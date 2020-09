Daniel Craig emmènera 007 à sa dernière mission dans une nouvelle bande-annonce | Instagram

Sans doute les aventures de l’agent James Bond 007, ils ont fait partie de la liste des films les plus rentables et cette fois, l’acteur Daniel Craig il rejettera sa participation avec une mission finale dans la bande-annonce « Pas le temps de mourir! »

Une autre mission mènera à Daniel Craig pour donner vie à l’homme d’action populaire, l’agent James Bond dans « No Time to Die », qui a été annoncé pour sortir en salles en novembre.

L’agent 007 Il se lancera dans sa mission finale, qui changerait tout et comme le montre l’aperçu, il ne lésinera pas sur l’action.

Le passé ne meurt jamais », confie l’agent secret au début de ce trailer explosif de plus de deux minutes et demie qui montre comment le« destin »va à nouveau unir le chemin de Bond avec celui d’une vieille connaissance.

Maintenant votre ennemi est mon ennemi. Et quand son secret sortira… ce sera votre fin », déclare Blofeld (Christoph Waltz).

Ce qui précède, en référence au méchant qui sera joué par l’acteur Rami Malek dans un aperçu qui présente également le nouveau 007 après le retrait de Liaison, un agent joué par Lashana Lynch.

La nouvelle intrigue de « Sin tiempo para mor! R » étant sortie, elle suivra la dynamique des performances de Craig comme l’espion emblématique. Un terroriste nommé Safin (Rami Malek), vise à apporter le chaos et la destruction sur toute la planète. Et seul l’agent 007, qui est maintenant à la retraite, sera en mesure d’arrêter ses plans machiavéliques.

Le nouveau film est réalisé par le célèbre réalisateur Cary Fukunaga, et présente également d’autres apparitions, notamment Ana de Armas (Blade Runner 2049), Lashana Lynch, Lea Seydoux, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes dans le rôle de « M ».

Pour Craig, cette nouvelle aventure représente le dernier film de la franchise donc ce serait le nouveau et dernier défi de son rôle de James Bond. Comme il est devenu connu, « Sin tiempo para mor! R » sera la vedette de sa première le 12 novembre.

La bande-annonce dépeint Liaison, qui a quitté le service et profite déjà d’une vie tranquille en Jamaïque. Cependant, son calme ne durera pas longtemps et sera interrompu après que son ami de la CIA, Felix Leiter, semble demander son aide.

La nouvelle mission de l’agent nécessitera sa ruse pour sauver un scientifique kidnappé, mais il découvrira que cela s’avérera beaucoup plus risqué que prévu.

Des années d’expérience mènent à Liaison sur les traces d’un mystérieux méchant possédant une nouvelle technologie dangereuse, peut-il relever ce nouveau défi?

Le rôle mythique de James Bond a été interprété par divers acteurs dans l’histoire de l’agent fictif 007, créé par le journaliste et romancier anglais Ian Fleming en 1953.

Depuis sa création, il a été une source d’inspiration pour des séries de romans homonymes, films, bandes dessinées et jeux vidéo dans lesquels il prend ses missions dans des aventures risquées qui en ont fait une figure de la culture de masse.

Dans les descriptions de James Bond à travers les romans de Fleming, l’agent 007 Il a des traits particuliers, une plante élancée impeccable, il mesure 1,89 cm. et pèse 93 kilos, en plus d’une attractivité et d’un mystère et d’une profondeur dans ses traits, hypnotiques.

Ce n’est donc pas un hasard si les stars qui ont donné vie au personnage sont parmi les plus attirantes et viriles.

Pour sa part, Daniel Craig a pris l’aventure Bondiana en cinq tranches d’histoire, et il est à noter que sa participation a été considérée comme l’une des meilleures même sans critique des producteurs pour son choix.

Au contraire, sa participation à la saga a été récompensée entre autres par le prix BAFTA, ce qu’aucun des acteurs qui ont incarné le personnage, au cours des 44 ans d’histoire de la franchise, n’avait pu réaliser.