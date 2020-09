Vous savez que quelque chose de terrible va se passer lorsque les premiers instants d’un film vous accueillent avec une référence évidente à «The Shining» – dans le cas de l’horreur psychologique tordante du temps et de la mémoire «Violation», la vue à vol d’oiseau d’une voiture solitaire, rampant en avant sur une route étroite à travers des arbres denses, accompagnée d’un score strident. Ce que vous ne réaliserez pas dans le premier long métrage époustouflant du duo de cinéastes Madeleine Sims-Fewer et Dusty Mancinelli, c’est à quel point les choses vont se révéler bien pires que ce à quoi cette signalisation pourrait vous préparer.

Une pièce de chambre avec l’ambiance existentielle de Lars von Trier, ainsi qu’un thriller de vengeance défiant les tropes avec un sentiment de terreur grandissant, les frayeurs démembrantes et sanglantes de «Violation» – des rancunes familiales tendues à une terrible affaire de sexualité les agressions et les gaz qui mènent à une vengeance brutale – ne sont pas faciles à secouer ou à décrire. Qu’il suffise de dire que parmi les sélections minces de Midnight Madness de cette année dans la programmation du Festival du film de Toronto, «Violation» est peut-être le seul film qui a incité ce critique virtuellement présent à avoir envie de soupirs, de cris et de sauts collectifs étrangement réconfortants d’un anxieux. foule dans un théâtre bondé, celui qui remarquerait peut-être les quelques clichés du film, mais qui fait un clin d’œil au thriller controversé de 1978 «I Spit On Your Grave» à travers ses différences d’approche. Il y a, après tout, la sécurité dans les nombres.

Pas pour Miriam, il s’avère. Après que des cordes baroques lugubres de Pergolesi accompagnent les sons pastoraux et l’image d’un loup imposant avec sa proie – une métaphore répétée et certes sur le nez pour ce qui est à venir – écrivains-réalisateurs Sims-Fewer (également dans le rôle de Miriam) et Mancinelli présentent le spectateur à elle et son époux Caleb (Obi Abili) dans la voiture susmentionnée. Les disputes et l’inconfort mutuel du couple suggèrent qu’il y a une sorte de problème dans leur mariage. Pourtant, ils se dirigent vers une cabane isolée au fond des mauvaises herbes de la campagne québécoise, où la tenace sœur de Miriam, Greta (Anna Maguire), vit heureusement avec son charmant mari Dylan (Jesse LaVercombe). Mais comme nous l’apprendrions bientôt, ces retrouvailles en retard seraient la dernière chose à aider Miriam à surmonter ses problèmes personnels et conjugaux.

À cet égard, «Violation» ne tarde pas à signaler qu’une nouvelle détresse est en route pour la jeune femme, lorsque des conversations apparemment agréables entre les deux sœurs se transforment en échanges de rivalités à l’autocuiseur sur leurs enfances respectives. Un sentiment d’insécurité et d’amertume à la Haneke pénètre dans l’atmosphère qui plane au-dessus du quatuor, rappelant également l’acrimonie ressentie dans l’horreur récemment sortie «The Rental», où la méfiance entre les frères et sœurs était également un thème central. Mais malgré cette ressemblance, «Violation» ne montre aucun intérêt à raconter son histoire de manière tout aussi conventionnelle, une ambition que les cinéastes remplissent avec un certain succès grâce à leur style non linéaire, minutieusement assemblé par la monteuse Gabriella Wallace.

Honnêtement, c’est un peu déroutant au début lorsque des coupures soudaines se produisent entre des groupes de scènes qui suivent Miriam alors qu’elle interagit avec le reste du groupe. Au départ, ces versements vaguement chapitres, séparés par les plans de nature maussades et souvent surréalistes du directeur de la photographie Adam Crosby, d’un blues étrangement sombre, ne semblent suivre aucune sorte de chronologie ou de logique. Lentement, cependant, le film révèle une méthode à sa folie – une méthode peut-être un peu trop laborieuse pour son propre bien, trop remplie de symboles visuels lourds.

Il y a essentiellement deux chronologies entrelacées ici séparées par un nombre non identifié de jours, ainsi qu’un événement principal choquant qui aide le spectateur à reconstituer les événements. Les sœurs s’aiment toutes les deux, mais se méfient également l’une de l’autre, avec une Greta pleine de ressentiment rappelant souvent à Miriam sa tendance à la mettre dans une situation compromettante lorsqu’elle insiste pour jouer un héros. Pendant ce temps, Caleb – le seul personnage que l’histoire abandonne – est malheureux dans son mariage froid et sans sexe. Ailleurs, il semble y avoir une sorte d’énergie ou de chimie sexuelle entre Miriam et Dylan. Elle le combat activement pendant que Dylan, un bavard facile avec un intérêt alarmant pour la chasse, entretient l’idée.

Les détails horribles de la séquence de vengeance profondément troublante du film sont mieux laissés intacts, bien que certains avertissements nécessaires concernant la trahison fraternelle, le viol et l’horreur corporelle extrême et sanglante doivent tout de même être notés. Bien que ce qui est provocateur à propos de la «violation», ce n’est pas la présence de ces déclencheurs, mais la façon dont il les gère, sachant que les dangers sexuels réels sont aussi susceptibles de surgir dans notre cercle de confiance proche qu’ils le sont en compagnie d’étrangers . De plus, les priorités visuelles du film maintiennent de manière décisive l’exploitation des femmes à distance, un cliché laid qui pollue habituellement le sous-genre viol-vengeance qui défile souvent à tort comme l’autonomisation féministe. Comme le magistral aberrant «The Nightingale» de Jennifer Kent, «Violation» considère l’agression sexuelle comme un acte d’humiliation la plus externe, avec sa caméra souvent intime insistant pour se concentrer sur la honte extra-corporelle de la victime.

Sims-Fewer et Mancinelli ne sont pas aussi sophistiqués que Kent dans leur tentative d’examiner le coût d’une rétribution œil pour œil. Mais grâce à sa performance d’une force et d’une vulnérabilité physiques et émotionnelles extraordinaires, Sims-Fewer porte son traumatisme de manière si convaincante qu’à la fin de tout cela, sa douleur vous envahit comme si c’était la vôtre.