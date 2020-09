CS joue les 30 premières minutes des Avengers de Marvel

Le jeu Square Enix Avengers de Marvel a finalement fait ses débuts aujourd’hui sur les consoles vidéo du monde entier, et nous avons eu la chance de jouer les 30 premières minutes environ, que vous pouvez consulter dans le lecteur ci-dessous et rester à l’écoute pour plus de couverture sur ce jeu incroyable!

Jusqu’à présent, nous sommes impressionnés. Ces 30 premières minutes mettent en place l’histoire dans un prologue soigné qui montre les superbes graphismes du jeu, les combats de boutons et la conception des personnages. Et tandis que Black Widow du jeu ne tient pas une bougie à ScarJo, elle et les autres (à savoir Captain America, Iron Man, Thor et Hulk) sont assez proches en style et en manières pour servir d’homologues dignes des versions grand écran du public. appris à aimer au fil des ans.

Nous sommes également présentés à Kamala Khan, une jeune fille passionnée par tout ce qui touche aux Avengers. C’est à travers Kamala que nous sommes présentés à nos héros lors d’une célébration célébrant leur nouveau siège à San Francisco. La violence éclate rapidement et nous sommes rapidement plongés dans la bataille où nous jouons à tour de rôle en tant que Thor, Iron Man, Hulk, Captain American et Black Widow. Chaque personnage possède sa propre capacité spéciale unique – Thor lance son marteau, dont vous pouvez vous souvenir dans le style de God of War, Iron Man vole et tire des missiles, Hulk écrase, Captain America lance son bouclier et Black Widow tire ses deux canons – ce qui permet un expérience de combat unique, même s’il y a pas mal de boutons à mémoriser.

Le scénario du jeu se déroule cinq ans après A-Day, au cours duquel une tragédie s’ensuit qui a entraîné la mort et la destruction.

