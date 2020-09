Exclusif: Darren Lynn Bousman de Spiral de retour à Saw et travaillant avec Chris Rock

Bien que le public doive encore attendre un certain temps pour le neuvième volet très attendu de la Vu la franchise, Spirale, ComingSoon.net a eu l’occasion de se plonger un peu plus dans le projet avec le réalisateur Darren Lynn Bousman, ainsi que son retour dans la série et sa collaboration avec le producteur exécutif, auteur d’histoire et star Chris Rock!

Tout en discutant avec le cinéaste de 41 ans pour son dernier projet, le Maggie Q-avec Mort de moi, Bousman a noté sa déception d’avoir à retarder Spirale un an après sa sortie initiale en raison de la pandémie mondiale, mais exprime qu’il est «suffisamment confiant dans le film pour dire que cela vaudra la peine d’attendre» et le décrit comme «intense», «génial», «horrible» et déclare que « Chris Rock le tue, il le tue putain.

Le film à venir marque également la première fois en 13 ans que Bousman a siégé dans le fauteuil du réalisateur pour la franchise après avoir été «assez vocal» sur son désintérêt à vouloir revenir, mais qu’après que Rock soit venu aux producteurs avec «une vision unique sur un Vu film »et les producteurs sont venus le voir par la suite, il a changé d’avis.

«Je suppose que j’ai appris à ne jamais dire jamais parce que lorsque l’idée m’a été présentée et que j’ai entendu Chris la prendre, je me suis dit:« Merde, c’est bien », se rappelle Bousman. « Ils étaient comme, » Ouais « , alors je me suis inscrit immédiatement. Je suis juste excité, c’est vraiment une prise unique et un moyen de relancer la franchise tout en rendant un hommage massif à ce qui l’a précédé. «

Ayant grandi dans les années 80 et 90, Bousman est devenu «un grand fan» de la comédie de Rock et s’est rendu compte qu’il était «vraiment intimidé par l’idée» qu’il dirigerait le comédien, «sachant précisément que c’était son idée» et même en soulignant que Rock lui-même est un réalisateur, mais ses craintes se sont éteintes car Rock « n’aurait pas pu être plus collaboratif et cool » sur le plateau.

« Je pense qu’il y a eu deux fois sur le plateau qu’il m’a écarté et a dit: » Hé, est-ce que je dépasse ou puis-je vous donner une suggestion? « , A raconté Bousman. «Les deux fois où il l’a fait, il a amélioré la scène et le scénario 100 fois et c’était plutôt génial et puis en plus de cela, il m’a soutenu sur beaucoup de choses. Il y aurait évidemment des désaccords créatifs avec les producteurs et moi et Chris, 95% du temps, écoutions mon idée et me disais: « Non, c’est de la drogue, ce dont il parle est cool. » Chris et moi nous sommes liés presque immédiatement et il a été un formidable collaborateur sur le processus.

Ayant déjà travaillé dans la franchise, Bousman a expliqué que l’un de ses principaux objectifs en revenant au film était de lui donner «son propre look unique» pour s’adapter à la nature unique de son histoire, choisissant de s’éloigner du «traditionnel Vu look of the greens and all of that »et tout en travaillant avec son directeur de la photographie« fou »et« fantastique »Jordan Oram, une pensée a germé pour l’aspect et la sensation du film.

« Cela a commencé avec une idée de » Et si nous faisions ce film se dérouler le jour le plus chaud de l’été? « , A déclaré Bousman. «Ce n’est évidemment pas le premier film à le faire, il y a une tonne de films incroyables, Spike Lee l’a fait avec certains de ses films, coeur d’ange fait-il là où la chaleur joue un rôle énorme dans le film et donc dans ce film, la chaleur joue un rôle très important. Alors Jordan et moi sommes sortis pour que chaque environnement soit chaud et cela va de la climatisation en panne à un soleil toujours couché sur les gens, ce qui crée une sensation de claustrophobie sans avoir à rendre le film claustrophobe.

Cet épisode particulier de la franchise d’horreur de longue date provient d’une histoire de Rock, qui co-vedette avec Samuel L. Jackson. Rock joue un détective de police enquêtant sur une série de crimes grizzly, avec Jackson jouant son père. Ils sont rejoints dans le film par Max Minghella qui joue William Schenk, le partenaire de Rock et Marisol Nichols dans le rôle du capitaine Angie Garza, la patronne de Rock.

La neuvième Vu Le film offrira aux fans du monde entier un nouveau niveau amplifié de pièges sournoisement perfides, d’indices intelligents et du suspense de bord de mer qu’ils attendent de l’une des franchises d’horreur les plus terrifiantes du monde.

Le film sera produit par de longue date Vu les producteurs Mark Burg et Oren Koules – qui sont de retour pour piloter cette réimagination, qui sera dirigée par Darren Lynn Bousman, qui a dirigé trois des films les plus réussis de la Vu la franchise. Le scénario est basé sur une histoire conçue par Rock et écrite par Pete Goldfinger et Josh Stolberg (Scie sauteuse). Le film sera produit par Chris Rock, de longue date Vu producteur exécutif Daniel Heffner et les créateurs originaux de Vu, James Wan et Leigh Whannell.

Spirale: du livre de Saw doit sortir en salles le 21 mai 2021 alors que Mort de moi devrait sortir dans certains cinémas, plateformes numériques et VOD le 2 octobre!