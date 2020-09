Daddy Yankee ne se lasse pas de récolter des succès et il le fait même avec des chansons qui ne sont pas récentes. Tel est le cas de la chanson «Con Calma», qui a valu à l’un des plus grands représentants du reggaetón un nouveau prix.

La chanson résonne depuis plus d’un an et demi et fait danser les fans portoricains.

La plateforme numérique iHeartRadio a décerné à Daddy le prix Latin Pop / Reggaeton Song of the Year avec la chanson jouée depuis janvier 2019, plus d’un an et 9 mois en vigueur.

À une époque où la musique n’est pas valable plus de deux mois, ce prix représente une étape importante dans la carrière de tout artiste, mais dans le cas de Daddy plus, ce n’est pas pour un nouveau single.

À travers un tweet, le Portoricain a exprimé sa gratitude à la plateforme numérique pour ce prix:

« Sensationnel. Merci @iHeartRadio. Je viens d’apprendre que j’ai remporté le prix Latin Pop / Reggaeton Song of the Year pour ‘Con Calma’!

Ce morceau est inspiré de la chanson de 1992 « Informer » du rappeur Snow.