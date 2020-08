L’apparition dans les émissions de télé-réalité, pour la plupart, ne paie pas les factures dans la mesure où beaucoup de gens le pensent, et cela est particulièrement vrai des séries qui ne durent que quelques saisons. Bien qu’il y ait quelques exceptions, les émissions qui reposent sur le travail quotidien des gens dans une entreprise établie, comme Mike Hall sur Rust Valley Restorers, ne donnent pas de paiements massifs. Alors, comment cet homme a-t-il fait son argent?

Conner Hall, le fils de Mike, dit que son père perd souvent de l’argent sur les projets qu’il entreprend.

Citant le travail de restauration de rêve d’un client, Conner a déclaré que le propriétaire de Rust Bros., ses pops, avait déjà accepté de réparer le Continental Convertible 1963 de quelqu’un et lui avait cité 15 000 $ pour l’ensemble du travail. Cependant, le travail a fini par lui coûter 50 000 $ et Mike en a mangé chaque centime.

Comme Mike l’a dit dans une entrevue avec Driving.ca, “Mon comptable m’a dit que j’avais perdu beaucoup d’argent. Je n’ai atteint l’équilibre que sur deux voitures.”

Source: Instagram

Alors que beaucoup penseraient que le fait que Mike soit à la télévision contribue à soutenir ce coût, et bien que lui et ses collègues et amis qui apparaissent dans l’émission bénéficient vraisemblablement de frais d’apparition, Mike fait un bon point sur la perturbation du flux de travail qui se produit à son garage:

“Filmer une émission de télé-réalité ne rend pas le magasin plus productif ou efficace. Cela prend trente pour cent de temps en plus et je fais la différence. Mais j’aime réaliser les rêves des gens.”

Alors, comment Mike Hall a-t-il gagné son argent?

Cela aide que l’homme soit devenu synonyme de traversée des routes glacées de la Colombie-Britannique avec toutes sortes de véhicules sur Highway Thru Hell, la populaire série canadienne qui a débuté en 2012 et entrera dans sa neuvième saison en septembre 2020.

Mike a pu gagner une certaine notoriété auprès des téléspectateurs et des producteurs pour son travail sur ce programme, mais tout cela découlait de sa passion personnelle de redonner vie à des automobiles apparemment «mortes».

Dans toutes ses interviews, il exprime à quel point il aime non seulement travailler sur les voitures, mais aussi rendre ses clients heureux. Même lorsque son fils, Conner, dit à son père qu’il perd de l’argent sur un projet, Mike considère les pertes comme un «investissement» à long terme et il est difficile de contester la logique de l’homme.

En fait, il a pu obtenir une deuxième série télévisée non pas en présentant différents réseaux et directeurs de production, mais en possédant simplement l’énorme dalle de propriété sur laquelle toutes ses voitures sont assises.

Source: Instagram

Il a publié une annonce de vente pour le terrain et toutes les voitures dessus pour un montant énorme de 1,19 million de dollars, mais n’a reçu aucun vendeur. Au lieu de baisser le prix, il a décidé de jouer un peu de psychologie inverse sur tous les acheteurs potentiels et l’a plutôt répertorié à 1,45 million de dollars. Cela a finalement attiré l’attention de Mayhem Entertainment, qui voulait produire une émission sur le travail quotidien de Mike et de son équipe.

Cela ne signifie pas que l’homme n’est pas prompt à gagner de l’argent là où il le peut, divers organes de presse ont déjà visité sa propriété pour prendre des photos de ses voitures et il a dit qu’ils le pouvaient à une condition: ils devaient payer 10 $ chacun pour prendre des photos. . Alors que les journalistes n’étaient pas très heureux à ce sujet, ils ont presque tous craché la pâte pour le faire.

Source: Instagram

Cassidy Mceown, qui est un favori des fans de la série, vient d’une longue lignée de singes gras familiaux et chante les louanges de Mike, affirmant qu’il est un patron extrêmement patient, très généreux de son temps et adore partager ses connaissances. Et même si elle connaît son chemin dans une automobile, elle est apparemment une conductrice vraiment terrible et a échoué deux fois à son examen de conduite avant d’obtenir enfin son permis.

Pour Mike, il dit que le plus gros problème lorsqu’il s’agit d’essayer de réaliser un profit sur les voitures est la bataille constante entre fournir une estimation et un devis, “C’est là que les problèmes commencent. Une estimation est une meilleure estimation. Un devis est ce que vous ferez la restauration pour. “

Il dit que “90 pour cent” de la série est réel, ce qui inclut la tension entre lui, Conner et Avery qui survient chaque fois qu’ils perdent de l’argent sur un projet.

Source: Instagram

Même si Mike sait que Rust Bros. n’est pas aussi rentable que cela pourrait l’être, il ne semble pas s’en soucier et a une attitude assez cavalière à ce sujet, allant même jusqu’à plaisanter en disant qu’il est le plus grand acteur payant du Canada.

