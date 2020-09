Dans les shorts de la série Women’s Tales, les vêtements absorbent le sens de l’espace dans lequel ils sont portés, représentent l’intérieur

▲ A gauche, une image de In my Room, du réalisateur franco-sénégalais Mati Diop, et à droite, une scène des 3 boutons, de la réalisatrice française Agnès Varda.

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Lundi 14 septembre 2020, p. a11

Depuis 2012, un court métrage de la série Women’s Tales est présenté en première au Giornate degli Autori, qui se déroule dans le cadre du Festival international du film de Venise. Créée par la maison de couture Miu Miu, depuis sa création, elle a donné un espace à la liberté de création des cinéastes du monde entier.

Des réalisateurs comme Agnès Varda, Ava DuVernay et Zoe Cassabetes ont participé au projet, à la seule condition que les vêtements saisonniers de l’entreprise soient utilisés dans les bandes. Des récits de toutes sortes ont émergé de ces collaborations, chaque court métrage reflétant la position et la vision de ses créateurs.

Il me semble que ces espaces seront toujours nécessaires. Il y a beaucoup à faire dans la manière dont nous les femmes nous voyons, comment nous racontons les histoires qui nous concernent et aussi comment nous apparaissons dans la sphère publique, a déclaré la cinéaste mexicaine Alejandra Márquez Abella, qui a fait ses commentaires lors de la présentation de la court.

Dans la dernière édition de la rencontre, In my Room, du réalisateur et actrice franco-sénégalais Mati Diop, a été créée. Le film, affecté par la situation pandémique mondiale, se déroule depuis la détention. Les images, plus qu’un récit, posent des scénarios dans lesquels la vie se déroule.

Grâce aux enregistrements de la grand-mère décédée du réalisateur, vous pouvez entrevoir l’histoire d’une femme au crépuscule de sa vie. À l’extérieur, le paysage urbain de Paris abrite une multitude de fenêtres qui deviennent des portails vers les histoires des autres.

Dans le bref de Diop, le vêtement devient représentatif de l’extérieur et de l’intérieur. A partir du contraste généré par le confinement, se constitue un symbole qui relie les lieux où chaque vêtement est porté à la situation dans laquelle il est utilisé.

J’aime beaucoup la façon dont il communique à travers les vêtements, comment les vêtements absorbent le sens de l’espace dans lequel ils peuvent être utilisés. Il y a un moment où il commence à faire une sorte de performance lyrique et il porte une superbe robe. Il m’a semblé très métaphorique de voir que la robe est l’opéra, elle représente ce sentiment, a déclaré le réalisateur des films Easter and Good Girls.

Reconstruire les looks

Le cinéaste mexicain pense que c’est le bon moment pour les femmes de construire leur propre récit au cinéma. Je sens que nous sommes à une époque où nous devons reconstruire nos vues, un peu inventer un langage cinématographique plus proche de ce qui nous intéresse, a-t-il déclaré.

La vision de Márquez Abella ne se limite pas au fait que les sujets ou les protagonistes sont des femmes. De son point de vue, même le regard féminin est affecté par le regard masculin du fait que ce sont les hommes qui sont en charge de la cinématographie depuis sa création.

Pour le cinéaste, les Contes de femmes sont un bon exemple de l’évolution du récit féminin.