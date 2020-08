Dan Parise, un producteur de télévision et d’événements en direct nominé aux Emmy et Grammy et fondateur de Diversified Production Services, est décédé lundi des suites d’un arrêt cardiaque, selon un représentant de Roc Nation, pour qui Parise a produit de nombreux événements.

Producteur chevronné depuis 30 ans, Parise a été nominé pour un Grammy Award du «Meilleur film musical» et un Emmy Awards «Outstanding Special Class» pour son travail en tant que producteur du film de concert «Beyonce & Jay-Z: On the Run», et a également reçu un nom aux Emmy pour son travail sur le «12-12-12: Un concert pour [Hurricane] Sandy Relief. » Il a produit ou a beaucoup travaillé sur des événements tels que le Global Citizen Festival, le Made in America Festival, les performances du Super Bowl Halftime et le iHeart Radio Festival.

Au cours de ses années chez Live Nation en tant que directeur de la production, Parise a créé la division Special Events, qui a produit des événements tels que les concerts du 25e anniversaire du Rock and Roll Hall of Fame, «A Concert for Hurricane Katrina Relief» et 2001’s Concert for New York Ville. La division des événements spéciaux est devenue sa propre société, Diversified Production Services.

Au fil des ans, il a également travaillé sur des événements tels que «Live Earth», le iHeartRadio Music Festival, Tidal X, Garth Brooks at Yankee Stadium, le NBA All-Star Halftime Show, la série de concerts NFL / VH1 et des tournées avec des artistes tels que Guns N Roses, Luke Bryan, Justin Timberlake, Jay-Z, Demi Lovato et Nick Jonas, entre autres.

«Sa marque sur le monde du divertissement et de la diffusion se fera sentir pour les générations à venir», a déclaré Roc Nation dans un communiqué.