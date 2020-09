L’homme d’affaires est réapparu après des mois, avec un fort crossover sur une station de radio de Comodoro Rivadavia Source: Fichier – Crédit: Fabián Marelli / LA NACION

COMODORO RIVADAVIA.-

Dans une

surprenant et inhabituel

apparence,

Christophe Lopez

brisé le silence devant le propriétaire d’une radio de cette ville, qui la semaine dernière avait accusé l’homme d’affaires de

Groupe Indalo

pour tromper son père.

Je ne l’ai pas arnaqué. Ton père a trompé ma sœur »,

López s’est défendu à l’antenne devant

Richy Astete,

journaliste et propriétaire de Radiovisión.

De plus, pour sa défense, López a nié l’attribution présumée d’œuvres dans le sud de Chubut par l’intermédiaire de la société CPC, il a assuré que « depuis 6 mois » il ne s’est pas entretenu avec son partenaire, Fabián De Sousa, et qu ‘ »il existe un réseau gouvernemental plus tôt contre moi », a-t-il accusé.

Depuis le début de la quarantaine, il est habituel de voir López à Rada Tilly, une station thermale située à 10 kilomètres au sud de Comodoro et sur le front de mer de laquelle l’homme d’affaires a sa maison.

«Aujourd’hui je suis ici à cause de la pandémie. Sinon, je devrais être à Buenos Aires pour travailler. La vérité est que je suis depuis six mois et je peux venir vous clarifier cela. Parce que vous m’avez traité comme un escroc. Dites aux gens à la fois. Vous menacez cela depuis trois jours », a déclaré López. Et il a ajouté: «Vous n’avez aucune virilité. Vous n’expliquez rien. Quand j’en aurai envie, je me retirerai. Vous allez devoir me sortir de la radio, ce qui est très bien. Je vois que l’extorsion fonctionne pour quelque chose. Vous l’avez investi. Le journaliste lui a dit: « Et je l’ai fini. »

Réticent à parler à la presse, l’irruption de López a provoqué l’étonnement à Comodoro Rivadavia, la ville à partir de laquelle l’homme d’affaires a construit certaines de ses principales entreprises. Le dialogue à l’antenne s’est déroulé avec le journaliste Richy Astete, l’un des pilotes avec le plus d’audience de la matinée. Connu pour avoir suscité la controverse, Astete a parlé en ondes d’une prétendue escroquerie de Cristóbal López à son père, Ricardo Enrique Astete.

Les deux hommes d’affaires locaux se sont croisés il y a plus de trois décennies à la suite de l’achat par Ricardo Astete de Central Forage, alors propriété de la famille López. Sans donner de détails, Astete Jr. a annoncé la semaine dernière à l’antenne qu’il raconterait l’histoire de López et d’une escroquerie présumée qui impliquerait cette transaction commerciale.

Hier après-midi, López et sa sœur sont apparus à la radio pour clarifier la situation. La réunion était tendue et s’est terminée par le départ de Cristóbal. Aujourd’hui, le propriétaire du Grupo Indalo est allé plus loin et a demandé un micro à la radio pour clarifier toute situation en suspens.

«Je ne romps aucun silence et je ne viens pas entendre ce que vous voulez. Ce que je viens vous demander, c’est pourquoi vous avez dit à l’air que j’avais trompé votre père. C’est ce que je veux que vous me répondiez. Votre poison, c’est parce que j’ai trompé votre père. Disons aux gens quand cela s’est produit », a réprimandé López au propriétaire de la radio.

Avant le silence du journaliste, il a dit: «Comment ça se passe? Je dois parler en ondes et vous ne le faites pas? Je n’ai pas trompé votre père mais votre père a trompé ma sœur, comme elle vous l’a déjà expliqué hier. Elle est restée avec toi. J’ai quitté (la réunion) car il y avait déjà des sujets qui ne m’intéressaient pas. Ma sœur vous a expliqué que l’escroc était elle par votre père. Vous là vous n’avez rien répondu ».

Ricardo Enrique Astete est le fondateur de Radiovisión à Comodoro. Radical et lié à la politique locale, il a été conseiller dans la période 1999-2001, sous l’administration de Jorge Aubía. Mais c’est une transaction commerciale avec la famille López qui, avec le père décédé Astete, rétablit la polémique.

López a demandé au journaliste et au fils de l’ancien conseiller municipal de parler au peuple « de l’arnaque que les López ont faite aux Astètes ». Dites-le avant moi. Je ne réponds pas aux médias parce que vous avez 24 heures sur 24 pour parler des gens et pas moi, parce que je me consacre au travail. Ne pas extorquer comme toi.

Et il a ajouté: «Tu m’as extorqué de l’argent. Vous avez dit à un de mes partenaires qu’ils devaient vous donner 400 000 $ ou acheter une maison pour les empêcher de parler de moi. Vous l’avez dit à Ricardo Benedicto (membre du Casino Club). C’était un partenaire et c’est un de mes amis. Lorsque la quarantaine sera terminée, il n’aura aucun problème à venir.

Concernant l’arnaque présumée, López a déclaré: «Votre père a arnaqué ma sœur. Il a été laissé avec le fourrage, avec 4 camions, 6 fourgons, 6 locaux et le fourrage alimentaire. Et savez-vous avec quoi il nous a payé? Avec une demi-maison. Parce que l’autre moitié a été saisie par le Dr Aubía et j’ai augmenté son hypothèque ».

« Je peux faire un livre avec l’histoire », a déclaré le journaliste. Et López a ajouté: «La seule chose que vous pouvez faire est un pasquín. Vous n’avez pas la capacité de faire un livre. Je ne suis pas un escroc. Ma sœur vous l’a dit en face et vous avez fermé la bouche. Ma sœur m’a dit que tu avais couru au bureau. Vous êtes très macho avec un micro et utilisez des gens qui vous écoutent. Expliquez-moi et dites-moi où je vous ai escroqué. Devant moi. Ce qui se passe, c’est que vous n’avez rien à dire.

Dans une apparition publique inhabituelle, le propriétaire du Grupo Indalo a également nié avoir remporté l’attribution d’un aqueduc: «CPC est intervenu. La justice s’en occupe. A un fiduciaire. Je ne peux même pas marcher sur le bureau parce qu’il est intervenu. Ils ne m’ont rien accordé. Il a un vérificateur. Si vous ne savez pas, demandez conseil ».

López a déclaré au journaliste: «Oui, personne ne vous a bousillé pour finir les choses. Ils m’ont saisi, ils m’ont mis en prison, ils m’ont tout fait. Le péronisme est différent. Permettez aux journalistes de dire ce qu’ils veulent. Il n’y a pas de représailles comme à l’époque du macrismo. Evidemment je vais partir sans que tu me dises ce que j’ai trompé ton père. C’est un autre de vos mensonges.

« Si vous voulez, je vous l’expliquerai en C5N, » le réprimanda Astete. López a répondu: «Nous n’avons pas de chaîne pour écouter des choses à votre niveau, mon frère. Mais quand tu veux, tu passes à l’antenne. Je m’assure que tu viens au milieu de moi pour expliquer pourquoi j’ai trompé ton père. J’ai été emprisonné pendant 22 mois. Vous avez rempli votre bouche en parlant. Mais maintenant tu ne dis rien ». Et il a ajouté: « Je vais venir en tant que journaliste. »

Interrogé sur la situation de ses partenaires, parmi lesquels il a évoqué Fabián de Sousa, López a répondu: «Je n’en ai aucune idée. Je ne leur ai pas parlé depuis six mois. Je n’ai aucun contact comme le reste des amis. Vous avez plus de contacts avec eux. Vous saurez mieux comment ils sont ».

Selon les critères de

Plus d’informations

EN OUTRE

Avec l’aimable autorisation de La Nacion