«Miss Marx» est un biopic bookended par la mort, colorée par elle partout. Il nous présente la militante socialiste Eleanor Marx lors des funérailles de son père Karl, et la suit jusqu’à son suicide prématuré, à l’âge de 43 ans, environ 15 ans plus tard. Les fantômes du passé et du futur pèsent lourdement sur elle dans l’intervalle: elle pleure son père peu de temps après avoir enterré sa mère et sa sœur. Des mois après le suicide d’Eleanor, son partenaire de longue date Edward Aveling l’a suivie dans le sol; une autre sœur s’est suicidée des années plus tard. Tout cela pour dire que des vagues et des ombres de chagrin se déplacent à chaque tournant dans le film ambitieux de Susanna Nicchiarelli, allant en arrière et en avant, alors qu’il étudie comment son sujet a tenté de changer le monde pour le mieux – tout en un nœud noir dur de compacté le malheur s’installe et se répand en elle.

Cela donne un portrait inévitablement déprimé, à peine levé par ses rappels des réalisations avant-gardistes d’Eleanor Marx dans la campagne pour le suffrage universel, l’amélioration des conditions de travail pour la classe ouvrière et l’égalité d’éducation pour les femmes et les hommes. Mais «Miss Marx» est également lourde à d’autres égards, alourdie par des scripts rhétoriques de type essai et un ensemble en expansion de personnages historiques supplémentaires qui sont sèchement contextualisés, voire pas du tout: ceux qui ne connaissent pas très bien le film choisi chapitre de l’histoire marxiste se retrouvera à travailler assez dur pour des récompenses émotionnelles sporadiques. Et tandis que Nicchiarelli a choisi d’animer son matériau pierreux avec un esprit de rébellion punk rock le plus littéralement évident dans une partition de chanson grognante anachronique, le film ne secoue jamais tout à fait sa tristesse.

Une performance rigoureusement consciencieuse de Romola Garai dans le rôle titre donne à «Miss Marx» son meilleur tir à la distribution internationale après son festival, même si cette coproduction anglo-italienne-belge n’est pas un prix commercial. Pour l’écrivain-réalisateur Nicchiarelli, diplômé de la compétition à Venise après avoir triomphé dans la section Orrizonti 2017 avec sa bio rock frappante «Nico, 1988», son quatrième long métrage narratif la confirme en tant qu’auteur de préoccupations thématiques et esthétiques distinctives, même si c’est plus honteux. exécuté que son prédécesseur.

Après une séquence de crédit d’ouverture qui nous indique les intentions plus anarchiques de Nicchiarelli, avec des lettres roses hyperactives à changement de direction et le premier de plusieurs bandes sonores cacophoniques du groupe punk américain Downtown Boys, le film s’arrête solennellement avec la livraison par Eleanor de l’éloge funèbre de son père. en 1883. «Il est mort sous le harnais, son intellect intact», dit-elle, et se consacre dûment à honorer et à étendre son héritage philosophique: traduire son texte fondateur «Das Kapital» en anglais et rejoindre la Fédération social-démocrate, avant de se séparer pour former le parti rival de la Ligue socialiste.

Le scénario de Nicchiarelli aborde ces manœuvres politiques, mais se préoccupe davantage de ses relations au sein d’un cercle intellectuel loquace et compétitif – notamment avec son collègue activiste et dramaturge marxiste Aveling (Patrick Kennedy), avec qui elle a vécu, sous une tension croissante, jusqu’à sa mort. Un mariage dans tout sauf la loi, gâché par l’infidélité, la cruauté mentale et l’irresponsabilité financière d’Aveling, leur histoire d’amour mal étoilée forme le nœud de l’étude de la vie par ailleurs amorphe et facilement détournée du film. Nicchiarelli est manifestement fixée sur l’amère contradiction entre la campagne féministe pionnière d’Eleanor et sa soumission à la masculinité toxique dans sa vie privée. C’est une ironie qu’elle reconnaît, mais elle s’éloigne pour cette raison la plus embêtante: parce qu’elle l’aime.

Il y a un enfer d’une mauvaise romance cinématographique à faire de cette liaison torturée, mais «Miss Marx» ne va pas au cœur de la question. C’est en grande partie parce que le film est tellement amoureux des idées morales et politiques de son sujet – auxquelles il consacre des périodes verbeuses de temps à l’écran, parfois sous la forme de quatrième soliloques intensifiés – que ses sentiments sont relativement courts. Aveling, quant à lui, est écrit comme un poisson si froid et glissant que nous ne voyons jamais beaucoup de preuves directes de leur passion autodestructrice: dans un peu de fausse direction métatextuelle, leur échange le plus passionné se produit dans ce qui s’avère être un lecture mise en scène de «Une maison de poupée» d’Ibsen. En bref, on se demande si nous ferions mieux de regarder Garai et Kennedy simplement faire le reste.

Loin de ce centre émotionnel froid, les personnages dérivent de manière floue dans et hors de la procédure, enregistrant rarement autant plus que des noms célèbres dans l’orbite générale d’Eleanor. Une longue intrigue secondaire concernant le frère de Karl Marx dans le socialisme Friedrich Engels (John Gordon Sinclair), leur gouvernante commune Helene Demuth (Felicity Montagu) et des secrets intimes entre eux serait plus intéressante si c’était l’histoire de Marx Sr. Pendant ce temps, la célèbre écrivaine sud-africaine Olive Schreiner (Karina Fernandez) apparaît presque uniquement pour avertir Eleanor qu’Aveling est peut-être un mauvais œuf: toutes les grandes femmes de ce biopic non ciblé ne la méritent pas.

Si le film est enfin un peu pénible, il ne manque pas de paysages attrayants en cours de route, richement tournés dans une lumière éternelle du début de l’hiver par Crystel Fournier. La somptueuse conception de la production d’époque d’Alessandro Vannucci et Igor Gabriel enveloppe la misère d’Eleanor dans des velours délavés aux tons bijou, recouverts des swoops paisley vertigineux et des soies froissées des costumes de Massimo Cantini Parrini. (L’écart entre le luxe tactile du style de vie d’Eleanor et la pauvreté désolée de ceux pour qui elle se bat ne passe pas sans commentaire.)

En effet, l’épanouissement formel le moins agréable du film est celui qui est le plus vigoureusement présenté: cette partition punk impétueuse, culminant avec un freakout flippant d’une séquence de danse, ne souligne pas autant la résonance contemporaine de l’histoire d’Eleanor qu’elle évoque les échos pâles de Sofia. «Marie Antoinette», 14 ans de Coppola. Au moment où le générique roule sur une couverture palpitante de «Dancing in the Dark» de Bruce Springsteen, il est difficile de ne pas grimacer au crochet lyrique: vous ne pouvez pas allumer un feu sans une étincelle, et cette histoire admirablement conçue mais difficile la leçon n’en trouve jamais vraiment une.