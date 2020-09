Chadwick Boseman est décédé la semaine dernière et la nouvelle – naturellement – a secoué Hollywood et le monde en général, car la perte de la star de Black Panther a été un choc total pour presque tout le monde, étant donné qu’il a gardé son combat contre le cancer privé. Même de Marvel et Disney.

Depuis sa mort, les hommages se sont répandus sous toutes les formes, ABC publiant un spécial intitulé Chadwick Boseman – Un hommage pour un roi. Plus tôt dans la journée, la Mouse House l’a déposé sur Disney Plus pour ceux qui ne l’ont pas attrapé, mais pour une raison quelconque, ils ne l’ont pas exactement facilité pour les abonnés.

Vous voyez, pour le localiser, vous devrez vous rendre sur la page de visualisation de Black Panther, puis visiter la section Extras une fois que vous y êtes. Cela vaut certainement la peine d’être regardé, car cette émission spéciale explore la vie, la carrière et l’héritage de Boseman, avec les contributions de nombreux de ses collègues, de personnalités politiques et plus encore. C’est un merveilleux hommage à l’homme et si vous l’avez manqué lors de sa première diffusion, assurez-vous de trouver le temps de vous asseoir avec.

PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour agrandir

Comme mentionné ci-dessus, c’est loin d’être le seul hommage que nous ayons vu pour l’acteur bien-aimé, avec beaucoup de ses co-stars de Marvel honorant leur ami avec des mots gentils, des vidéos émouvantes et plus encore. Et avec la nouvelle que sa ville natale est peut-être en train de construire une sorte de monument pour lui aussi, il est clair que le monde continuera à rendre hommage à la star de Black Panther pendant un certain temps encore.

Mais revenant à Chadwick Boseman – Un hommage pour un roi, et il est actuellement disponible sur Disney Plus dans le monde entier. Il vous suffira de faire quelques pas supplémentaires pour le trouver.