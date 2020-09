Actrice mexicaine Cristina Rodlo sera la vedette Personne ne sort en vie, un film d’horreur qui adaptera le roman No One Gets Out Alive d’Adam Nevill, et produira Netflix. L’histoire a été adaptée par Andy Serkis et Jonathan Cavendish et mettra en vedette Santiago Menghini en charge de la production et de la réalisation d’effets visuels.

«Je suis très heureux de faire partie de ce projet, c’est une nouvelle étape dans ma carrière. Nous sommes tous très heureux d’être l’une des productions chanceuses pour pouvoir filmer dans ces moments difficiles et cela me rend encore plus reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire ce que j’aime le plus. Nous avons une excellente production, une excellente distribution et une excellente équipe prête à faire de ce projet un excellent film et qu’ils pourront bientôt en profiter dans le confort de leur foyer », a déclaré Rodlo.

No One Gets Out Alive raconte l’histoire d’un immigré «à la recherche du fameux rêve américain», mais au moment de rester dans une humble demeure, diverses situations paranormales vont commencer à se produire, dont il sera très difficile de s’échapper.

«Mon personnage est une immigrante qui vient aux États-Unis à la recherche du« rêve américain », mais lorsqu’elle arrive à Cleveland et trouve du travail et s’adapte, elle décide de louer une chambre très bon marché dans une maison où différentes situations étranges commencent à lui arriver . Son séjour là-bas devient son pire cauchemar « , a expliqué Cristina Rodlo, qui partagera le générique avec Marc Menchaca (The Outsider) », a déclaré l’actrice.

No One Gets Out Alive apparaît après que Netflix et Imaginarium Productions aient travaillé sur l’adaptation de The Ritual, un autre des romans d’Adam Nevill, en plus de la collaboration qu’ils ont eue pour la distribution de Mowgli: Legend of the jungle. Le film n’a pas encore de date de sortie.