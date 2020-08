Ils ont dit de voir Cristiano Ronaldo et Messi Ensemble, c’était compliqué mais quelqu’un l’a déjà fait. Ce n’était pas Barcelone, à laquelle les Portugais auraient été offerts, mais le PES 2021 ils les auront ensemble sur leur couverture.

Le directeur de l’entreprise, Jonas Lygaard, s’est-il dit extrêmement fier de la couverture qu’ils ont réalisée pour la nouvelle édition. Savoir à quel point l’image permet de voir Cristiano Ronaldo et Messi ensemble. Le jeu sera mis en vente le 15 septembre.

La voici, la COUVERTURE OFFICIELLE de # eFootballPES2021 SEASON UPDATE! MESSI. RONALDO. DAVIES. RASHFORD. Quatre des meilleurs et des plus brillants joueurs de football du monde ornent la couverture, disponible le 15 septembre sur PS4, Xbox One et Steam! ➡️ https://t.co/unsls1WGdN pic.twitter.com/oQ4oKZ7eyC – Konami Amérique latine (🏡) (@KonamiLatAm) 24 août 2020

«Je suis incroyablement fier de la couverture que nous avons mise en place PES 2021. Nous avons fait un changement de format l’année dernière et nous étions ravis de relever la barre cette année avec une première mondiale: Messi et Ronaldo enfin ensemble », a déclaré dans la présentation de la même chose.

Il faut se rappeler que Cristiano Ronaldo est ambassadeur d’eFootballPES et en plus d’apparaître en couverture du PES 2021mènera des activités promotionnelles avec l’entreprise tout au long de l’année. Pour Messi, c’est la sixième apparition sur une couverture, après avoir été l’ambassadeur principal.

Près de Cristiano Ronaldo et Messi, il y a Marcus Rashford et Alphonso Davies. Le jeune attaquant anglais de Manchester United et le défenseur canadien du Bayern Munich, qui a remporté le titre de la Ligue des champions avec les Bavarois.

Alors si tu as toujours rêvé de voir Cristiano Ronaldo et Messi ensemble quelque temps, vous pouvez le faire pour la première fois. Tous deux portent le nouveau maillot de leurs équipes, malgré le fait que leur avenir est inconnu.

L’avenir de Cristiano Ronaldo et Messi

Quelle est la prochaine pour Cristiano Ronaldo et Messi pas évident. Le Portugais n’a vécu que sa deuxième saison en tant que joueur de la Juventus mais la petite équipe et une mauvaise planification le feraient chercher d’autres horizons, au-delà de la récente nomination d’Andrea Pirlo en tant qu’entraîneur.

De son côté, l’Argentin envisage également son avenir à Barcelone. Ronald Koeman, récemment nommé entraîneur du club, a déjà parlé avec lui et Leo a confirmé qu’il regardait plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’équipe.

Cristiano Ronaldo et Messi fera la couverture du PES 2021, comme ils l’ont fait ces dernières années avec le football en général.