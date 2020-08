Dragonball Xenoverse 2 est sur le point d’introduire un nouveau mouvement appelé Divine Kamehameha; une version optimisée du mouvement de puissance signature de Goku. Ce nouvel ajout fait partie de la mise à jour gratuite du DLC Supreme Kai of Time.

Malheureusement, bien que le mouvement soit programmé dans la mise à jour, il n’est pas encore accessible pendant le jeu ordinaire. Il semble que Divine Kamehameha ne soit pas destiné à être utilisé avant la deuxième semaine de septembre.

Heureusement, Internet étant ce qu’il est, les fans entreprenants ont déjà trouvé un moyen d’accéder au mouvement secret. Tout ce qu’il faut, c’est jouer un peu avec l’horloge interne de votre console.

Comment obtenir Divine Kamehameha dans Dragonball Xenoverse 2

Le Kamehameha divin peut être acheté dans la boutique de médailles TP pour 300 médailles TP dans Draonball Xenoverse 2. Après le 10 septembre 2020, cela devrait être librement accessible.

Si vous souhaitez accéder au déménagement plus tôt, tout ce que vous avez à faire est de changer l’horloge de votre console ou de votre PC à la date à laquelle le déménagement est censé être disponible – le 10 septembre.

Sur PlayStation 4, cela se fait en accédant à Paramètres> Date et heure> Définir manuellement. Sur Xbox One, vous devrez déconnecter votre console d’Internet et réinitialiser la machine pour définir manuellement la date.

Quels autres mouvements sont disponibles?

Divine Kamehameha n’est que l’un des mouvements secrets auxquels vous pouvez accéder dans Dragonball Xenoverse 2 en jouant avec le temps de votre console. La boutique de médailles TP vous proposera deux autres compétences.

Vous pourrez également acheter Soaring Fist pour 300 médailles TP et un affichage divin pour 500 médailles TP. Soaring Fist coûte 100 Ki à utiliser dans un combat Xenoverse 2, tandis que Godly Display coûte 500 Ki et Divine Kamehameha coûte 200 Ki.

Tous ces mouvements seront facilement disponibles après le 10 septembre, la solution de contournement de l’heure et de la date n’est donc que temporaire. En attendant, il est possible de profiter de Divine Kamehameha, l’une des nouvelles compétences les plus impressionnantes de Dragonball Xenoverse 2, un peu plus tôt que prévu.

