Le célèbre mannequin britannique Demi Rose est devenu un expert en déduire des tenues mignonnes et audacieuses, cette fois c’était un ensemble voiture de sport blanche très court qui a laissé les fans très heureux.

C’est un ensemble qui semble être celui utilisé par les joueurs de tennis et avec lequel Demi Rose a montré sa grande silhouette de la meilleure façon.

La jeune mannequin montrait également ses nouvelles tresses réalisées dans un studio de coiffure.

Elle a fait cela pour nous donner quelques bonjour et pour montrer que ces types de coiffures sont plus que bons pour elle, car elle a l’air très jeune et attirante, quelque chose qui fascine ses fans qui la voient comme une jolie femme au visage d’ange.

Cette combinaison est quelque chose qui a captivé les internautes parce qu’ils ont un si joli visage et un corps si stupide ou ils l’ont trouvé un excellent combo, c’est pourquoi ils l’ont positionnée comme l’un des modèles avec le plus d’attention dans le réseau social audacieux. Photos d’Instagram.

Si vous ne connaissez pas Demi Rose, c’est un excellent moyen de la rencontrer, puisqu’ils partagent avec nous des choses quotidiennes de leur vie privée, soit à travers des publications où ils accrochent d’excellentes photographies très bien réalisées avec un photographe professionnel ou à travers leur des histoires où il nous en dit un peu plus sur les choses qu’il vit chez lui.

Dernièrement, Demi Rose a fait la fête presque tous les jours, donc elle n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler sur des photos et elle n’a pas eu beaucoup de temps libre, quelque chose pour lequel ses fans cherchent quelque peu désespérément partout quelque chose de nouveau à voir. sa.

La célèbre s’est concentrée sur ses jours de liberté, puisqu’elle était auparavant à la maison complètement enfermée dans un appartement au Royaume-Uni, où elle passait la plupart de son temps avec son chiot et où elle se consacrait à lire des livres et à décorer son ordinateur portable. avec différents autocollants, avec lesquels il démontre son grand goût pour les dessins animés japonais qui reflètent des femmes sans vêtements, un détail assez curieux de celui britannique.

Elle nous a également révélé qu’elle aime vraiment jouer avec sa Nintendo Switch, où elle passe des heures à s’amuser dans Animal Crossing, l’un des jeux les plus célèbres de Nintendo et qu’il a eu les ventes les plus élevées dans cette quarantaine car ils sont tous enfermés là-bas, ils peuvent s’amuser à s’arrêter. leur propre espace et même de vivre avec d’autres personnages.

Les latino-américains considèrent Demi Rose comme l’une des plus belles d’Internet, car elle a des caractéristiques britanniques très limitées et divers charmes qu’elle sait montrer de la meilleure façon, cherchant toujours à augmenter le nombre de followers.

Rappelons aussi que la jeune femme ne veut sacrifier aucun moment ni son maquillage, donc elle n’utilise pas de masque, car cela pourrait le ruiner et elle ne veut pas se voir comme une personne faible, elle a montré qu’elle était enfermée au maximum dans qu @ rentena mais pour le moment il a besoin du plein air.