2K a étonnamment publié une démo de NBA 2K21 sur PlayStation 4 et Xbox One, ce qui signifie que les fans de la série ou ceux qui doutent de la prochaine tranche peuvent l’essayer avant sa sortie. La date de sortie du jeu approche à grands pas et vous découvrirez ici comment utiliser l’application de scan de visage pour la démo de NBA 2K21 sur PS4 et Xbox One.

Bien que la démo de NBA 2K21 soit désormais disponible, les notes des joueurs ne seront pas ajustées avant la PS5. Malheureusement, contrairement à Madden, il n’y a pas de mise à niveau gratuite de la version standard actuelle vers la prochaine génération. Donc, si vous envisagez de vous procurer une PS5 ou une Xbox Series X, vous ne souhaiterez peut-être pas obtenir une copie standard du dernier jeu de basket-ball en septembre.

Mais, que vous envisagiez de choisir le jeu le mois prochain ou plus tard dans l’année, vous découvrirez ci-dessous comment utiliser l’application de scan de visage pour MyPlayer ci-dessous.

Comment télécharger l’application MyNBA2K21

Vous téléchargez l’application MyNBA2K21 à partir de Google Play ou de la boutique iOS.

Une fois que vous avez téléchargé l’application MyNBA2K21 à partir de l’un des magasins susmentionnés, vous pouvez ensuite l’utiliser pour scanner votre visage.

Sachez qu’il est préférable de scanner votre visage dans un cadre clair plutôt que sombre pour que votre belle tasse puisse réellement être vue.

Lorsque vous tournez votre visage vers la gauche et la droite, assurez-vous de le faire lentement. Suivez simplement les invites à l’écran et les résultats devraient être bons.

Enfin, vous devez également enlever vos lunettes ou vos chapeaux et, si vous avez les cheveux longs, il est préférable de les attacher pour que rien ne couvre votre visage.

Comment utiliser le scan du visage NBA 2K21 pour la démo de MyPlayer

Vous utilisez l’application de scan du visage NBA 2K21 pour la démo MyPlayer sur PS4 ou Xbox One en suivant les étapes ci-dessous:

Téléchargez la démo NBA 2K21 sur PS4 ou Xbox One Connectez-vous ou créez un compte NBA 2K Installez l’application gratuite de scan de visage MyNBA2K21 à partir de Google Play ou iOS Connectez-vous à votre service de console en sélectionnant PSN, Xbox, Steam ou Nintendo Switch logo Sélectionnez Face Scan, puis caméra frontale Suivez les invites à l’écran pour scanner votre visage avec succès Cliquez sur Télécharger des images lorsque vous êtes satisfait des résultats Ouvrez la démo NBA 2K21 et passez à MyPlayer Dans la sélection de tête de MyPlayer, appuyez sur le bouton correspondant pour Scannez votre visage Sélectionnez Vérifier les données de balayage de la tête, puis suivez les invites à l’écran

NBA 2K21 devrait sortir le 4 septembre sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.

