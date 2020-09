«« Forrest Gump »avec un mantra» – c’est la prémisse sous-jacente, en un mot, de «Rencontrer les Beatles en Inde», dans lequel le cinéaste Paul Saltzman raconte la semaine qu’il a passée avec les Beatles sous la tutelle du Maharishi Mahesh Yogi lors de leur célèbre séjour à l’ashram en 1968. Saltzman a une histoire à raconter en ayant été presque le seul non-membre de l’entourage aux côtés des Beatles pour cet événement spirituel / médiatique légendaire. Grâce à l’appareil photo dans son sac à dos, il a également fini par être un photographe de maison … bien qu’il ait oublié la richesse des images fixes dans son sous-sol pendant plusieurs décennies après, offrant peut-être la preuve qu’il y a trop de méditation.

C’est une bonne raison pour que Saltzman allume la caméra sur lui-même et sur quelques témoins experts de choix ici, même si aucune des anecdotes ou des idées n’est particulièrement profonde. En tant que documentaire, il n’est pas tellement intéressé par l’exploration de l’effet d’entraînement culturel du mysticisme des Beatles au milieu des années 60 – ce qui serait vraiment un excellent sujet pour un autre documentaire – car il est en train d’offrir des souvenirs de ce que les ommm-buds-men Les Beatles étaient tous au service de nous entraîner dans ce qui est finalement une publicité de bonne humeur pour la méditation transcendantale.

Morgan Freeman est le narrateur ostensible, mais il est vraiment un orateur caméo, car la vraie partie de la voix off (et de la présence éventuelle à la caméra) appartient à Saltzman, un ancien radiodiffuseur canadien qui parle génialement dans des tons si lents et mesurés qu’il manie de prononcez «Bea-tles» en deux mots. En 1968, c’était un enfant au cœur brisé qui a entendu une voix intérieure lui dire de ne pas transpirer le monde matériel, alors il est allé en Inde et a fini par être à peu près le seul étudiant disponible pour l’instruction du Maharishi en dehors du corps Apple. . L’enthousiasme de son converti et le manque de culte des Beatles en firent bientôt un invité de bienvenue à la table des Beatles, et le destinataire d’un concert de sitar privé de George Harrison, et un témoin photographique alors que John Lennon et Paul McCartney étaient assis sur un porche dans leur tenues blanches et a élaboré le refrain de «Ob-la-di, Ob-la-da», qui n’avait pas d’autres mots à l’époque.

Saltzman a des conversations avec quelques stars invitées, y compris un autre évangéliste de TM, David Lynch, qui a servi en tant que producteur exécutif et est principalement sur place pour prêcher les joies de la paix intérieure d’une manière totalement inacceptable pour l’un des grands réalisateurs d’horreur de tous les temps. Le plus grand recordman de l’histoire des Beatles, Mark Lewisohn, accompagne Saltzman dans un voyage nostalgique en Inde. Il n’y aura probablement pas de moment d’intérêt plus perplexe pour les fans inconditionnels des Beatles (et de confusion pour tout le monde) que l’échange dans lequel Saltzman dit qu’on lui a dit que les membres du groupe avaient écrit 42 chansons pendant leur séjour en Inde et Lewisohn affirme gentiment qu’il n’y en avait vraiment que 30 .

Le cinéaste retrouve une camarade de voyage du voyage de 68, Pattie Boyd, l’ex-femme de Harrison, qui est particulièrement ravie quand il lui dit qu’il a retrouvé le vrai «Bungalow Bill». Une grande partie du public cible le sera aussi, car le chasseur de la vie réelle qui a coché Lennon en se vantant d’avoir tué un tigre – inspirant ainsi l’une des chansons les plus acides de l’album blanc – déclare qu’il n’a jamais ramassé une arme à feu. à nouveau après ce voyage et est devenu par la suite un défenseur de l’environnement.

De petits détails comme celui-là maintiennent l’intérêt, et qui ne veut pas se rappeler que Lennon avait un moyen avec les one-liners, ou que Harrison et McCartney pourraient être des mensches? (Ringo Starr ne fait pas beaucoup parler de lui, et si vous espériez ou craignez que Mike Love, un autre préposé à l’ashram et grand défenseur de la MT, se souvienne, soyez assuré qu’il ne l’est pas.) Quand il s’agit d’explorer les avantages réels de TM, le discours devient vague, comme le seront les discussions sur le mysticisme.

Le Maharishi n’est décrit que sous un jour positif, bien qu’il y ait une référence passagère à la chanson méchante que Lennon a écrite à son sujet immédiatement après le séjour, «Sexy Sadie», avant que Saltzman n’aborde brièvement le sujet toujours brûlant de la raison pour laquelle certains membres du groupe se sont brouillés avec le gourou, qui avait à voir avec le Maharishi qui aurait agi sur les femmes dans l’enceinte. L’apologie offerte par Saltzman et Lewisohn est qu’une figure périphérique de l’entourage des Beatles, «Magic Alex», a répandu de fausses histoires sur le saint homme, bien que le personnage en question ait raconté un compte rendu très différent des retombées (et a poursuivi le New York Fois sur une description similaire à celle proposée ici) avant sa mort en 2017.

Les eaux que «Meeting the Beatles in India» traverse pour célébrer l’illumination spirituelle ne sont pas beaucoup plus profondes que le célèbre Gange, car la nature et les résultats du contentement induit par la MT restent quelque chose que nous devons encore prendre par le cinéaste. mot pour, et la vue d’ensemble de la façon dont l’inclinaison orientale des Beatles a affecté la civilisation occidentale reste un sujet pour un conteur qui n’était peut-être pas si proche de son sujet. Même ainsi, il y a une valeur pour les fans ici, toutes les quêtes spirituelles mises à part, pour voir à quel point accepter les Beatles individuels pourraient être de quelqu’un qu’ils auraient pu prendre comme un intrus au milieu d’eux. C’est peut-être la révélation, alors: Sweet, les Beatles.