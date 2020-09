La production de “The Gilded Age” de HBO s’est arrêtée trois jours avant son début en mars, et l’acteur Cynthia Nixon a enfin eu son premier montage alors que l’industrie commence à reprendre de la vigueur.

Elle a été récupérée à son appartement de New York par un chauffeur Teamster. «Je lui ai montré mon écran vert disant que j’avais passé mon [daily COVID] questionnaire », a déclaré Nixon dans l’épisode de jeudi du podcast Variety and iHeart« The Big Ticket ». «Il m’a montré son téléphone avec son écran vert. Il était également derrière une énorme quantité de plexiglas à l’avant du véhicule. J’étais à l’arrière du véhicule.

Les caméras commenceront à rouler sur la série HBO le 29 septembre. L’émission tourne autour de l’afflux de personnes nouvellement riches à New York dans les années 1800 pendant la révolution industrielle.

Les protocoles de sécurité COVID ajouteront “énormément de temps” au programme de tournage, a déclaré Nixon.

«Nous avons beaucoup de femmes dans notre casting», dit-elle. «Entre les corsets et les perruques et les chapeaux, il faut un certain temps à chacun de nous pour s’habiller, et ils ont considérablement réduit le personnel de la garde-robe», a déclaré Nixon. «Donc, je pense qu’un jour où nous sommes six à tourner et disons que quatre ou cinq d’entre nous sont des femmes, nous n’aurons que deux garde-robes pour le faire. Cela va être une énorme quantité de gens qui attendent. »

L’utilisation d’extras sur le plateau a également été considérablement réduite. “Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui sont en cours de CGI qui auraient auparavant été des acteurs de fond”, a déclaré Nixon.

Malgré les changements de production, tout le monde était prêt à recommencer à tourner. «Frappez du bois, je pense qu’ils ont fait un travail incroyable dans ce que j’ai vu jusqu’à présent», a déclaré Nixon. «Ils ont été très en contact avec nous au cours des derniers mois. Nous avons eu un appel Zoom après l’appel Zoom, écoutant toutes les précautions et tous les médecins qui ont été embauchés.

Créé par Julian Fellowes de «Downton Abbey», le casting comprend également Christine Baranski, qui joue la sœur de Nixon, Carrie Coon, Taissa Farmiga, Jack Gilpin et Jeanne Tripplehorn. Louisa Jacobson, la plus jeune fille de Meryl Streep, fera ses débuts à la télévision.