De nos jours, il est pratiquement normal que quiconque ait Application de WhatsApp, connaissez quelques-unes des astuces qui vous aideront à profiter encore plus de l’application, apprenez à éliminer les fonctions «en ligne» et «dactylographie».

Grace à La technologie De nos jours, il est facile d’adapter à votre guise certaines des applications qui viennent par défaut dans votre appareil électronique, mais il existe des outils qui vous facilitent l’utilisation et vous pouvez pratiquement les personnaliser, maintenant vous pouvez maintenir votre individualité malgré ont la même application que des millions de personnes.

WhatsApp a révolutionné la façon de parler et d’écrire avec leurs contacts téléphoniques, car au fil du temps les nouveaux outils technologiques ont évolué, ce qui a amené les créateurs des différents appareils électroniques à le faire également et à s’adapter. aux besoins des utilisateurs.

Cette application s’est assez bien adaptée aux changements, elle a elle-même eu certaines mises à jour, qui facilitent l’utilisation de l’application, aujourd’hui vous pouvez passer des appels vidéo, ce qui était impensable il y a des années.

Avec la création d’emojis, la même chose s’est produite, de nos jours vous pouvez même faire de courtes animations et les envoyer entre vos discussions entre amis et en famille, des autocollants, des gifs et des audios, il y a même des célébrités qui sont les protagonistes des dits « tampons numériques ».

Chaque jour, de nouvelles applications et outils apparaissent que vous pouvez utiliser tour à tour sur WhatsApp, comme FlyChat, grâce à cette application, vous pouvez éliminer ces deux options qui viennent par défaut dans WhatsApp.

Il vous suffit de le télécharger, et vous pourrez profiter de la suppression de « En ligne », « Ecriture » et même « Dernière fois », une vidéo postée sur YouTube vous explique comment utiliser l’application.

C’est dans la chaîne « Tu Prof Mixto » celle en charge du partage de cette vidéo, cela a été partagé il y a 3 ans, le 15 septembre 2017, nous vous la montrerons tout de suite.

Avec cette application Android, vous pourrez vous cacher en ligne et en tapant votre WhatsApp, vous pourrez le cacher et vous n’avez pas besoin d’être un utilisateur root pour cela, seulement avec cette application de luxe, vous obtiendrez une excellente astuce pour votre WhatsApp et une fonction supplémentaire « , description du vidéo.

L’option qu’il vous montre est très simple, lorsque vous téléchargez FlyChat dans l’App Store, lorsque vous l’ouvrez, il affichera toutes les applications de chat que vous avez installées, vous devez activer celle que vous souhaitez manipuler.

Une fois que vous avez sélectionné WhatsApp lorsque vous fermez FlyChat, à partir du moment où un nouveau message apparaît sur WhatsApp, une bulle s’ouvrira automatiquement en plus de l’application que vous avez déjà installée, afin que vos contacts ne voient pas que vous êtes en ligne ou en cours d’écriture vous devez sélectionner la bulle qui a été ouverte et écrire à partir de là.

En plus, apprenez également à désactiver les lectures:

Ouvrez votre WhatsApp

Sélectionnez les 3 points du haut

Sélectionnez les paramètres

Puis sélectionnez le compte

Confidentialité ultérieure

Première option qui dit « la dernière fois »

Choisissez entre Tout le monde, Mes contacts, personne

Dans la même option des paramètres en bas, vous verrez l’option qui dit « Lire les accusés de réception », puis une petite boîte apparaît que vous pouvez sélectionner afin que personne ne puisse voir que vous avez lu les messages, mais cela s’appliquera également à vous et non Vous pouvez voir quels sont vos contacts.

Il existe d’autres outils qui peuvent vous faciliter l’utilisation de WhatsApp et vous infiltrer comme ceux que nous recommandons, chaque jour qui passe, nous ne trouvons pas la facilité de pouvoir utiliser la technologie qui a évolué au fil des ans.

