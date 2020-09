Si vous revenez en arrière et regardez “Lost in Translation” de Sofia Coppola (2003), vous verrez qu’il n’a rien perdu de son éclat – ce mélange aéré d’ambiance et de moment, de lieu et de dislocation, le tout enveloppé dans le récit délicat de deux des âmes qui ne savaient pas qu’elles étaient perdues avant de se retrouver dans les limbes flottants du Park Hyatt Tokyo. «On the Rocks», le septième film de Coppola en tant que scénariste-réalisateur, marque ses retrouvailles créatives avec Bill Murray, le costar de «Lost in Translation» (que Murray considère comme son favori de ses propres performances). Et il est donc naturel que nous nous y lancions dans l’espoir d’une version plus ancienne et plus sage de la même magie. Quand nous voyons Murray pour la première fois, il est à l’arrière d’une Mercedes avec chauffeur et il a l’air sensationnel. Les yeux, avec leur mélancolie de chien de chasse, scintillent encore de malice. Il y a un peu plus de gravier dans la voix, et les cheveux sont maintenant blancs, mais ils sont parfaitement coiffés – tout comme l’attitude de Murray de zen joi de vivre cynique.

Il joue Felix, qui était autrefois un légendaire propriétaire d’une galerie d’art new-yorkaise et qui est maintenant à la retraite (même s’il vend encore occasionnellement Hockney). C’est un riche bon vivant en vacances permanentes, sautant de Paris à New York, traversant les jours sur un joyeux brouillard de déjeuners steak et whisky et de soirées artistiques dans l’Upper East Side, flirtant avec toutes les femmes qui croisent son chemin, même si il se trouve qu’il est assez vieux pour être son grand-père. Plus qu’un simple flirt, Felix, comme Coppola le présente, est l’un des derniers des matous impudiques du XXe siècle, le genre d’homme qui va fouetter pour dire à une inconnue enceinte «Tu es belle!» ou prendra un plaisir pervers à laisser tomber une pensée d’homme des cavernes comme “Le bracelet est un rappel que les femmes étaient autrefois la propriété des hommes.” C’est un fier aristocrate chauvin qui pense que c’est la nature (et le devoir!) D’un homme de regarder, convoiter et répandre sa semence. Il est assez fou à ce sujet, mais il n’est peut-être pas surprenant que les manières hédonistes de Felix, moi d’abord, aient fait des ravages au sein de sa propre famille.

Dans «On the Rocks», il est à New York pour rendre visite à sa fille, Laura (Rashida Jones), qui vit un drame induit par les hommes: elle en est venue à soupçonner son mari d’avoir une liaison. Laura, à en juger par tous les panneaux indicateurs disponibles, a vécu le rêve. Elle a un grand sanctuaire confortable dans un appartement au cœur de Soho, et Dean (Marlon Wayans), le mari peut-être égaré (ils ont deux filles magnifiques et merveilleusement bien ajustées), est un mec chaleureux et attentionné qui a commencé la sienne compagnie; nous ne sommes pas sûrs à 100% de ce que cela fait (cela implique la gestion des clients), mais cela se réchauffe et le public comprend, tout comme Laura, à quel point son emploi du temps est exigeant. Laura elle-même est une auteure, passant au peigne fin les enchevêtrements d’angoisse face au fait qu’elle ne semble pas pouvoir se lancer dans le livre qu’elle est censée écrire. Vous pouvez voir qu’il y a une inquiétude plus profonde au travail chaque fois que vous regardez son visage tendu, abattu, mettant en scène un spectacle pour les gens.

Quelle est la preuve de l’affaire de Dean? Quand il est rentré d’un voyage d’affaires, groggy du Xanax, il a sauté dans l’avion, il a embrassé Laura dans son lit – et quand elle a parlé, il a agi surpris, comme si elle était une autre personne. Dans sa valise, Laura trouve une trousse de toilette pour femme. Quand elle interroge Dean à ce sujet, il dit avec désinvolture que cela appartient à Fiona (Jessica Henwick), l’assistante aux longues jambes qui l’accompagne partout, et qu’elle ne pouvait pas le mettre dans son bagage à main. Ce n’est pas une explication rassurante, et quand Laura vérifie le téléphone de Dean, les SMS à Fiona ont tous été effacés. Alors Laura décide de demander conseil à son père, qui est un ancien dans les manières de féminiser la duplicité. Il entend son histoire sur le baiser groggy de Dean et dit: Il pensait que tu étais quelqu’un d’autre. Puis il dit: Jouons au détective pour le découvrir.

C’est exactement ce qu’ils font, et soudain «On the Rocks» sonne comme un copain père-fille Hollywood rom-com: une femme désespérée fait équipe avec un père sage pour espionner un mari peut-être philandhrope. (Il y a vingt ans, cela aurait pu mettre en vedette Sandra Bullock, Alan Arkin et Dermot Mulroney.) Felix fait de l’ombre sur la piste de l’hôtel de Dean, le fait suivre à Cartier, puis se présente chez Laura au volant d’un ancien cabriolet sport BMW rouge, de sorte qu’ils peut passer une soirée à écumer du caviar et à espionner Dean alors qu’il assiste à un dîner suspect. Cela semble sèchement amusant, et c’est, pourtant Coppola met en scène tout cela avec son propre regard d’enquête fluide et ouvert.

«On the Rocks» se transforme en un film de câpres humaniste arrogant, un film léger et convaincant, mordamment vivant des tenants et aboutissants du mariage, et une vitrine gagnante pour la marque mondiale de whisky vieillissant de Murray -Diabilité fatiguée. Mais contrairement à “Lost in Translation” ou à l’autre meilleur film de Coppola, “Somewhere” (qui était comme “Entourage” réalisé par Agnès Varda), il n’y a pas de niveau supplémentaire de mystère à celui-ci. Il vous tient, mais c’est un peu mince.

Je suis fan de Rashida Jones depuis «Je t’aime, homme» (2009), et c’est le rôle de film à grande échelle qu’elle mérite. Elle rend Laura impatiente, méfiante, patiente hilarante (comme lorsqu’elle endure les monologues psychobabbles de son copain de parents d’école, joué par Jenny Slate) et vacille tranquillement au bord de son monde en train de s’effondrer. À travers tout cela, son voyage vers la rédemption est motivé par la question: le père de Laura, à sa manière imparfaite de rapscallion, voit-il tout? Ou voit-il ce qu’il veut voir? «Lost in Translation» parlait d’une connexion d’âme à âme qui contournait la romance. «On the Rocks» est une romance dans laquelle un père et une fille apprennent qui ils sont à travers l’objectif de ce que sont vraiment l’amour et la confiance. Le film avance sur tous les cadeaux de Coppola, mais c’est juste assez bon pour vous faire souhaiter qu’il soit majeur.