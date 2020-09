Gardiens a reçu 26 nominations aux Emmy Awards dans sa 72e édition. Il s’agit de la série la plus nominée de cette année, et la catégorie a été portée à Meilleure série limitée.

L’histoire ne peut que se répéter si elle est oubliée, comme si elle voulait se manifester de quelque manière et n’importe où. Le Mexique est un pays qui se répète et constamment.

Les épisodes de violence qui ont été vécus dans le nord de notre pays sont, en partie, le reflet de chacun des épisodes que nous avons oubliés avec une telle indifférence et qu’ils construisent la réalité actuelle de notre pays.

L’histoire se répète si vous oubliez …

L’un des meilleurs exemples est le massacre de Chinois survenu à Torreón, Coahuila, en 1911. D’après les quelques documents qui existent sur le sujet, La Laguna il a commencé à se développer à un rythme accéléré dans le cadre du premier rêve mondial de Porfirio Díaz.

Cependant, avec l’augmentation du commerce et de la classe moyenne, la population pauvre a également augmenté, qui s’est la présence d’une communauté chinoise située à Torreón qui est devenue le centre d’un massacre «justifié» par l’ère révolutionnaire.

Les Chinois ont-ils volé des emplois aux Mexicains, n’est-ce pas le même discours anti-immigration qui existe à la frontière du Mexique et des États-Unis? En mai 1911, les fédéraux et les «Maderistas» se sont affrontés dans la ville de Torreón, et ceux qui ont payé les conséquences des affrontements étaient les civils, surtout les Chinois: ils ont été, pour le moins, torturés et exterminés.

Ce n’était pas la première expression de racisme envers la communauté chinoise du pays, mais c’était la plus violente … et le pire est quePersonne ne se souvient et il y a peu de documents et de dossiers sur le sujet.

Le massacre de Tulsa

L’histoire se répète, pas de manière exacte (parfois), mais elle le fait. Les États-Unis n’ont pas échappé à leur amnésie face aux épisodes qui composent leur histoire. Les 31 mai et 1er juin 1921, en 18 heures, des centaines d’Afro-Américains ont été tués dans un massacre peu connu à Greenwood de Tulsa, Oklahoma.

Autant de sans-abri et sans emploi. Les motifs de cette soi-disant émeute sont raciaux, et peut-être la même raison pour laquelle les Américains l’ont oublié.

Damon Lindelof

Et maintenant, Cet épisode sombre et oublié est revenu à l’imaginaire avec la première de Watchmen, la nouvelle série HBO. Mais qu’est-ce que l’un a à voir avec un autre? Dans une interview avec Damon Lindelof, créateur de Watchmen dans son adaptation télévisée, il a parlé de comment il a pris le masque de Tulsa pour discuter de l’une des histoires de bande dessinée les plus importantes qui s’écarte de la ligne conventionnelle, ou du moins celui que nous connaissons tous dans le spectre des super-héros.

Lindelof est un Américain, mais il n’est au courant de ce qui s’est passé en 1921 que depuis quatre ans. L’information lui est parvenue essai « The Case for Reparations » de Ta-Nehisi Coates, journaliste et écrivain afro-américain qui écrit pour The Atlantic.

«Cet essai a complètement changé ma façon de penser et m’a renseigné sur l’histoire des États-Unis d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant … Dans cet essai, il mentionnait Black Wall Street et le massacre de Tulsa en 1921. À l’époque, il n’avait aucune idée de ce que c’était.« , m’a dit.

Racisme et honte

Lindelof est allé chez Google et a découvert la documentation concernant le sujet et comment il y avait eu des tentatives d’enterrer l’histoire. Mais, parce que?

« Littéralement une génération éliminée de l’émancipation. Tout a été complètement décimé en 24 heures. Le gouvernement fédéral a fait voler des biplans et largué des bombes sur cette ville et le nombre réel de morts est encore inconnu. Plus j’en apprenais, plus je devenais gêné que non seulement je ne savais rien de ce qui s’était passé pendant le massacre de Tulsa, mais que je n’en avais jamais entendu parler auparavant.« .

Lorsqu’on lui a proposé de faire Watchmen, le créateur a vu l’opportunité parfaite, en tant qu’homme blanc «embarrassé», de raconter cette histoire: une série, une œuvre de divertissement, une raison pour inclure un thème social dans la culture pop.

Et c’est ainsi qu’est née la prémisse Watchmen, qui quitte l’idée originale de New York pour la raconter dans un endroit qui n’apparaît généralement pas à l’écran.

«Il se passe des choses dangereuses en dehors de New York et dans tout le pays. C’était donc mon premier instinct. Quels sont les super-héros des marchés hors marque qui n’ont pas déménagé à New York?« .

Watchmen a été créée le dimanche 20 octobre sur HBO, un peu plus de deux ans après les événements de Charlottesville. qui a révélé au monde les tensions raciales aux États-Unis, surtout depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence. Et il reçoit une nomination aux Emmy Awards 2020 un peu plus de deux mois après le mouvement Black Lives Matter s’est développé pour la mort aux mains des policiers de George Floyd, un homme afro-américain.

« Nous n’avions certainement pas écrit le pilote avant Charlottesville, mais je pense que l’idée de «Watchmen» traitant de la course l’a précédée. Et je me suis juste senti, et je ressens toujours cela maintenant, chaque fois que je regarde les informations, l’histoire parle de race d’une certaine manière. Soit directement ou indirectement. Et je sais que même au milieu d’une enquête de mise en accusation de masse, l’histoire du flic blanc qui a abattu l’homme noir dans son propre appartement est une histoire principale, et la dynamique raciale se fissure partout, comme il se doit« .

Le premier épisode de Watchmen

Watchmen démarre avec un épisode pilote brutal, qui est l’interprétation visuelle de Lindelof de ce qu’était Tulsa, pour continuer avec les séquelles du massacre et les témoins qui ont survécu à une attaque directe qui a répondu à un discours raciste alimenté par des siècles d’esclavage.

Peut-être que 1921 semble très loin, nous sommes à un an de tourner un siècle de cette tragédie, mais les différences demeurent et ils ont été plus forts que jamais grâce aux plateformes sociales et à l’immédiateté avec laquelle le discours voyage.

Et c’est là qu’une nouvelle question se pose par rapport à l’importance de parler de la violence du racisme à travers des séries comme Watchmen. Est-il valable, peut-être, d’utiliser une série pour générer des conversations sociales qui divisent la population?

«Cela revient à l’idée de la série en général, qui est de définir ce que vous cachez, que révélez-vous, que voyez-vous? Et je pense que l’une des idées les plus menaçantes pour nous, l’une des choses avec lesquelles nous luttons culturellement, est de savoir si les deux peuvent coexister« .

Pour Lindelof, il y a une responsabilité en tant que créateur de contenu, et l’importance de Watchmen ne fait aucun doute quand il reprend une histoire originale perturbateur en ce qui concerne non seulement les tensions raciales, mais aussi culturelles et économiques:

« Nous créons une relation symbiotique entre le public et les personnages. Ainsi, les téléspectateurs expérimentent les choses des personnages. Ils ne savent pas qu’ils participent à une émission de télévision inventée; ces choses sont très, très réelles pour eux. Lorsque les gens commencent à percevoir le programme de télévision comme réel, ce qui se passe en réalité – si un personnage est triste, il commence à se sentir triste – c’est lorsque vous tirez avec toute l’artillerie.« .

Watchmen est disponible sur les chaînes HBO et HBO GO et au-delà de remporter de nombreux Emmy Awards comme Meilleure série limitée (avec Damon Lindelof se souvenant des victimes de Tulsa avec une chemise et dans son discours), Meilleur second rôle dans une série limitée (grâce à Yahya Abdul-Mateen II), Meilleur scénario dans la même catégorie, vaut le détour pour la manière originale dont il présente une prémisse connue dans la réalité.

Pour son incroyable récit visuel et les métaphores que le créateur exploite pour nous faire prendre conscience que nous sommes tous dans la même situation, et que nous sommes tous, potentiellement, victimes de Tulsa … ou de Torreón.