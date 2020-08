Daisy Dove Bloom est née fille de Katy Perry et d’Orlando Bloom | .

La nouvelle est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux en raison de l’émotion que des millions de followers ressentent pour Katy Perry et aussi pour l’acteur Orlando Bloom, ayant leur petite fille dans leurs bras. Daisy Dove C’est quelque chose que leurs fans et eux-mêmes attendent depuis 9 mois.

L’artiste de l’album « Sourire« Il a sûrement un sourire des plus satisfaisants quand il a sa fille dans ses bras, l’émotion qu’il ressent probablement en ce moment ne peut être comparée à rien et c’est que depuis longtemps que Katy Perry elle espérait devenir mère.

Comme vous vous en souviendrez tout au long de sa carrière l’interprète de « Daisies », une chanson précisément dédiée à sa fille Daisy Dove, Il a dû passer par des relations fortes dans lesquelles il ne faisait pas si bien de dire avant de trouver Orlando Bloom, l’amour de sa vie avec qui aujourd’hui le résultat de cet amour le tient dans ses bras.

C’est précisément l’un des protagonistes de « Pirates des Caraïbes » qui a partagé la première photo dans laquelle ils apparaissent en famille, un cliché simple mais impressionnant en noir et blanc, dans lequel Katy et ses mains semblent toucher les siens. nouveau née.

Un beau détail que la chanteuse avait, c’est qu’elle a décoré ses ongles avec une petite marguerite car c’est le sens en espagnol de Daisy Dove.

#Repost @unicef ​​・ ・ ・ Bienvenue dans le monde, Daisy Dove Bloom! Nous sommes honorés de vous présenter le nouveau paquet de joie des Ambassadeurs de bonne volonté @KatyPerry et @ OrlandoBloom. ⠀ ⠀ «Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée saine et en bonne santé de notre fille», nous ont dit Katy et Orlando. ⠀ ⠀ «Mais nous savons nous sommes les plus chanceux et tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre. Partout dans le monde, les communautés connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables. Depuis le COVID-19, beaucoup plus de vies de nouveau-nés sont en danger en raison du manque accru d’accès à l’eau, au savon, aux vaccins et aux médicaments qui préviennent les maladies. En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur, car nous compatissons plus que jamais avec les parents en difficulté. a accès à un agent de santé qualifié et à des soins de santé de qualité. Pour célébrer le cœur que nous savons que notre fille a déjà, nous avons créé une page de dons pour célébrer l’arrivée de DDB. En les soutenant, vous soutenez un départ sûr dans la vie et réinventez un monde plus sain pour chaque enfant. Nous espérons que votre ♥ ️ pourra s’épanouir avec générosité. ⠀ ⠀ Avec gratitude- ⠀ ⠀ Katy & Orlando. ”⠀ ⠀ Veuillez appuyer sur le lien dans notre bio pour soutenir le cadeau le plus précieux: un enfant en bonne santé.

