Dans une serviette, Sebastian Yatra ravit ses fans, il a failli la laisser tomber! | Réforme

Le chanteur Sebastian Yatra a montré son côté audacieux et a partagé une photo suggestive sur son compte Instagram où il couvre la partie inférieure de son corps avec un serviette laissant très peu à l’imagination.

L’ex-petit ami de la chanteuse et actrice Tini Stoessel a partagé une photo suggestive il y a quelques jours sur son compte Instagram officiel où il peut voir son torse nu et une serviette autour de sa taille.

Sebastián Yatra est l’un des artistes les plus populaires du moment alors que le Colombien conquiert le cœur de ses millions d’adeptes dans différentes parties du monde.

Il ne fait aucun doute que le chanteur Sebastian Yatra Il a rendu ses fans fous en publiant cette photo sur Instagram où il apparaît sans vêtements.

En outre, l’interprète de « TBT » a été au centre de l’attention ces dernières semaines à la suite de sa présentation au Premios Juventud avec Danna Paola, avec qui il entretenait des relations amoureuses.

Sur la photographie, elle est représentée avec les cheveux mouillés, on peut donc en déduire qu’elle était sortie d’un bain. Alors que de nombreux adeptes le louent, il y en a d’autres qui affirment que son contenu est également vu par les enfants et qu’il devrait mieux prendre soin de son image.

Je suis confus, mais pas désolé. Que dites-vous … où vont les baisers quand ils sont donnés? », A écrit Sebastian dans la publication.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTOGRAPHIE Audacieuse de SEBASTIAN YATRA.

Comme prévu, cette photo a rapidement attiré l’attention de ses près de 24 millions de followers et à ce jour, il compte plus de 450 000 likes et des centaines de commentaires.

OMGGGG « , » Les petites choses que Dieu fait quand il est heureux « , » Mon Dieu béni « , » PLUS MIGNON « , » Uuuufff « , » Je ne peux pas dkfkskdkdkjd « , étaient quelques-uns des commentaires.

Sébastien Obando Giraldo a obtenu une reconnaissance internationale pour son single « Traicionera » en 2016 après avoir signé avec Universal Music Latin Entertainment.

C’est en 2006, à l’âge de 12 ans, qu’il commence à composer ses premières chansons, qu’il choisit la musique comme métier et entreprend la recherche de son équipe de travail pour démarrer sa carrière musicale.

Il est à noter qu’en mars 2017, il a fait ses débuts d’acteur dans la série . Guerra de Ídolos, partageant des scènes avec les acteurs Sheryl Rubio et Alejandro Speitzer.

De plus, lors d’une tournée en Espagne, à sa grande surprise, il a été invité au doublage du film « Little Foot » en 2018, pour prêter sa voix au personnage de Migo, joué par la voix originale de l’acteur Channing. Tatum et a été distribué dans toute l’Amérique latine et plus tard en 2019, il a prêté sa voix pour le personnage de Jesper, dans le film Netflix « Klaus ».

Le chanteur colombien a sorti un nouveau single, un mélange de rythmes où l’artiste fusionne différents styles pour chanter sur le chagrin.

Il arrive souvent que le jeune auteur-compositeur-interprète exprime ses expériences personnelles dans des chansons, mais si certains peuvent penser que la nouvelle chanson de Yatra est inspirée de la récente rupture amoureuse qu’il a eue avec Tini Stoessel, tout semble indiquer que ce n’est pas le cas.

Cela ne fonctionne pas, c’est pire, à mon avis, mes expériences de vie dans le passé; Si vous aimez quelqu’un, vous êtes amoureux d’une personne et vous pensez que vous allez l’oublier en vous impliquant avec d’autres personnes; Tout ce qu’il fait, c’est vous ouvrir un plus grand trou, creuser un plus grand trou pour vous », répondit-il avec un visage sérieux.

Il est à noter que dans le passé Yatra Il a partagé des moments de fête sur ses réseaux sociaux, car lors de son séjour à Miami, il a été vu entouré d’amis, avec qui il s’amuse à danser, à plaisanter et à promouvoir sa musique.