Donc, nous approchons très, très près du jour des élections 2020 (c’est le 3 novembre!), Et il est impératif que le plus de gens possible remplissent leur bulletin de vote et votent. Notre système politique est ridiculement imparfait à bien des égards, mais pour le moment, c’est aussi le seul système politique que nous ayons. Il est si important de rester impliqué et de faire votre part pour créer le type de pays dans lequel vous voulez vivre – mais cela demande une certaine préparation.

Comment demander un bulletin de vote par la poste?

L’élection de cette année est atypique pour de nombreuses raisons, mais l’une des principales est le fait que nous sommes toujours confrontés à la pandémie COVID-19. En conséquence, de nombreuses personnes choisissent de voter par correspondance plutôt que de risquer leur sécurité (ou celle des autres) en votant en personne. Pour beaucoup, voter par courrier est à la fois facile et pratique (même s’il n’y a pas de pandémie à craindre).

Source: .

Encore une fois, vous voudrez vérifier auprès du conseil des élections de votre état spécifique pour plus de détails sur la demande d’un vote par correspondance ou par correspondance. Assurez-vous également de le faire avant la date limite de votre État! Notez que dans certains États (mais pas tous), vous devrez couvrir les frais de port pour votre bulletin de vote, vous voudrez donc peut-être être sûr d’avoir des timbres sous la main (vous pouvez également soutenir l’USPS! Ouais!).

Votre bulletin de vote postal devra être oblitéré – ou déposé dans une boîte de dépôt ou un bureau électoral – avant le jour du scrutin (3 novembre). Cela étant dit, votre meilleur pari est d’envoyer votre bulletin de vote dès que possible. De cette façon, vous n’oublierez pas et vous n’aurez pas à vous soucier des retards de messagerie causant un problème.

Source: .

Si vous allez voter en personne, assurez-vous de porter un masque (vous devrez peut-être le retirer pour aider les employés du bureau de vote à confirmer votre identité), maintenez une distance d’au moins 6 pieds entre vos collègues électeurs et – s’il vous plaît – soyez patient avec les gens qui travaillent aux sondages.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Abi Travis'); ga ('set', 'dimension9', '8/28/2020'); ga ('set', 'dimension10', '8/28/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0