Expulsé de l’école pour s’être battu, encore une fois, Cole (Caleb McLaughlin de «Stranger Things»), 15 ans, ne sait pas à quoi s’attendre lorsque sa mère exaspérée le conduit à Philadelphie et laisse tomber l’adolescent excité à la porte de son ancien père pour l’été, mais la dernière chose qu’il espère trouver dans le salon est un cheval. Cole se souvient à peine de son père, alors il n’a aucune idée que le gars passe la plupart de son temps au coin des écuries de Fletcher Street, à jouer au cow-boy des temps modernes. Encore une fois, qui peut blâmer l’enfant: combien de personnes réalisent qu’il existe des cavaliers du centre-ville, et encore moins le rôle que les hommes noirs ont joué dans l’équitation américaine?

Après «Concrete Cowboy», ils ne l’oublieront pas de sitôt. C’est l’un de ces rares films à recadrer la conversation, comme “Paris Is Burning”, “12 O’Clock Boys” et “Rize”, qui prennent une sous-culture très spécifique et la transforment en quelque chose d’universel et de stimulant – seulement cela il ne s’agit pas d’un documentaire, malgré les nombreux détails du monde réel qui donnent vie au drame exceptionnel père-fils du réalisateur Ricky Staub (parmi eux, des rôles de soutien pour plusieurs vrais cowboys de Fletcher Street et une gamme d’endroits de North Philly qui incluent les écuries historiques ). Mettant en vedette une performance inoubliable d’Idris Elba en tant que père grisonnant mais attentionné de Cole, Harp, ce premier long métrage remarquable vise à donner un avenir aux jeunes à risque. Le fait que la solution vienne dans une tradition centenaire en voie de disparition loin du radar de la plupart des gens le rend d’autant plus percutant.

«Concrete Cowboy» n’est pas le premier film à examiner comment l’équitation dure là où vous vous y attendez le moins, rejoignant le formidable film Compton de Brett Fallentine pour explorer comment cette passion frontalière a été engloutie par les villes, là où elle bute contre la gentrification et les promoteurs à but lucratif. Pourtant, Staub voit quelque chose de spécial – et de profondément responsabilisant – dans cette communauté: pas seulement la continuation d’un passe-temps américain durable, mais un groupe inspirant de modèles improbables investis pour offrir aux enfants locaux une alternative au trafic de drogue et aux gangs.

Cole n’est pas encore mêlé à ces distractions sans issue lorsqu’il atterrit à Philly, mais la tentation est réelle. Harp espère pouvoir diriger l’enfant droit, sachant que l’échec indique la prison ou la tombe. L’homme plus âgé comprend les enjeux de courir dans les rues, ayant fait quelques mauvais virages lui-même tôt, mais il a trouvé un but en les chevauchant – au-dessus de la mêlée, à cheval – et est prêt à partager cette expérience avec Cole, si le jeune entêté l’homme écoutera seulement.

Cela peut ressembler à un film que vous avez vu un million de fois auparavant, et bien sûr, certains des rythmes sont inévitablement familiers: presque immédiatement après son arrivée, Cole renoue avec son vieil ami Smush (Jharrel Jerome), qui menace de l’égarer. avec de petites escroqueries et des cadeaux liés à des conditions. Harp lance un ultimatum à son fils: “Vous chevauchez avec Smush, vous n’êtes pas les bienvenus ici.” Il y a des démêlés avec des flics, y compris l’allié de Fletcher Street, Leroy (Cliff «Method Man» Smith), qui récupère Cole dans son croiseur et l’emmène sur la piste de courses de chevaux, lui montrant comment ses collègues cowboys ont réussi. Et il y a les fusillades qui servent de réveil quand ils revendiquent un proche.

Il y a une mauvaise façon de raconter ce genre d’histoire, une qui réduit le sort d’un adolescent en péril à quelque chose de prédestiné et de pédant. Situé parmi les équipes de motocross de West Baltimore, l’indie récent relativement mélodramatique «Charm City Kings» emprunte cette voie, frappant tous les clichés sur son passage, tandis que Staub et le co-scénariste / producteur Dan Walser repoussent la formule, se concentrant sur la création du personnages racontables, êtres humains pleinement réalisés d’abord. Avec deux acteurs aussi doués que McLaughlin et Elba impliqués, Staub a une énorme latitude pour élargir le genre, faisant confiance à leurs performances pour dire ce que les mots seuls ne transmettent pas.

Harp n’est pas à la maison lorsque Cole se présente avec tous ses biens dans deux sacs à ordures noirs. Quand le garçon trouve son père, il boit avec ses copains aux écuries – un rituel d’Elbe nous fait sentir qu’il a fini chaque nuit pour toujours, et il ne semble pas particulièrement enclin à interrompre pour cette occasion. Quand Harp se lève, il est instable, déséquilibré comme un vieux boxeur (en effet, il y a quelque chose de Rocky Balboa de Stallone dans son langage corporel, bien que ce soit un personnage comme nous n’avons jamais vu), et quand il s’adresse à Cole, l’ambivalence dans la voix de Harp nous dit qu’il ne courtisera pas l’affection de l’enfant. Ce n’est que lorsqu’il revient dans la pièce plusieurs heures plus tard, fumant une cigarette en regardant Cole dormir, que nous reconnaissons son inquiétude.

Harp a apprivoisé beaucoup de tempérament à son époque, et il sent qu’étouffer un garçon qu’il n’a pas vu depuis des années n’est pas la voie à suivre. Ou, comme un cavalier nommé Esha (Ivannah Mercedes) le dit à Cole après avoir passé une nuit difficile à dormir dans les écuries, «Les chevaux ne sont pas la seule chose à casser ici. L’astuce consiste à laisser le gamin penser qu’apprendre à monter était sa propre idée. Même dans ce cas, alors que Cole progresse, Harp garde ses distances. Elba est vraiment un personnage secondaire dans «Concrete Cowboy», bien que sa présence soit importante: le père dont Cole recherche l’approbation, et dont il n’est pas encore prêt à pardonner l’absence.

Malgré l’avertissement de Harp, Cole continue de traîner avec Smush, refusant de voir en quoi cet ami pourrait avoir une mauvaise influence. Tel que rassemblé par le rédacteur (et collaborateur régulier de M. Night Shyamalan) Luke Ciarrocchi, «Concrete Cowboy» alterne entre les deux mondes: l’argent facile et les récompenses instantanées de la petite délinquance par rapport au travail de pelletage de fumier qui l’attend aux écuries. Le film ne passe pas beaucoup de temps dans l’appartement miteux de Harp, ce qui est tout aussi bien: c’est à peu près la porcherie la plus sale de ce côté de “Pink Flamingos” (Lee Daniels est un producteur ici, mais même le dépotoir vu dans “Precious” ressemble glamour par comparaison). Pourtant, il y a une scène merveilleuse entre Cole et son père dans laquelle Harp met un disque de jazz et explique la vie qu’il voulait pour son fils.

Le réalisateur Staub est blanc et raconte une histoire distinctement noire. À une époque où les questions de représentation sont examinées de plus près, certains peuvent se demander si on peut lui confier cette responsabilité, bien que Staub (qui est issu d’un milieu commercial accompli) a déjà gagné en crédibilité avec son court métrage «The Cage». Cette carte de visite très polie centrée sur un adolescent de Philly déchiré entre jouer au basket et régler une rancune violente, et dont le message inspirant trouve une voix encore plus claire dans cette fonctionnalité bien équilibrée.

Adapté du roman de Greg Neri «Ghetto Cowboy», les débuts de Staub compensent le vernaculaire granuleux avec une superbe cinématographie grand écran. Travaillant la magie avec une mise au point superficielle dans des environnements sombres, de sorte que les lampadaires et autres sources de lumière à l’écran brillent aussi chaleureusement que de petits soleils sur les épaules des personnages, DP Minka Farthing-Kohl prend des photos à main levée, trouvant le rythme dans l’instabilité.

Pour renforcer ce sentiment d’authenticité, Staub incorpore des participants et des situations du monde réel – comme une réunion de quartier animée où Cole peut voir la course de la harpe – dans l’histoire. Certains des personnages les plus mémorables de «Concrete Cowboy» sont la vraie affaire, comme Paris (Jamil Prattis), un cavalier au charisme digne de Brad Pitt qui n’a pas laissé une blessure à la colonne vertébrale arrêter sa carrière équestre.

Comme «The Rider» de Chloé Zhao, le film embrasse ses sujets comme des personnages tout en prenant certaines libertés avec les détails pour un effet dramatique. Plus important encore, il les traite comme des pairs. Le film est poétique mais jamais condescendant, sauvant ce jeune homme tout en éclairant un public pour qui – comme le dit le propriétaire de l’écurie fictive du film Nessi (Lorraine Toussaint) – Hollywood a blanchi à la chaux des cowboys noirs dès la sortie de l’image. Ils ont toujours été là, mais pas sous nos yeux. «Concrete Cowboy» corrige cela, en respectant la tradition en reflétant plus qu’il n’invente.