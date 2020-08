Cette année, la récolte de présentations de séries courtes de Conecta Fiction offre des castings de jeunes, principalement féminins, et une bonne dose d’humour noir.

Les cinq finalistes – qui incluent trois entrées espagnoles, un scénario portugais et un autre d’Argentine – présenteront leurs projets d’épisode d’une demi-heure sur place au palais des congrès Baluarte de Pampelune les 2 et 3 septembre.

L’offre portugaise «#NoFilter» vient de la société de production BeActive Entertainment de Nuno Bernardo, célèbre pour sa fiction multi-plateforme YA («Sofia’s Diary»). La comédie / faux documentaire créée et dirigée par Joana Alves, suit la vie de deux femmes de la génération Y avec une tendance à voir la vie à travers des filtres Instagram roses – jusqu’à ce qu’elles déménagent à Lisbonne pour poursuivre une carrière dans les médias et les réalités de la colocation, du travail indépendant et les stages mordent. La série, qui est déjà accompagnée d’un pilote, est encadrée autour d’un podcast nocturne, avec un podcast réel prévu pour fonctionner avec la série.

Une comédie d’ensemble féminine en dix parties “What’s Up?” Est également en lice. de la société de production argentine Avi Films de Francisco Matiozzi («Murales, El Principio de las Cosas»). Le scénario de Jesica Arán et Juan Lombardi – qui a reçu le soutien de l’agence de cinéma argentine Incaa – se concentre sur quatre femmes aux chemins de vie divergents qui ravivent leurs amitiés d’enfance à la suite d’une série d’événements difficiles.

Selon Arán, l’émission présente un regard comique, parfois atroce, sur les défis auxquels les femmes sont confrontées à la maison, dans le mariage et au travail. «Nous voulons que vous riez et que vous grinçiez en même temps», ajoute Aran.

Présentée comme un croisement entre la comédie de super-héros Marvel “Kick Ass” et la série nazie “Hunters” d’Amazon Prime, l’entrée espagnole “Unreal”, de MoA Studios, tente d’injecter une dure réalité dans le genre des super-héros comiques.

Il raconte l’histoire de trois femmes sur une trajectoire de collision qui les voit devenir des icônes de la lutte féministe. Créée par l’Espagnol Alberto Utrera, réalisateur de la comédie de 2017 «Smoking Club 129 Norms», la série a été développée et co-écrite par la scénariste des studios du MoA, Paula Sánchez.

Pendant ce temps, les accidents, les suicides et les meurtres catapultent l’intrigue de la troisième entrée espagnole, «RIP The Series», une comédie noire en dix parties des productions Alhena, écrite par la réalisatrice-scénariste Caye Casas («Kill God»).

Basé sur le court métrage de Casas, «RIP», qui a remporté le prix du public au Festival international du film fantastique de Sitges en 2017, chaque épisode se concluant par lui-même explore les raisons et les conséquences du décès d’une personne.

La série “ vise l’hypocrisie et la petitesse d’esprit avec des histoires tournant autour d’une femme qui préfère enterrer son mari pas encore tout à fait décédé que d’avoir l’air mal devant les autres invités.

Enfin, à l’instar du protagoniste de la série à succès de Netflix «Russian Doll», les personnages d’Efrén Tarifa et de la comédie de science-fiction d’Álvaro Valmorisco «In the Mood» apparaissent coincés dans une fête perpétuelle sans fin dans cette troisième entrée espagnole, produite par les productions de Mammut . La majorité des fêtards sont également piégés dans des humeurs et des situations spécifiques et il incombe aux cinq élèves inadaptés de la salle d’essayer de faire avancer les heures.

Forum de coproduction Europe-Amérique latine de séries dramatiques, Conecta Fiction se déroule sur site et en ligne à Pampelune, dans le nord de l’Espagne, du 1er au 3 septembre.