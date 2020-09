Dimanche prochain, 20 septembre, aura lieu la 72e édition des Emmy Awards, l’une des cérémonies de remise de prix les plus importantes de l’industrie de la télévision et qui, sans aucun doute, cette année sera unique en son genre grâce à la situation que le monde connaît en raison du coronavirus.

Ce n’est pas un mensonge de dire que l’urgence sanitaire du COVID-19 a contraint les organisateurs des Emmy Awards à entrer dans la «nouvelle normalité» des récompenses, Eh bien, ce 2020, la cérémonie bien connue se déroulera virtuellement et sans invités. Quelque chose qui restera sûrement marqué dans l’histoire des Emmy Awards.

Nous savons que vous ne manquez jamais rien concernant la saison des récompenses, c’est pourquoi ici, nous vous apportons tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie des Emmy Awards de cette année. Des séries, films, émissions de télévision, acteurs et actrices seront en compétition pour être couronnés dans une ou plusieurs des catégories, à l’endroit et au moment où ils pourront assister à la cérémonie. Il n’y a plus d’excuse!

Où et quand auront lieu les Emmy Awards?

Comme nous l’avons mentionné au début, La cérémonie des Emmy Awards de cette année aura lieu dimanche prochain, le 20 septembre, au Staples Center de Los Angeles, Californie.

Y aura-t-il des célébrités sur le tapis rouge?

Malheureusement, avec la pandémie de coronavirus, ce n’est pas une bonne idée d’avoir un grand nombre de personnes dans un espace fermé. C’est à cause de ça La cérémonie des Emmy Awards se déroulera sans public ni nominés réunis au Staples Center. Au lieu de cela, ils seront dans le confort de votre maison et suivront le code vestimentaire établi par les organisateurs.

Qui dirigera la cérémonie cette année?

La cérémonie Emmy 2020 sera animée par le comédien et animateur de télévision Jimmy Kimmel, qui pour la troisième fois sera en charge de divertir la cérémonie de remise des prix. Alors que Kimmel semble avoir de l’expérience dans la direction Prix ​​EmmyNous sommes convaincus que cette année, le producteur de télévision devra faire davantage pour divertir tous les téléspectateurs qui le verront de loin.

Qui sont les nominés cette année?

Dans les nominations aux Emmy Awards 2020, nous trouvons de grandes productions qui se disputent plusieurs catégories, étant Watchmen, la série HBO inspiré de la série de bandes dessinées homonymes créée par Alan Moore et Dave Gibbons, qui a plus de nominations. 26 pour être exact.

Ceci est suivi La merveilleuse Mme Maisel, d’Amazon Studios, avec 20 nominations; aussi bien que Succession et Ozark, qui ont 18 nominations chacun. Quant aux acteurs et actrices, Zendaya, Jennifer Aniston, Olivia Colman, Hugh Jackman et Mark Ruffalo sont quelques-uns des favoris pour prendre une statuette ce soir-là.

Voici la liste complète des nominés:

Laissez-le être assemblé: ce sont les nominés aux Emmy Awards 2020

Où et à quelle heure puis-je assister à la cérémonie?

Comme chaque année, Ici, sur Sopitas.com, nous vous présenterons les moments forts de la cérémonie des Emmy Awards 2020. Ces informations peuvent être suivies via les réseaux sociaux de Sopitas FM sur Facebook (@SopitasFM), Twitter (@sopitasfm) et Instagram (@sopitasfm), où nous vous tiendrons au courant des moments forts de la nuit la plus importante du monde de la télévision.

Par contre, si vous voulez le vivre minute par minute, ce sera la chaîne TNT qui diffusera la cérémonie des Emmy Awards. Au Mexique, l’événement commencera à 7 heures du soir avec le pré-spectacle et il se terminera vers 11 heures du soir. Alors commencez à préparer les collations et tout ce dont vous avez besoin, cela deviendra une variété!