NBA 2K21 Démo PS4

2K Sports vient de publier une toute nouvelle démo pour le prochain NBA 2K21 sur PS4, Switch et Xbox One. Quiconque souhaite essayer le nouveau titre peut le télécharger pour voir ce que le jeu a en réserve.

Une version de NBA 2K21 arrive sur à peu près tous les appareils de jeu actuels (et plusieurs appareils de nouvelle génération, notamment PS5 et Xbox Series X). La démo de 30 Go permet aux joueurs sur console d’essayer le nouveau jeu à l’avance.

Il y a beaucoup à apprécier dans la démo de NBA 2K21. Quatre équipes sont jouables, tout comme le mode MyPLAYER Builder qui vous permet de constituer votre propre équipe idéale.

Comment télécharger la démo NBA 2K21 sur PS4

Pour télécharger la démo de NBA 2K21 sur PS4, il vous suffit de visiter le PlayStation Store sur votre console ou sur un ordinateur et de rechercher NBA 2K21. Sinon, cliquez simplement sur les liens suivants pour la démo américaine ou la démo britannique.

Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’au moins 30 Go d’espace libre sur le disque dur pour télécharger la démo. Vous aurez également besoin d’un compte PlayStation valide pour la région qui correspond à la version de la démo que vous essayez de télécharger.

Pour télécharger la NBA 2K21 pour Xbox One ou Switch, encore une fois, recherchez simplement les magasins pertinents de ces consoles pour l’option de téléchargement.

UFC 4: Comment obtenir Bruce Lee dans le nouveau jeu

Que contient la démo de NBA 2K21?

La démo NBA 2K21 sur PS4 vous permet de jouer comme deux équipes modernes: les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers. En plus de cela, vous pouvez également jouer en tant que deux équipes «de tous les temps» (Lakers et Celtics) qui se vantent de leur meilleure formation de l’histoire.

La démo comprend également une version de MyPLAYER Builder de NBA 2K21, essentiellement un jeu de rôle qui vous permet de faire évoluer lentement votre équipe de rêve à mesure qu’elle gagne des parties.

Selon 2K Games, les progrès réalisés dans MyPLAYER Builder dans la démo se poursuivront dans le jeu terminé. En tant que tel, il n’y a aucune raison de ne pas télécharger et d’essayer la démo NBA 2K21 sur PS4, Xbox One ou Switch.

Dans d’autres actualités, NBA 2K21: Comment télécharger la nouvelle démo sur PS4