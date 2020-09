Selon The Mirror (13/09, West Bromwich Albion est en train de conclure un accord pour signer le milieu de terrain de Chelsea Conor Gallagher.

On prétend que Gallagher souhaite rejoindre West Brom, et le déménagement se fera dès que Frank Lampard l’aura signé.

Lampard veut voir Gallagher en action en Premier League, convaincu qu’il peut faire passer son jeu au niveau supérieur avec des matchs de haut niveau.

Chelsea semble voir l’avenir à long terme de Gallagher à Stamford Bridge, d’où la décision de le prêter à nouveau plutôt que de le vendre.

Le Daily Mail a rapporté samedi que Leeds United était si confiant de l’adéquation de Gallagher dans le système de Marcelo Bielsa qu’ils étaient prêts à l’acheter.

Cela ne semble pas être ce que Chelsea souhaite dans ce dernier rapport, West Brom se rapprochant maintenant d’un contrat de prêt d’une saison.

Gallagher, 20 ans, a passé la saison dernière en prêt à Charlton Athletic et à Swansea City, et a réussi un total de six buts et 11 passes.

West Brom n’a pas pu traverser Leicester City aujourd’hui, donc ajouter un peu plus d’énergie et de menace de but au milieu de terrain de Slaven Bilic pourrait vraiment aider.

