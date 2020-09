Illustration photo par Avishek Das / SOPA Images / LightRocket via .

iOS 14 a permis à chacun d’exprimer son flair créatif en permettant des options d’écran d’accueil comme jamais auparavant. Tout le monde a désespérément besoin de savoir comment personnaliser son arrière-plan avec une esthétique bleue. Cela changera les logos classiques de Snapchat, Instagram, TikTok et Netflix en une icône bleue.

C’est toujours excitant quand une nouvelle mise à jour iOS est publiée et que les fans d’iPhone sont désespérés de tester toutes les nouvelles fonctionnalités du nouvel iOS 14. La mise à jour est enfin sortie et le logiciel d’Apple a connu l’un de ses plus gros changements à ce jour.

Au sein de l’éventail de fonctionnalités, il vous permet de personnaliser votre arrière-plan selon vos préférences, et voici comment rendre vos logos bleus.

TRILLER: Fonctionnalités expliquées suite à l’interdiction potentielle de TikTok!

Pouvez-vous changer les couleurs du logo de l’application avec iOS 14?

Les nouveaux détails de la mise à jour ont été annoncés pour la première fois en juin et iOS 14 a finalement été lancé dans le monde entier le 16 septembre 2020.

La mise à jour massive a permis aux gens de repenser leurs écrans d’accueil avec des widgets. Cela a sécurisé un nouveau système pour aligner les applications et avoir la possibilité de personnaliser les jeux de couleurs, en faisant correspondre l’arrière-plan et les icônes.

L’ajout de widgets permet aux utilisateurs d’utiliser une application sans avoir à accéder à l’application elle-même. Vous avez maintenant également la possibilité de changer les logos visuels des applications, et voici comment rendre vos icônes bleues.

Comment obtenir un logo bleu pour vos applications

Tout d’abord, vous devez faire défiler les images Pinterest, Tumblr ou Google pour trouver le logo bleu que vous souhaitez utiliser comme icône de couverture pour votre écran d’accueil. Vous pouvez trouver des images utiles sur Pinterest sous «logos bleus» ou «esthétique bleue». Enregistrez l’image dans votre bibliothèque, prête à être sélectionnée plus tard. Téléchargez l’application Raccourcis sur votre iPhone iOS et lancez l’application. Maintenant, appuyez sur le «+» dans le coin supérieur droit de votre écran. Appuyez ensuite sur «Ajouter une action», puis recherchez «Ouvrir l’application» dans la barre de recherche. Faites défiler vers le bas et appuyez sur «Ouvrir l’application» dans la section Actions et appuyez sur «Choisir». Vous obtiendrez maintenant une liste de toutes les applications que vous avez sur votre appareil. Trouvez l’application que vous souhaitez modifier et appuyez dessus pour la sélectionner. Une fois l’application ajoutée à l’action de raccourci, appuyez sur l’icône «3 points» dans le coin droit et ajoutez un nom pour votre raccourci. Maintenant, appuyez sur “ Ajouter à l’écran d’accueil ” et entrez le nom de l’icône de votre écran d’accueil sous “ Nom et icône de l’écran d’accueil ”. Vous devriez probablement utiliser le nom officiel de l’application pour faciliter la recherche. Maintenant que vous avez entré le nom, appuyez sur l’icône à côté du texte et appuyez sur «Choisir une photo». Choisissez maintenant la photo du logo bleu que vous souhaitez utiliser comme icône d’application dans votre bibliothèque de photos. Appuyez dessus pour le choisir. Vous pouvez maintenant recadrer votre icône bleue aux dimensions souhaitées une fois que vous avez terminé, appuyez sur “ Choisir ” dans le coin inférieur droit de votre écran. Ensuite, appuyez sur “ Ajouter ” dans le coin supérieur droit de votre écran, cela l’aura ajouté à votre écran d’accueil, appuyez à nouveau sur “ Terminé ” dans le coin droit, puis accédez à votre écran d’accueil et à l’application icône bleue apparaîtra.

À quoi ressemble l’icône bleue sur Snapchat, Instagram, TikTok et Netflix!

KANYE OUEST: Le rappeur marque Puma conçoit des «trash embarrassants»

Dans d’autres nouvelles, Emmys 2020: Regardez le discours d’acceptation “ joyeux ” de Zendaya qui rend hommage aux jeunes pleins d’espoir