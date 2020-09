Basé sur un manga des années 70 du maître japonais Osamu Tezuka, la liaison d’un écrivain ennuyé avec sa jeune muse séduisante reçoit le traitement en direct de «Tezuka’s Barbara». Principalement préoccupé par les excursions de l’histoire dans le surréalisme érotique et l’occulte tout en minimisant ses thèmes sociaux et politiques, cet article joliment emballé n’est ni profond ni significatif, mais présente un récit visuellement saisissant de l’ennui masculin d’âge moyen en collision avec une femme décomplexée et irrésistible. énergie. Sûr d’être accueillie par la grande base de fans de Tezuka au Japon, «Barbara» a profité d’un long festival depuis sa révérence en compétition au Festival du film de Tokyo.

L’un des nombreux contes réservés aux adultes du créateur légendaire des classiques pour enfants «Astro Boy» et «Kimba le lion blanc», «Barbara» est apparu pour la première fois dans le magazine Big Comic en 1973 et a longtemps été considéré comme impossible à filmer. Il a finalement été adapté par le fils aîné de Tezuka, Macoto Tezka, un artiste visuel très réputé et un enseignant universitaire dont le travail à l’écran comprend «Black Jack: Two Doctors in Black», une animation basée sur la bande dessinée Black Jack de son père.

En partie inspiré de l’opéra fantastique d’Offenbach «Les Contes d’Hoffmann», «Barbara» fait également fortement référence au poète symboliste français Paul-Marie Verlaine. C’est dans un métro piétonnier crasseux de Shinjuku que l’écrivain Yosuke Mikura (Goro Inagaki) entend la chanson d’automne de Verlaine récitée par Barbara (Fumi Nikaido, «Why Don’t You Play in Hell?»), Une fille de rue ivre, échevelée et d’une beauté stupéfiante qui reconnaît Yosuke et a lu tout son travail.

Auteur célèbre qui perd son avantage et produit désormais de la fiction populaire trash, Yosuke invite Barbara dans son appartement ultra-cool où il écoute des disques de jazz d’avant-garde et boit du whisky vieux de 50 ans. La visite ne dure pas longtemps: Barbara abat son alcool coûteux, saute partout dans les meubles design et est rejetée dans la rue après avoir arraché une scène de sexe à moitié écrite sur la machine à écrire de Yosuke et se moquant de son contenu «boiteux». «Il ira directement à la librairie d’occasion» sont ses mots d’adieu.

Avec des observations telles que «il n’y a pas de démon aussi pathétique qu’une bonne femme», la narration occasionnelle de Yosuke en voix off le montre au mieux comme un chauvin égoïste et au pire un misogyne pur et simple. Fidèle à sa parole, Yosuke n’a pas vraiment d’amour pour la fiancée Shigako (Minami), une fille riche qui veut qu’il compromette ses principes en approuvant publiquement son père Satomi (Ryosuke Otani), un vieux politicien conservateur lourd. L’autre femme dans la vie de Yosuke est l’agent qui souffre depuis longtemps Kanako (Shizuka Ishibashi), qui l’encourage et le nourrit et n’obtient rien en retour.

Naturellement, Yosuke n’arrête pas de penser à Barbara, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne réapparaisse. Ce moment arrive alors qu’il est en proie au sexe sado-masochiste avec ce qu’il pense être un vendeur dans une boutique de mode chic. Lorsque la tentatrice se révèle être un mannequin de showroom, Barbara se matérialise soudainement et démonte et décapite furieusement le mannequin. Barbara intervient à nouveau de manière spectaculaire dans l’étrange vie sexuelle de Yosuke quand il prend le chien de Shigako pour une jeune femme séduisante qui se transforme ensuite en vampire.

Alors que les événements bizarres se poursuivent et que Barbara devient l’amante et la muse de Yosuke, il est possible de croire qu’elle est le fruit de son imagination et qu’elle a été invoquée pour remédier à son déclin créatif, ses problèmes sexuels et son ennui avec tout le reste. Le sentiment que Barbara peut être d’une autre dimension s’intensifie lorsqu’elle commence à parler de mariage et présente Yosuke à sa mère, Mnemosyne (Eri Watanabe), une pratiquante occulte nommée d’après la déesse grecque de la mémoire et mère de neuf muses. Des poupées vaudou, des cartes de tarot et une cérémonie de culte du sexe nu de type «Eyes Wide Shut» sont quelques-unes des attractions en magasin avant que «Barbara» n’atteigne une finale qui surpasse facilement tout ce qui précède.

Bien que trop cool et distante pour contenir un grand punch émotionnel, «Barbara» n’est jamais ennuyeuse grâce à la performance centrale KO de Nikaido et à la présentation technique de haut niveau. Se déroulant notoirement dans les années 1970, le film donne une sensation intemporelle et rêveuse par le décorateur Toshihiro Isomi et la directrice artistique Emiko Tsuyuki. Une cinématographie exceptionnelle attribuée à Kubbie Tsoi et à l’as australien Christopher Doyle («In the Mood for Love», «Endless Poetry») passe de styles frappants de films noirs à des images luxuriantes de corps nus en mouvement qui évoquent des souvenirs du porno romain de Nikkatsu et de Pinky Violence de Toei films des années 1970. La partition de jazz moderne d’Ichiko Hashimoto s’adapte parfaitement aux nombreuses ambiances du film.