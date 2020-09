(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: Coneheads

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le pitch: La famille extraterrestre originaire de Saturday Night Live obtient un long métrage à part entière. Dan Aykroyd et Jane Curtin reprennent leurs rôles en tant qu’unités parentales d’une famille extraterrestre avec des têtes en forme de cône. Après que leur navire s’est écrasé juste à l’extérieur de Manhattan, les deux sont obligés d’élever une fille sur Terre en attendant de nombreuses années un navire de sauvetage et en s’acclimant à un mode de vie humain du mieux qu’ils peuvent.

Pourquoi est-ce essentiel de regarder: Les films basés sur les films Saturday Night Live le font sortir du parc ou frappent fort. Coneheads est l’un des meilleurs exemples de la façon de prendre une esquisse de comédie et de l’adapter à un long métrage. Bien que ce soit un film où suivre un couple d’extraterrestres essayant de vivre sa vie d’humains à la surface, Coneheads est aussi un film sur une famille d’immigrants suivant le rêve américain, et il y a même le gouvernement qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour renverser ce rêve, dessinant malheureusement encore des parallèles pertinents avec la culture d’aujourd’hui. Et c’est aussi toujours incroyable et drôle et contient un ensemble de certains des meilleurs comédiens de Saturday Night Live et au-delà.

Ce dont vous vous souvenez probablement le plus à propos de Coneheads, c’est que Dan Aykroyd et Jane Curtin s’expriment presque comme des automates en tant que Beldar et Prymaat Conehead, un nom de famille qui manque de subtilité à tous égards et qui correspond parfaitement à la façon dont ils essaient de s’intégrer aux humains de Earth (leur vrai nom de famille est Clorhone, au cas où vous en auriez besoin pour gagner une nuit obscure de trivia). Ensuite, vous vous souvenez peut-être de Michelle Burke comme de leur fille Connie (un rôle joué par Laraine Newman sur SNL, mais elle fait une apparition comme un autre extraterrestre à tête conique ailleurs dans le film), et de son étrange romance avec un frère mécanicien automobile joué par Chris Farley. Pendant ce temps, Michael McKean et David Spade sont à la poursuite en tant qu’agents du service d’immigration et de naturalisation.

Mais ce dont vous ne vous souvenez peut-être pas, ce sont tous les visages célèbres qui apparaissent partout. Nous n’indiquerons pas qui jouent tous ces comédiens, car ce sera amusant pour vous de revoir cela par vous-même, mais voici qui vous pouvez garder un œil, certains dans des rôles de soutien clés, d’autres dans des parties ou des camées: Phil Hartman, Adam Sandler, Sinbad, Jason Alexander, Lisa Jane Persky, Dave Thomas, Garrett Morris, Drew Carey, Kevin Nealon, Michael Richards, Eddie Griffin, Jan Hooks, Julia Sweeney, Tom Arnold, Tim Meadows, Jon Lovitz, Parker Posey et Ellen DeGeneres. Quoi?! C’est une comédie empilée. Il est rare de réunir une comédie de ce calibre dans un seul film, surtout si beaucoup d’entre eux ne jouent que de petits rôles.

Coneheads est sans aucun doute idiot, mais Dan Aykroyd et Jane Curtin jouent ces personnages loufoques si sérieusement et avec un cœur si attachant que vous ne pouvez pas vous empêcher de les aimer. C’est un peu un miracle que nous ayons obtenu un long métrage comique aussi bon alors que cela aurait facilement pu être transformé en une sitcom réseau de merde dans les années 1990 qui tentait de reproduire le succès des croquis originaux de SNL. Ce n’est pas tout à fait le meilleur film de Saturday Night Live, mais il est facilement dans le top cinq.

Articles sympas sur le Web: