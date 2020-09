Halloween de John Carpenter a déclenché le début de la tendance massive des slashers de 1978 à 1984, surnommée l’âge d’or des slashers, dont la grande majorité a adhéré à une formule similaire dans l’espoir d’atteindre le même niveau de succès. Comme pour toutes les tendances et sous-genres, il y avait des valeurs aberrantes du slasher standard pendant cette période. Parmi eux se trouvait Fondu au noir, un film produit par le producteur exécutif d’Halloween Irwin Yablans. Fade to Black a résisté à la convention slasher traditionnelle, mais a échoué au box-office. Bien qu’il ait développé un culte, les sorties à domicile ne se sont pas beaucoup mieux comportées, renforçant encore son statut d’obscur épuisé.

Maintenant disponible en streaming sur Shudder, Fade to Black a enfin une chance de trouver le public qui lui a échappé pendant toutes ces années.

La formule standard du slasher voit un maniaque traquer et se frayer un chemin à travers un groupe de personnes sans méfiance en utilisant divers outils et armes. Les films individuels ont remplacé les paramètres, les motifs et les masques, mais la vanité de base est restée la même. Distillé dans ses termes les plus simples, Fade to Black se lit également de la même manière; un fanatique de cinéma solitaire atteint son point de rupture et se lance dans une frénésie meurtrière. Sauf que le film n’est pas aussi simple. Il n’y a pas de mystère polar ici; au lieu de cela, il examine le «pourquoi?» de celui-ci dans une étude de caractère engageante.

Dennis Christopher (It, Necronomicon) incarne Eric Binford, un employé mécontent et socialement maladroit dans un entrepôt de films. Il est choisi par ses pairs (celui joué par Mickey Rourke), maltraité par sa tante, et il est constamment foutu en ce qui concerne son patron. Son seul réconfort vient de son amour des films, et c’est devenu une obsession à part entière qui imprègne tous les aspects de sa vie. Il parle dans des références et des citations de films. Il passe ses heures après le travail à assister à des projections de répertoire dans un théâtre local. Chaque centimètre carré de son espace personnel est orné de souvenirs de films. Puis il rencontre Marilyn O’Connor (Linda Kerridge), un sonneur mort pour l’actrice Marilyn Monroe. Quand elle le défend accidentellement pour leur rendez-vous de film, cela est suivi d’une série d’incidents, de snobages et de malchance qui pousse Eric à bout dans la folie dérangée.

Ce qui distingue Fade to Black du reste de son acabit, c’est la façon dont Eric ne veut pas exactement devenir un tueur en série. Son premier meurtre, sa tante, est une décision impulsive à laquelle il ne réfléchit pas beaucoup; il claque. Suite à ce meurtre, Eric assiste à une projection de Night of the Living Dead complètement habillé en Dracula de Bela Lugosi. Après, il poursuit une prostituée qui a repoussé ses avances, et, dans un accident bizarre, elle trébuche et s’empale le cou sur une clôture. En personnage, Eric boit son sang. Ce moment sert de point de non-retour pour Eric, alors qu’il glisse plus loin de la réalité dans son monde cinématographique de l’évasion. De plus, Christopher imprègne Eric d’une vulnérabilité empathique. Eric est un tueur en série, mais il est aussi le protagoniste.

Écrit et réalisé par Vernon Zimmerman, Fade to Black est un film d’horreur réalisé par et pour les cinéphiles. C’est le plus évident dans le modus operandi élaboré d’Eric qui consiste à se déguiser en ses personnages de films emblématiques préférés et à adapter ses meurtres en conséquence. Il s’engage dans une fusillade en tant que Hopalong Cassidy, puis abat un magasin de beauté en tant que gangster Cody Jarrett. Il terrifie son patron en tant que Momie. Plus il assume ces personnages, plus il se perd dans le processus.

La seule personne à offrir à Eric une réelle gentillesse est Marilyn. Le fait qu’elle perde la notion du temps et défende Eric n’est pas le catalyseur de ses crimes; il est destiné à montrer à quel point la fenêtre est étroite pour le salut potentiel. Non pas qu’elle aurait pu le tirer du gouffre, car il ne projette ses désirs pour Marilyn Monroe que sur elle plutôt que de la reconnaître comme une personne. Mais la carotte suspendue de la gentillesse a peut-être complètement changé la trajectoire de son histoire. Au lieu de cela, son obsession extrême le consuma entièrement.

Fade to Black est à la fois une tragédie, une lettre d’amour au cinéma, un slasher et une étude de personnage d’un esprit fracturé. Que Zimmerman insuffle de nombreux moments comiques pour la légèreté et Christopher montre un côté doux à cet esprit dérangé en fait un film d’horreur unique qui ne ressemble à aucun autre. Il est facile de voir pourquoi cela n’a pas réussi à résonner, en particulier au plus fort de l’engouement pour les slasher, mais l’intemporalité de ses thèmes le vieillit assez bien.

Le film est actuellement épuisé sur VHS et DVD, n’a pas encore reçu de transport Blu-ray aux États-Unis et apparaît très rarement en streaming. Du moins pas légalement. Cela signifie que sa récente baisse sur Shudder en fait un régal d’Halloween que vous devriez dévorer tant que vous le pouvez.

Avant qu’il ne redevienne noir.