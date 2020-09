Dans «Infidel», Jim Caviezel joue le blogueur chrétien Doug Rawlins, qui se rend au Caire pour participer à une conférence télévisée sur la religion. L’hôte musulman cherche des points communs entre les deux religions. «Nous aimons Jésus-Christ», dit l’homme, après quoi Doug s’arrête un moment, pesant ses paroles, avant de rejeter le rameau d’olivier figuratif. “Il est Dieu,” Doug Et Il veut être votre Dieu. ” Le public (dans le film, mais sûrement pas celui qui le regarde) est abasourdi par l’audace de Doug. Moins surprenant pour toutes les parties, Doug est kidnappé dans sa chambre d’hôtel par des musulmans en colère quelques heures plus tard.

Le film s’ouvre en fait avec Doug face à un peloton d’exécution sur un toit de Téhéran, nous savons donc par le saut que sa visite au Caire ne s’est pas bien déroulée. À première vue, «Infidel» semble être un thriller direct au Moyen-Orient – le genre qui réaffirme les impulsions xénophobes des Américains, dans lequel les musulmans répondent aux pires stéréotypes et la musique traditionnelle jouée dans des villes étrangères poussiéreuses est destinée à mettre les téléspectateurs en colère. Il présente plusieurs scènes de combat, explosions et poursuites décentes (dont une impliquant un hélicoptère), ainsi que des lieux impressionnants de travail alors que la Jordanie double pour plusieurs pays. Mais tout cela est destiné à ajouter un vernis d’excitation brillante à une parabole chrétienne plutôt simple sur la défense de ce en quoi vous croyez.

Venant de la bouche de l’acteur qui a joué Jésus dans «La Passion du Christ» de Mel Gibson, la déclaration «Il est Dieu» de Doug est censée représenter la conviction et non la négligence. Mais sa femme Liz (Claudia Karvan) reconnaît le risque lorsque son mari transforme son invitation au Caire en une occasion de faire du prosélytisme. Personnage fort à part entière, Liz travaille pour le département d’État, ce qui la place dans une position décente pour aider à sauver Doug de ses ravisseurs le moment venu. Également intéressant: elle ne partage pas sa foi, ayant abandonné le christianisme après un accident de voiture qui a réclamé leur enfant à naître – un flashback inutilement traumatisant inséré au début d’un film qui a du mal à ressembler à plus qu’un thriller basé sur la foi.

La réponse conservatrice à des films tournés au Moyen-Orient tels que «Rendition» et «Syriana», «Infidel», est l’une des plus grandes sorties exclusives aux cinémas aux États-Unis depuis que la pandémie a fermé la plupart des cinémas, s’ouvrant sur 2 400 écrans dans 1 724 sites. Initialement destiné à ouvrir le 11 septembre, le film jette un regard sévère sur cette dimension à la fois du christianisme et de l’islam qui refuse d’accepter l’autre, et spécule sur celle qui est la mieux adaptée pour «gagner» cette impasse. C’est biaisé, bien sûr, et l’attitude du film envers le musulman pourrait se résumer comme suit: Nous respecterons votre religion, jusqu’à un certain point, mais au moment où vous essayez de limiter notre liberté, alors tous les paris sont ouverts. Deux fois, nous voyons Liz déchirer son hijab obligatoire à Téhéran, la première fois pour le remplacer par une casquette de baseball à l’américaine, puis dans un acte de défi ouvert, jetant le foulard au sol. Compte tenu de la démographie ciblée par le film, on peut facilement imaginer que le public fasse de même avec son masque facial au mégaplex.

Il y a près de dix ans, le scénariste-réalisateur Cyrus Nowrasteh a réalisé un drame puissant, bien que lourd, intitulé «La lapidation de Soraya M.» dans lequel il a sensationnalisé un aspect barbare de la culture iranienne. Mais la lapidation semble une gifle par rapport à la menace que Doug fait face devant ce peloton d’exécution: repentez-vous, acceptez la parole d’Allah, et il sera épargné, promet Ramzi (Hal Ozsan), ravisseur du Hezbollah. C’est une perspective tout aussi antithétique au personnage de Doug que la pression exercée sur les prêtres jésuites pour apostasier dans le «Silence» de Martin Scorsese. Seulement, Scorsese jetait un regard sérieux sur les conséquences de l’évangélisation chrétienne sur un sol non réceptif, tandis que le dilemme de Doug sert à lancer un film d’action gung-ho – un qui apporte la justice occidentale dans un pays païen, où les chrétiens doivent pratiquer sous couverture.

Pourtant, «Infidel» n’est pas aussi anti-islam que cela puisse paraître. Nowrasteh, né aux États-Unis, est lui-même d’origine iranienne, faisant équipe ici avec le producteur sensationnaliste Dinesh D’Souza (dont les documentaires partisans visent à diaboliser des héros progressistes tels que Barack Obama, Hillary Clinton et Michael Moore) pour faire un film qui critique ouvertement le pays plus vues absolutistes. Mais le cinéaste se montre sensible aux préjugés et aux abus auxquels les islamistes sont confrontés aux États-Unis.

Au début du film, Doug et Liz assistent à une fête organisée par leur ami iranien Javin (Aly Kassem), dont le domicile est perquisitionné par la police. Javin, nous apprenons avant même que Doug ne le fasse, est un terroriste potentiel radical qui renie sa fille à l’esprit occidental, et pourtant, le film est suffisamment nuancé pour établir un parallèle entre la façon dont ces deux personnages sont traités l’un dans l’autre. «Nous n’avons pas peur de mourir. C’est pourquoi nous allons gagner », dit Ramzi (qui est de loin le personnage le plus charismatique du film), prêt pour le martyre, à Doug, qui répond:« Je n’ai pas peur non plus.

Une telle conviction religieuse est rare dans les personnages de films, mais elle est traitée ici aussi admirablement que James Bond refusant de divulguer des secrets d’État sous la torture. Les ravisseurs de Doug le transportent dans la section 209 de la célèbre prison d’Evin à Téhéran, où sont logés des dissidents. Bien que le personnage de Caviezel soit censé remplacer tous les Américains injustement emprisonnés par l’Iran, il serait irresponsable de prendre trop au sérieux l’affirmation du film «inspiré par de vrais événements». Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas satisfaisant de voir Liz et plusieurs co-conspirateurs faire une descente dans l’établissement pour tenter de libérer Doug et tous ces prisonniers politiques injustement détenus. Dans ce récit de fantaisie, au moins, Dieu est de son côté.