryn n’a pas confirmé ce qui était exactement arrivé à son mari. Le 23 août, Camryn a posté une photo avec quatre amis, et elle a confirmé qu’ils commémoraient l’héritage de Landon.

«Aujourd’hui, nous célébrons sa vie», a-t-elle écrit dans sa légende.

Nos pensées vont à Camryn, Collette, Delilah et les autres membres de la famille de Landon en ce moment.

