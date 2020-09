Court TV, la chaîne qui couvre les procès criminels américains, a été lancée au Royaume-Uni sur le réseau Sky de Comcast, avec d’autres accords de distribution attendus prochainement.

L’une des affaires les plus médiatisées de Court TV dans les mois à venir se concentrera sur les quatre policiers de Minneapolis qui seront jugés pour la mort de George Floyd, qui a lancé un mouvement national sur la race en Amérique. Une autre affaire à venir sur Court TV concerne trois hommes blancs accusés de meurtre dans la mort d’Ahmaud Arbery, un homme noir qui a été abattu alors qu’il courait dans un quartier de la Géorgie du sud.

La chaîne britannique de Court TV offrira aux téléspectateurs un accès et une analyse des drames de la vraie vie qui se déroulent aux États-Unis aujourd’hui, de l’ouverture de la procédure jusqu’au verdict. La couverture des essais de jour aux États-Unis sera diffusée aux heures de grande écoute au Royaume-Uni, compte tenu du décalage horaire. Pour le public britannique, Court TV prévoit un contenu qui expliquera les différences entre les systèmes judiciaires des deux pays, y compris pourquoi les caméras sont autorisées dans les salles d’audience aux États-Unis mais pas au Royaume-Uni.

«Il n’y avait rien de comparable à Court TV au Royaume-Uni jusqu’à présent», a déclaré Jonathan Katz, président-directeur général de Katz Networks, qui fait partie de la société EW Scripps, propriétaire de Court TV. «Les dramatiques policières américaines sont depuis longtemps un aliment de base à la télévision dans le monde entier, y compris au Royaume-Uni, tandis que l’intérêt des consommateurs mondiaux pour les dramatiques de la vie réelle des émissions de vrais crimes est monté en flèche, le contenu de la télé-réalité américaine étant le plus regardé. Court TV est le seul réseau qui couvre ces affaires et ces événements en direct, au fur et à mesure, du début à la fin. Nous prévoyons que les téléspectateurs britanniques accepteront d’avoir un siège au premier rang de la justice pénale américaine. »

Le lancement au Royaume-Uni de Court TV coïncide avec le 25e anniversaire du verdict du procès pour meurtre d’OJ Simpson, et en octobre, la chaîne présentera un marathon de sa série documentaire originale de 25 épisodes «OJ25».

Court TV diffusera également la plus récente série télévisée originale de la Cour «Judgment With Ashleigh Banfield», une émission hebdomadaire qui emmène les téléspectateurs dans une plongée profonde dans les procès et les affaires les plus discutés de tous les temps.