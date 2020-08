Ana Arias incarne l’un des personnages les plus mythiques de «Dis-moi comment c’est arrivé». Même si elle n’était pas là depuis le début, elle joue Paquita depuis 16 ans, mais l’actrice a décidé de mettre fin à cette étape. Au mois de décembre 2020, elle a tourné son dernier chapitre et comme elle se souvient d’elle-même, le personnage « s’est marié, personne ne l’a tué et il est parti pour une très longue lune de miel ».

Paquita, dans son dernier chapitre de ‘Dis-moi comment c’est arrivé’

Lors de la huitième édition du Festival Cinefan à Úbeda, Ana Arias a participé à une conférence amusante dans laquelle elle a parlé de son départ, du licenciement retentissant de Juan Echanove, qui jouait son mari Miguel, et du tournage de scènes de grossesse. Ce dont ils ont préféré ne pas parler, c’est leur position négationniste, qui a tellement donné à parler dans les derniers jours.

Le départ d’Echanove était un « palazo »

Concernant le départ d’Echanove, Arias a été très clair: « Pour moi, en tant qu’actrice, Ce fut un grand plaisir pour Juan de partir. Eh bien, laissez-les partir, car ce n’était pas de sa propre décision mais ils lui ont montré la voie. Nous avons eu une complicité qui n’arrive pas toujours. Nous avions une chimie que nous pouvions développer à l’infini. « Cela dit, elle ajoute que » en tant que personnage, laissez votre mari disparaître et le couple est si bien installé … « , laissant la fin en l’air, indiquant clairement que Paquita perdait de la force: « J’imagine que je leur donnerais moins de jeu. »

Paquita (Ana Arias) et Miguel (Juan Echanove) dans ‘Dis-moi comment c’est arrivé’

« Les scénaristes et réalisateurs voulaient toujours que je continue dans la série et en fait j’ai continué jusqu’à ce que j’aie décidé », avoue l’actrice, démontrant que son départ était par choix et ajoute: « Après 16 ans et dans ces conditions que la vie nous avait prises, j’ai cru qu’il valait mieux continuer de l’autre côté. Mais nous n’avons eu aucun problème. Nous nous aimons et nous allons bien. »

Paquita pourrait-elle revenir?

Si «Cuéntame» nous a appris quelque chose, c’est que les acteurs et actrices du casting ont généralement la porte ouverte pour revenir après leur départ. En principe, Arias est clair qu’il ne croit pas qu’il reviendra et rit: « Je me consacre à la comédie parce que je pense que ça marche pour moi, mais je ne suis pas si développé pour prédire l’avenir. » Ensuite, il raconte que « la vie prend plusieurs tours, les scénaristes peuvent trouver quelque chose qui me semble logique. Si j’ai 16 ans et que je ne me suis jamais sentie stagnante, parce que Paquita a eu une très grande évolution et en tant qu’actrice je n’ai jamais sens faire de même. Je n’ai pas connu d’usure et je suis parti parce que je pensais qu’il était temps« .

Rouler enceinte

Ana Arias a également rappelé que lorsqu’elle est tombée enceinte, elle est allée parler avec Miguel Ángel Bernardeau, producteur de la série, pour annoncer la nouvelle et voir s’ils avaient donné à Paquita une quatrième fille. Le tournage de la saison était proche et « J’allais attraper toute la grossesse, mais j’étais sous régime macrobiotique, j’étais comme un bâton et cela m’a aidé parce que je n’ai remarqué ma grossesse que le septième mois « , se souvient Arias, précisant qu’au final, pour les semaines restantes, il a été décidé de cacher la grossesse avec des manteaux ou des plans courts. » Les filles que j’ai eues dans la série c’étaient tous des coussins et on les cachait vraiment en couvrant l’intestin », se souvient-il en riant.