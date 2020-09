Psyonix

On a dit que la Rocket League deviendrait libre de jouer pendant l’été. Alors qu’il pleut actuellement avec un ciel gris et des nuages, l’été doit toujours être là car le jeu est disponible gratuitement aujourd’hui. Et, pour célébrer cela, il y aura un événement de croisement Fortnite nommé Llama Rama. Et ici, vous découvrirez comment obtenir MVP dans Rocket League pour déverrouiller le bus de combat Fortnite.

En plus de devenir gratuit, le soccar rejoint également le magasin Epic Games en attendant qu’il soit retiré de Steam. Ceux qui ont déjà joué sur Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch lorsque le jeu avait un prix recevront de belles récompenses pour leur fidélité et pourront conserver leurs déblocages.

Cependant, si vous rejoignez l’expérience soccar pour la toute première fois, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir MVP dans Rocket League pour déverrouiller le bus de combat Fortnite.

LIGUE DE ROCKET: Toutes les récompenses, défis et date de début pour la bande-annonce de la saison 1 du crossover Fortnite Rocket League

Comment obtenir le bus de combat Fortnite dans Rocket League

Vous pouvez obtenir le bus de combat Fortnite dans Rocket League lors de l’événement croisé Llama Rama.

L’événement crossover Fortnite x Rocket League commence le 26 septembre et vous devez relever cinq défis pour obtenir le bus de combat.

Bien qu’il y ait cinq défis à relever, le défi spécifique est le suivant:

Obtenez MVP dans n’importe quel match en ligne avec les Llama Wheels

Les Llama Wheels sont un objet que vous débloquez dans le défi quatre, donc – comme mentionné précédemment – vous devez compléter les cinq défis Rocket League x Fortnite pour obtenir le bus de combat.

Mais comment être couronné MVP?

Comment devenir MVP dans Rocket League

Vous obtenez MVP dans Rocket League en gagnant le plus de points dans un match en ligne.

Non seulement cela, mais vous devez également obtenir le plus grand nombre de points dans l’équipe gagnante pour obtenir le MVP de Rocket League.

Vous obtenez des points en marquant des buts, en effectuant des arrêts, en frappant le ballon vers le but de l’adversaire, en dégageant le ballon et d’autres actions.

Il y a aussi des passes décisives qui peuvent vous rapporter un bon nombre de points, il est donc probablement préférable d’être un joueur attaquant plutôt que le gardien de but désigné. C’est parce que vous serez plus haut sur le terrain où vous pourrez marquer et aider.

Il est également possible de devenir le MVP en restant juste dans le but et en effectuant des arrêts comme le premier Peter Schmeichel en tant que voiture, vous pouvez donc essayer l’une ou l’autre méthode.

Il est certes difficile de le terminer, vous devrez donc être à votre meilleur pour obtenir le bus de combat Fortnite.

Vous pouvez consulter le fandom de la Rocket League pour voir combien de points vous obtenez pour certaines actions telles que la notation.