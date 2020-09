CS Score examine Tenet de Ludwig Göransson et Wild Wild West d’Elmer Bernstein

Salut, amateurs de musique de film! Cette semaine sur CS Score nous plongeons dans le score de Ludwig Göransson à l’extravagance d’action de Christopher Nolan Principe et jetez un œil à l’édition de luxe de Varèse Sarabande pour Elmer Bernstein Far West sauvage. En prime, nous nous sommes entretenus avec l’éditeur de musique David Klotz pour discuter de son travail nominé aux Emmy Choses étranges et histoire d’horreur américaine. Faisons cela.

PRINCIPE

Ludwig Göransson

achat PRINCIPE (Bande originale du film) [Explicit]

Hé les gars, nous avons une nouvelle bande-son à revoir – et c’est un doozy! Christopher Nolan Principe est un spectacle de voyage dans le temps percutant, bien que souvent déroutant, qui met l’accent sur des séquences d’action envoûtantes et d’énormes décors sur tout ce qui ressemble au développement du personnage. Le film est certainement divertissant en tant que spectacle visuel – en effet, c’est vraiment l’une des meilleures images d’action de la mémoire récente – mais laisse également beaucoup à désirer en termes de connexion émotionnelle pour le public, bien que de tels problèmes puissent disparaître les uns après les autres. dépistage ou deux.

En tant que telle, la musique du film offre également un éventail impressionnant de rythmes électroniques propulsifs mais manque d’une véritable âme. Comme l’écrit le lauréat d’un Oscar Ludwig Göransson, qui intervient pour remplacer le collaborateur de longue date de Nolan, Hans Zimmer, la musique se déplace entre des rythmes d’action kick ass dans des morceaux comme « Rainy Night in Tallini » et « Freeport » à plus silencieux (mais toujours propulsif et souvent dramatique ) soulignent dans les morceaux tels que « Windmills » et « Betrayal ».

Pensez à la piste « Mombasa » dans Zimmer’s Début quoique composé jusqu’à environ 15. Göransson utilise même le même son de corne de brume que celui utilisé dans cette partition dans des morceaux comme «747» dans lesquels les protagonistes du film écrasent un avion géant afin de créer une diversion.

Gardez à l’esprit que rien de tout cela n’est une mauvaise chose. Si vous aimez les bandes sonores électroniques dans la veine de Zimmer Dunkerque, Daft Punk’s Tron l’héritage ou le synthétiseur de Mark Mothersbaugh Thor: Ragnarok, vous apprécierez le style de Göransson. Cependant, les fans recherchant les thèmes luxuriants et les rythmes entraînants de la partition oscarisée du compositeur pour Panthère noire peut repartir déçu de la nature plutôt d’une note de son travail ici.

À tout prix, Principe offre une expérience d’écoute unique car Göransson utilise tout, de la batterie, des synthés et même de la respiration humaine à des résultats pour la plupart réussis. En effet, le style lourd FX fonctionne plutôt bien dans le film où il se présente souvent comme son propre personnage conduisant les battements d’action, mais peut être un peu discordant lorsqu’il est séparé des images de Nolan, en particulier dans des pistes telles que «Trucks in Place» et «Retrieving le cas »dans lequel Göransson mélange ses sons de telle manière que presque désoriente l’auditeur – ce qui est, bien sûr, le point comme la musique entendue dans le film souligne la confusion héritée pendant les moments où les personnages avancent et reculent à travers temps.

Par rapport aux autres partitions de l’œuvre de Nolan, Principe, avec toute son ambiance explosive et étrange, est loin de Le Chevalier Noir et Le chevalier noir se lève et Début principalement en raison de son manque de thème clair et d’idées fortes. En fait, vous pourriez décrire Principe comme Début sans ce puissant thème de piano ou l’impressionnant travail de guitare de Johnny Marr. Cela dit, la partition de Göransson offre toujours un peu d’ingénierie musicale électronique passionnante qui divertira sûrement les amateurs de bandes sonores modernes et presque submerger les amateurs de musique de films traditionnels.

CATÉGORIE B

« alt = » « />

WILD WILD WEST

Elmer Bernstein

Achetez l’original Far West sauvage (Partition originale du film)

Achetez Wild Wild West The Deluxe Edition

Ah, le western. Hollywood produit depuis longtemps des films tournés autour du vieil ouest qui à leur tour ont conduit à certaines des meilleures bandes sonores de films jamais produites – Max Steiner’s Les chercheurs, John Barry’s Dance avec les loups, John Williams » Les pauses du Missouri, D’Elmer Bernstein Les sept magnifiques, et d’Ennio Morricone Le bon le mauvais et le laid, pour n’en nommer que quelques-uns. Ce film de cow-boy a connu une fin brusque dans les années 1970, bien que de nombreux réalisateurs et producteurs aient tenté de raviver l’intérêt avec des films comme Pierre tombale et 3:10 à Yuma. Sauf, pour chaque non pardonné ou Maverick, nous avons des catastrophes comme celles de Barry Sonnenfeld Far West sauvage.

Sorti en 1999 au plus fort du succès de Will Smith au box-office, Far West sauvage a essayé de reproduire la formule réussie utilisée dans Sonnenfeld Hommes en noir deux ans auparavant; et même jumelé Smith avec un autre homologue au visage droit dans Kevin Kline. Malheureusement, où MIB généré plus de 589 millions de dollars dans le monde, résultant en deux suites, une série animée et un quasi-redémarrage avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson, Far West sauvage, basé sur la série télévisée du même nom, a stagné dans les cinémas avec une prise mondiale de 222 millions de dollars contre un budget de production de 170 millions de dollars. Les critiques ont déchiré le film en lambeaux avec seulement 17% de récompenser une critique positive sur Rotten Tomatoes, tandis que le public n’a offert qu’une note C + dans les sondages de sortie.

L’un des points positifs de cette catastrophe colossale a été le score extrêmement divertissant d’Elmer Bernstein. Imprégnant le rock occidental de son style plus classique, Bernstein a réussi à capturer la nature étrange du film de Sonnenfeld tout en offrant une expérience d’écoute autonome vraiment passionnante. Et tandis que le travail ne se rapproche pas du sien Magnifique sept ou même chasseurs de fantômes d’ailleurs, il sert encore assez de piquant pour mériter d’être mentionné aux côtés de certaines de ses œuvres les plus mémorables.

L’album original de 1999 comprenait 10 pistes composées de 30 minutes de musique, ce qui signifiait que les fans du travail de Bernstein devaient s’asseoir à travers le film laborieux de 106 minutes afin d’entendre la musique dans son intégralité (à moins qu’ils ne soient suffisamment avertis pour trouver des bootlegs). . Heureusement, Varèse Sarabande a produit une toute nouvelle édition de luxe qui comprend 47 titres et 76 minutes de musique, y compris toute la nouvelle musique de Peter Bernstein et des indices alternatifs non entendus dans le film final.

Comme le note le communiqué de presse, Bernstein, qui avait passé la majorité des années 1990 à travailler sur des œuvres sérieuses telles que L’âge de l’innocence et Le Rainmaker, a été attiré par la comédie de Sonnenfeld principalement en raison de son amour pour Hommes en noir. «Quand j’ai eu la chance de travailler avec Barry Sonnenfeld et Will Smith, j’ai pensé, cool, j’aimerais faire ça. Et quand j’ai rencontré Barry, je l’ai vraiment aimé et nous avons eu une excellente relation. Dit Bernstein.

Même maintenant, la partition est étrangement rafraîchissante, en particulier dans le sillage du paysage en grande partie électronique. Écoutez les morceaux « Tin Man / Four of a Kind » et émerveillez-vous devant ses puissants explosions d’orchestre et de thèmes explosifs, ou « Last Fight », qui offre un merveilleux mélange de comédie et d’action / aventure et essayez de ne pas sourire. Il s’agit d’une partition de film classique retravaillée pour une comédie exagérée des années 90, et un bel argument contre ceux qui pensent que de telles partitions ne pourraient jamais fonctionner dans les films modernes – même si les aspects plus «branchés» les gênent parfois.

Les points forts de l’album incluent «The End (Rise the Spider)», qui présente une interprétation du thème central de l’amour ainsi qu’une réitération amusante du thème principal qui rappelle lui-même Magnificent Seven de Bernstein ainsi que sa partition pour The Grande évasion; «Waltz First Mansion», qui, évidemment, enveloppe le thème de l’amour dans une mélodie inspirée de la valse; «Polka», un morceau classique et amusant de musique occidentale rebondissante; «Reeling», qui présente tout, des trompettes, violons et tapotements des orteils pour un grand effet; et « Tank to Catch », l’un des grands signaux d’action de l’album.

Tout compte fait, Bernstein Far West sauvage est un merveilleux retour aux films classiques d’antan quand Hollywood était fasciné par le vieil ouest et un incontournable pour les collectionneurs de musique de film.

GRADE: A

« alt = » « />

ENTRETIEN AVEC LE RÉDACTEUR MUSICAL DAVID KLOTZ

David Klotz a remporté six Emmy Awards et compte 12 nominations aux Emmy supplémentaires, dont les 2 qu’il a reçues cette année pour son travail sur FX’s Histoire d’horreur américaine: 1984 et Netflix Choses étranges. Klotz a remporté trois Emmy Awards en montage sonore pour HBO Le Trône de Fer; deux pour Netflix Choses étranges; et un pour FX histoire d’horreur américaine. Klotz est l’éditeur de musique sur Netflix Le politicien, et lors du retour des émissions à succès telles que Fox’s 9-1-1 et FX Pose. D’autres crédits incluent Fox’s Joie; Le long métrage de Marvel, Homme de fer; Les WB Buffy contre les vampires; et beaucoup plus. Klotz est également producteur et auteur-compositeur. Il a produit et arrangé une reprise du hit classique de 1984 The NeverEnding Story sur la saison 3 de Choses étranges.

ComingSoon.net: Vous avez remporté plusieurs Emmy tout au long de votre carrière et vous êtes maintenant nominé pour deux autres. Êtes-vous toujours choqué lorsque vous recevez ces nominations pour votre travail ou est-ce que vous bâillez et jetez les trophées dans un sac?

David Klotz: Vous savez, si je bâillais, je ne dirais jamais que je le fais, mais ce n’est pas vrai. Je suis tellement ravi et surpris à chaque fois. Je suis reconnaissant d’avoir atterri sur un tas de spectacles tout au long de ma carrière que les gens aiment et qui sont bons et oui. C’est tout simplement incroyable que l’attention que nous portons tous au travail que nous faisons.

CS: Qu’est-ce que ça fait de se tenir sur scène en tenant l’un de ces trophées devant vos pairs? Est-ce un mélange de joie, de choc ou de peur?

Klotz: C’est un peu terrifiant, même si ce n’est pas si mal pour moi personnellement, car pour les Emmy, en tant que monteur de musique, je suis nominé comme membre de l’équipe son, l’équipe de montage sonore. Donc, je suis en quelque sorte là-haut avec trois ou quatre autres gars. Et généralement, le superviseur du son a le devoir de parler devant la foule. Donc, je peux juste me détendre, prendre quelques cocktails, passer un bon moment et récupérer mes Emmy et aller aux fêtes.

CS: Pouvez-vous parler précisément du rôle global d’un éditeur de musique dans la production d’une émission de télévision ou d’un film?

Klotz: Bien sûr, ouais. Je veux dire, cela varie d’un projet à l’autre, selon le type de besoins du film ou de l’émission télévisée. Mais d’une manière générale, en tant qu’éditeur de musique sur certaines émissions de télévision sur lesquelles je travaille, vous savez, je fais partie de l’équipe musicale où le compositeur écrira la musique et au sens large, je suis responsable de la faire s’intégrer dans le spectacle. Et c’est nécessaire parce qu’après qu’un compositeur a écrit la musique, l’image change constamment, donc je recoupe souvent la partition et j’essaie de la garder musicale tout en gardant l’intégrité de ce que le compositeur avait à l’esprit pendant que le spectacle avance. vers l’avant. Je travaille aussi en quelque sorte au jour le jour avec le réalisateur, les producteurs et le département photo, en essayant de m’assurer que la musique fonctionne de la meilleure façon qui puisse raconter l’histoire. Et parfois, cela implique de chercher quelque chose d’autre que le compositeur a peut-être fait dans le passé et qui n’a pas fonctionné. Souvent sur Game of Thrones, nous étions à notre mixage sonore, et les producteurs disaient, vous savez, David, cela ne fonctionne pas pour le moment. Y a-t-il autre chose que nous pouvons essayer? Donc, la plupart du temps je passe par un signal que Ramin [Djawadi] a écrit, notre compositeur qu’il a écrit il y a trois ou quatre saisons et en le tirant et en jouant avec. Sur Stranger Things, parfois je vais m’asseoir avec les frères Duffer et nous allons séparer la musique et extraire des éléments d’autres indices et c’est un travail très créatif, où je travaille toujours jusqu’à la dernière minute, comme nous ‘ re finir le spectacle, essayer de faire en sorte que la musique aide à mieux raconter l’histoire.

CS: Avez-vous déjà eu un problème où vous avez dû découper la partition d’un compositeur d’une manière qui a entraîné un conflit créatif?

Klotz: Ouais, ça arrive souvent. Et certains compositeurs, je veux dire, je les ai fait appeler et dire, hé, je n’aime pas ce que vous avez fait là-bas. Je veux dire, même sur Stranger Things, quand les frères Duffer, ils m’ont demandé d’essayer quelque chose avec l’un des signaux musicaux. Une heure plus tard, notre compositeur, Kyle Dixon est entré et je lui ai joué un montage que j’avais fait de quelque chose qu’il avait écrit et je pouvais juste voir son visage complètement choqué et terrifié par ce que j’avais fait à sa musique. Et vous savez, c’est bien d’obtenir ce genre de commentaires aussi, parce que dans ce cas, je me dis, eh bien, vous savez quoi? Laissez-moi essayer à nouveau et voir si je pourrais l’améliorer. Alors oui, il y en a aussi. Et j’ai le sentiment que pour moi, j’essaie de faire en sorte que les compositeurs aient confiance en moi pour que je ne fasse rien qui puisse ruiner leur vision créative. Donc je garde ça à l’esprit tout le temps et je pense que c’est pourquoi je travaille beaucoup avec les mêmes compositeurs qui aiment travailler avec moi parce qu’ils savent à la fin de la journée que je vais les appeler avant de passer à l’option nucléaire et vraiment faire exploser ce que nous avons fait.

CS: En quoi le processus de travail sur American Horror Story était-il différent de Stranger Things?

Klotz: Ouais, chaque émission est un peu différente. American Horror Story, je travaille avec un compositeur du nom de Mac Quayle, et il participe à cette émission depuis un moment en écrivant de la musique. Il aime commencer tôt. Il commencera à écrire un tas de suites et de choses et les enverra aux éditeurs d’images à l’avance. Ainsi, les éditeurs d’images les intègrent à leurs Avids pendant qu’ils coupent la série. Et puis, parfois, ils deviennent le repère de la finale et mon travail consiste essentiellement à nettoyer un peu ce qu’ils ont – ils le ramèneront et se diront: «Cela fonctionne, tout le monde aime ça, mais il y a un beaucoup de choses comme, de mauvaises modifications et d’autres choses. » Et parfois, je suis juste en train de nettoyer les choses. D’autres fois, Mac doit écrire un repère spécifique pour une scène qui n’a pas encore été faite. Et puis, d’autres fois sur American Horror Story, ils m’enverront une scène et me diront: «Hé, nous avons besoin de musique pour ça. Que pouvez-vous faire? » Ensuite, je vais parcourir la bibliothèque de partitions de Mac et trouver des éléments et assembler un morceau de musique dont nous avons besoin et l’envoyer à la rédaction, et c’est généralement ce qui est approuvé et le reste jusqu’à la fin de la série.

CS: Au cours de ce processus, à quoi ressemble la communication avec l’éditeur sonore? Parce que de toute évidence, ils travaillent sur d’autres choses, non?

Klotz: Oui, cela arrive vers la fin du spectacle lorsque nous faisons notre mixage sonore. Maintenant, pour y arriver, nous aurons généralement des va-et-vient. Vous savez, ils vont m’appeler pour me poser une question et dire: «Hé, il y a cette scène. Il y a de la musique en arrière-plan. » Et nous parlons de la façon dont nous allons gérer les choses. Donc, nous avons un peu de communication tout en travaillant, puis, au moment où nous arrivons sur scène, vous savez, j’ai apporté ma musique, ils ont apporté leurs effets sonores et leurs dialogues. Et c’est à ce moment que les choses se réunissent vraiment, car nous mélangeons le tout sur une scène de dub avec nos mixeurs. Et c’est là qu’il y a plus de va-et-vient créatif parce que nous trouverons cela pour, dans American Horror Story par exemple, pour ce grand moment de conception sonore, où peut-être il y a des tueurs massacrant un groupe de personnes et il y a juste beaucoup de conception sonore . Et en même temps, la musique est éclatante à 100%. Ainsi, nous trouvons en quelque sorte des moyens de les faire travailler ensemble. Parfois, cela impliquera comme, hé, prenons la musique dans cette section. Ou peut-être que le son devrait disparaître et que cela devrait être un moment musical. Donc, nous faisons beaucoup de push and pull, et les choses changent lorsque nous travaillons tous ensemble. Et puis les producteurs viendront et voudront le retravailler aussi.

CS: Y a-t-il une scène ou un moment dans Stranger Things saison quatre dont vous êtes particulièrement fier en termes d’arrangement du son et de tout ça, où tout s’est réuni comme vous l’aviez initialement envisagé?

Klotz: Ouais. Je veux dire, l’épisode pour lequel nous sommes nominés dans Stranger Things était vraiment très lourd avec la conception sonore et la musique. Le dernier acte de la série était – ça va être un peu un spoiler ici si vous ne l’avez pas vu – vous savez, il y a une grande poursuite de monstres.

CS: C’est vrai.

Klotz: Et il y a une poursuite d’attaque de monstre et il y a une bataille dans le centre commercial, la bataille de Starcourt au début de l’épisode. Et il y avait beaucoup de musique et beaucoup de conception sonore. Je pense que tout le monde est entré avec 100% de like, leur plus grand travail et nous avons dû trouver des moyens de présenter chaque moment. Pour moi, le moment le plus fier que j’ai dans cet épisode est la séquence de chansons The NeverEnding Story.

CS: C’était génial.

Klotz: C’était une chose tellement amusante et amusante qui a été une surprise parce que je n’avais aucune idée qu’ils avaient tourné ça sur le plateau quand j’ai commencé à travailler dessus. Parce qu’ils viennent de filmer la scène des enfants a capella. Les enfants ont appris la chanson et l’ont chantée sur le plateau. Et puis, ils m’ont appelé pour comprendre comment nous pourrions couper la chanson originale NeverEnding Story de Limahl pour la leur couper afin qu’ils chanteraient sur la piste originale. Mais les enfants la chantaient et chaque fois qu’ils coupaient sur un plan différent, ils chantaient à un tempo différent, parfois avec une tonalité différente. Alors, nous avons lutté. Et quand nous avons finalement trouvé un moyen, j’ai en quelque sorte coupé comme une démo pour que l’éditeur d’images corresponde, afin que nous puissions tous les garder dans le même tempo. Et puis, quand nous avons compris cela, nous avons réalisé qu’ils chantaient à un rythme beaucoup plus rapide que le morceau original. Donc, quand j’ai essayé d’aligner cela avec eux ou d’accélérer le processus, cela semblait ridicule, alors nous avons décidé de le réenregistrer, et j’ai fait partie de ce processus. J’ai en fait réenregistré les morceaux d’accompagnement. Et créé le genre de pistes d’accompagnement pour eux en chantant. Et c’était amusant. C’était comme, probablement le moment le plus gratifiant pour moi, de voir cela se réunir dans le dernier épisode.

CS: Combien de temps cela vous prend-il pour faire cela?

Klotz: Eh bien, parce que ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu, cela a pris quelques mois, mais surtout c’était un peu comme, qu’allons-nous faire à ce sujet? Comment allons-nous résoudre ce problème? Une grande partie était comme, qu’allons-nous faire? Mais quand nous avons finalement atterri sur un plan, ce fut quelques bonnes semaines d’enregistrement, puis nous l’avons mixé sur scène avec notre mixeur de réenregistrement, Mark Paterson a fait un excellent travail pour le rendre beau et plein et ouais . C’était un moment amusant.

CS: Alors, en vous approfondissant un peu plus, comment êtes-vous entré dans le montage musical pour les films et la télévision? Et qu’est-ce qui vous a attiré dans cette carrière?

Klotz: Vous savez, c’était intéressant. C’était une sorte de carrière accidentelle parce que j’étudiais le cinéma à l’université, et je n’avais aucune idée que c’était même un travail. Donc, j’ai déménagé à Los Angeles il y a longtemps. Et j’essayais de comprendre, oui, j’ai trouvé un emploi dans un département de musique, dans un studio de cinéma. Et c’était amusant parce que je pensais que la supervision musicale était peut-être ma carrière parce que c’est une sorte de travail évident qui semble attrayant pour quelqu’un qui sort de l’université. Mais en faisant ça, j’ai commencé à travailler au studio, je vous ai vu, beaucoup d’autres départements et ce que les gens faisaient. J’ai regardé ce que faisaient les compositeurs et noté les mixeurs, les ingénieurs du son et les éditeurs de musique. Et j’ai eu la chance de m’asseoir derrière de nombreux éditeurs de musique et de regarder ce qu’ils faisaient. Et j’ai pensé que oui, je pourrais faire ça. Cela semble plutôt cool.

CS: Juste comme ça, hein?

Klotz: Ouais, mais aussi la supervision musicale s’est avérée être une sorte de raté pour moi car il y a juste beaucoup de paperasse pour essayer de clarifier les choses et beaucoup de discussions avec les éditeurs et les avocats et pour obtenir les droits sur les choses. Et c’était comme si vous deviez être bon pour bavarder au téléphone avec des maisons de disques. Et ce n’était pas pour moi. Je préfère m’asseoir dans une pièce sombre et jouer avec de la musique toute la journée.

CS: Vous sentez-vous arrivé au point où vous sentez que votre travail est facile?

Klotz: Vous savez, non, ce n’est pas le cas. Je veux dire, en particulier la séquence Never Ending Story, par exemple, était vraiment, vraiment difficile, parce que je savais quoi – donc vous savez, que pour moi, je pense que même l’éditeur de musique le plus expérimenté aurait trouvé cela difficile. Et donc, j’aime toujours être mis au défi par les choses. Et aussi, c’est ce qui rend le travail amusant, parce que je regarde quelque chose comme ça et je me demande, comment allons-nous faire ce travail lorsque les enfants chantent hors du temps et hors de la clé et tout ce genre de choses? Alors oui, en repensant à mes premiers concerts au début, en essayant de penser à quelque chose. Vous savez, j’ai travaillé sur la dernière saison de Buffy the Vampire Slayer. Et vous savez, heureusement pour moi à l’époque, je travaillais pour un éditeur de musique qui est comme un mentor pour moi à l’époque. Alors, quand des défis se sont présentés, j’ai pu lui parler et me dire, comment gérez-vous quelque chose comme ça? Dans la dernière saison de Buffy, nous avions un numéro musical. Je sais qu’ils ont fait un épisode musical dans la saison six, mais dans la saison sept, il y avait une scène où ils avaient une comédie musicale, donc en tant que monteur de musique pour la première fois, c’était pour moi, comme un défi. Mais oui, une partie est une promenade dans le parc maintenant, après avoir fait ça pendant longtemps.

CS: Avez-vous des projets futurs dont vous avez hâte de parler ou sur lesquels vous travaillez actuellement? Allez-vous remixer d’autres chansons classiques des années 80 pour la quatrième saison de Stranger Things?

Klotz: Ouais, je ne sais pas encore. Nous verrons. Stranger Things commence, donc je pense qu’ils ont commencé à tourner le mois prochain. Donc, j’ai hâte de revenir là-dessus. Cet été, je travaille sur un film de Ryan Murphy intitulé The Prom. C’est une fonctionnalité musicale pour Netflix. Et c’est quelque chose qui me passionne vraiment. Cela a également été très difficile – il a de nombreux numéros musicaux. Ça va être très cool. Alors oui, c’est sur quoi je travaille. J’ai hâte de voir ce qui m’attend en 2021.

CS: Très bien. Eh bien, nous apprécions vraiment que vous preniez le temps de nous parler. C’était une super interview. Vraiment perspicace. Et félicitations pour vos nominations aux Emmy.

Klotz: Je vous remercie.