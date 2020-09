Créateur de bandes dessinées et éditeur de Superteam International ’88, Scott O. Brown, raconte Bleeding Cool; « Les super-héros me manquent. » Il continue;

D’accord, je sais que notre culture est hyper saturée de super-héros, mais je ne parle pas de MCU ou DCEU ou de la CW ou du Snyder Cut. Je parle des bandes dessinées classiques du bronze et de l’âge moderne des années 70 et 80. Les bandes dessinées de super-héros politiques étranges, drôles et politiques me manquent. Le plaisir innocent de Spider-man et de ses amis incroyables me manque. L’humour subversif de Justice League International me manque, et bon sang, eh bien, presque toutes les bandes dessinées de super-héros des années 80 me manquent.

Donc, je fais quelque chose avec ma nouvelle série de bandes dessinées:

Logo Superteam International ’88

Savez-vous qui d’autre aime les super-héros classiques? Mes jumeaux, Samantha et Sebastian. Un de mes souvenirs préférés de Samantha en tant que petite fille est de la regarder rire comme une folle la première fois qu’elle a vu le Flash dans de vieux dessins animés. Et Sebastian, c’est mon accro à Batman. Ils aiment Batman Brave et les audacieux comme j’aime Challenge of the Superfriends, et ils dévorent les mangas, de plus en plus Batman et tout ce qui contient un humain costumé et super puissant, Marvel, DC, Kodansha ou autre. Quand ils avaient dix ans, je leur ai dit que j’allais faire ma première bande dessinée de super-héros, et ils ont demandé s’ils pouvaient aider. Ils voulaient faire une bande dessinée.

Et, oh garçon, l’ont-ils jamais fait!

Samantha a choisi ce qu’elle aimait le plus et a créé notre speedster, Rollerblade. C’est une fille de derby qui a découvert qu’elle avait une super vitesse après une altercation avec sa tante, la méchante Aunty Arctica. Sebastian a créé le meilleur hybride Batman / Iron Man que j’aie jamais vu, M. Sleep. Il n’enlève jamais sa combinaison et utilise une IA appelée M. Wake pour contrôler la combinaison pendant qu’il dort afin de pouvoir combattre le crime sans faire de pause. Nous avons attrapé des personnages du domaine public comme le Dan Garret Blue Beetle, que nous avons transformé en un pharma bro, et le Super American, qui a vraiment évolué en quelque chose de bizarre et différent. J’ai créé quelques autres héros et méchants pour combler les lacunes (dont l’un, Flight Path, j’ai créé moi-même quand j’étais enfant!) Et le tour est joué! SUPER TEAM INTERNATIONAL est né!

Nous avons passé quelques années à bricoler différentes façons de rassembler l’histoire. Alors même que les enfants grandissaient et devenaient un peu plus sophistiqués dans leur créativité, nous sommes restés fidèles à notre vision originale de SUPER TEAM INTERNATIONAL. C’est un groupe de héros incompétents à la limite qui apprennent à travailler ensemble et à être de meilleurs coéquipiers face à un groupe de super-vilains bien mieux organisés que prévu! Les personnages sont venus, et les personnages sont partis, jusqu’à ce que nous nous installions sur la liste, vous voyez sur la couverture du numéro 1.

Oeuvre de Superteam International ’88

Samantha et Sebastian ont apporté des tonnes d’enthousiasme et de perspective juvéniles qui ont vraiment dynamisé notre série. Alors que je crée une histoire fonctionnelle à partir de ces idées disparates, je trouve que STI’88 est le lieu idéal pour canaliser leur folie et ma nostalgie en quelque chose de nouveau et de frais.

Mais nous n’avons pas tous les trois le mérite, même pas à distance. L’artiste Carlos Gabriel Diaz, que j’ai rencontré par une connaissance commune de la scène de la bande dessinée de Buenos Aires, occupe une place particulière dans son cœur pour la même époque de super-héroïques. Il a apporté une sensibilité à la conception et à la narration qui ne serait pas hors de propos après la crise ou les guerres secrètes, mais qui donne également l’impression de faire partie de l’ici et maintenant. Comme il l’écrivait dans notre promotion du premier numéro: « Dès que j’ai lu le scénario et vu le logo, j’ai eu un étrange sentiment de nostalgie et d’euphorie. Je savais que nous pensions à la même chose: la Giffen Justice League, et les histoires classiques d’après-crise du bronze et du début de l’ère moderne… vous savez, quand les bandes dessinées étaient amusantes et qu’il n’y avait pas de limites à l’imagination! «

Nous avons fait des gangbusters sur le premier numéro, dépassant notre objectif de plusieurs centaines de dollars. Faire fructifier un travail d’amour, tout en enseignant à mes enfants le processus créatif de l’idée à la bande dessinée finie, est ma façon d’aider à créer la prochaine génération de héros, sur la page imprimée et derrière elle.

Oeuvre de Superteam International ’88

Avec le Kickstarter du numéro deux de SUPER TEAM INTERNATIONAL ’88 se terminant le mardi 15 septembre, nous espérons terminer avec succès le financement le plus tôt possible.

Alors, quel est ce problème? SUPER TEAM INTERNATIONAL ’88 est l’histoire d’un équipage hétéroclite de super-héros du monde entier luttant pour travailler ensemble en tant qu’équipe cohésive contre V.I.L.E. Le roi de tous les mauvais dragons et son V.I.L.E. Les sbires sont prêts à débarrasser le monde des héros une fois pour toutes. Pourtant, aucune des deux équipes ne sait qu’une menace plus grande se profile en arrière-plan!

Dans le numéro 2, nous trouvons M. Sleep et Gamma Rei Burst piégés dans un carnaval abandonné alors que The Giggles et Aunty Arctica font le premier pas!

Alors, voici la demande: pour nous aider à atteindre notre objectif, nous avons créé un niveau spécial pour les lecteurs de Bleeding Cool. Dans l’esprit du grand plaisir des années 80, nous aurons un niveau spécial Bleeding Cool disponible. Il comprendra une copie imprimée des premier et deuxième numéros ainsi qu’une grande découpe de tête de carte de 12 x 18 pouces de M. Sleep ou The Giggles pour 25 $ plus une expédition prioritaire juste à temps pour Halloween! Oh, et si nous atteignons notre objectif, nous augmenterons le nombre de pages pour inclure une histoire de sauvegarde de deux pages « Histoire secrète » avec l’une de nos pistes.

Merci d’avoir lu!

Oeuvre de Superteam International ’88Oeuvre de Superteam International ’88

