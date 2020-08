Mexico.- Veronica Castro brisé le silence pour raconter quelques anecdotes sur la relation entre Cristian Castro et son père Manuel El Loco Valdes et la façon dont ils se sont rencontrés.

Manuel Valdés est décédé tôt ce vendredi à 89 ans, après un long combat contre le cancer.

L’actrice a accepté de partager avec la journaliste Paty Chapoy quelques détails de sa vie privée, consultée à propos du décès de l’humoriste.

Récit qu’ils se sont rencontrés dans le cadre du programme Operación Ja Ja, lorsqu’elle a commencé à travailler à Televisa, à 14 ans, en 1966; mais c’est jusqu’en 1973 qu’ils entament une relation amoureuse lorsqu’ils se rencontrent dans la pièce Don Juan Tenorio.

Cristian Castro est né en 1974, la cour a pris fin lorsque Verónica a découvert que son premier enfant serait le numéro 13 de Manuel.

Ils ne se sont plus revus et El Loco Valdés ne l’a jamais cherchée, ni l’enfant.

«Il a eu de nombreux enfants et de nombreuses femmes. Oui, c’était très difficile, jusqu’à ce que je sois enceinte de huit mois et demi, j’ai couru à l’université avec un ventre terrible. J’ai eu une période très difficile parce que j’ai dû mettre ma voiture en gage parce que je n’avais pas à payer l’hôpital ».

Cristian Castro a rencontré son père jusqu’à l’âge de neuf ans, lors d’une rencontre fortuite à Acapulco.

«Nous étions au bout de la salle. Un homme est venu et je me suis dit « à quoi cet homme ressemble-t-il à Manuel… c’était lui? Nous logions au même étage du même hôtel à Acapulco! »

Puis nous arrivons à l’ascenseur, il est immobile et je dis à Cristian «c’est ton père» et je dis «oui, Manuel, c’est ton fils Cristian».

L’actrice a terminé l’histoire en disant qu’ils s’étreignaient et pleuraient tous les deux, mais qu’ils avaient également dit au revoir et qu’El Loco ne montait plus dans l’ascenseur.

Cette anecdote n’était pas connue de l’opinion publique, car on savait que le chanteur cherchait son père jusqu’à l’âge de 30 ans.

À cet âge, il avait une approche plus fréquente, même publiquement. Cristian Castro a commencé à l’inviter à ses événements.

Verónica et le comédien se sont de nouveau rencontrés plus de 30 ans plus tard, lors du baptême de leur fille Rafaella, où ils se sont salués de la manière la plus normale.

Enfin Verónica a commenté Ventaneando que Cristian est à Los Angeles et qu’il lui sera difficile de dire au revoir à son père.

