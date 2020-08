Une date de sortie de Hubie Halloween a-t-elle été confirmée? Les fans ont hâte que le projet intrigant d’Adam Sandler arrive sur Netflix.

Aimez-le ou détestez-le, il est indéniable qu’Adam Sandler possède le pouvoir de surprendre le public.

L’acteur américain de 53 ans a joué une gamme de rôles emblématiques tout au long de sa carrière, se consolidant comme l’un des artistes comiques les plus populaires de sa génération.

Les goûts de Happy Gilmore et The Waterboy se vantent encore aujourd’hui, même si des ratés ultérieurs comme Jack et Jill ont éteint même le plus dévoué de ses fans.

Là encore, il y a eu aussi de belles surprises. Il a réalisé des performances sérieuses dans des efforts comme Reign Over Me, The Meyerowitz Stories et Punch-Drunk Love. Plus récemment, cependant, il a sans doute réalisé sa plus grande performance à ce jour dans Uncut Gems.

Maintenant, il est prêt à rassembler quelques visages familiers pour Hubie Halloween…

LUCIFER: Quand revient-il sur Netflix? Photo par Kevin Winter / .

Date de sortie de Hubie Halloween confirmée?

Non, la date de sortie de Hubie Halloween n’a pas été confirmée. Cependant, voici quand nous pouvons nous attendre à ce qu’il atteigne les écrans.

Compte tenu du thème d’Halloween du film, le public serait sage de soupçonner une sortie d’octobre sur Netflix.

Les téléspectateurs peuvent sûrement s’y attendre avant le samedi 31 octobre 2020.

Comme indiqué par Distractify, il a déjà été filmé, donc la date de sortie ne sera pas affectée négativement par la pandémie COVID-19.

Fait intéressant, ils soulignent que le projet a en fait été tourné l’été dernier à Salem, dans le Massachusetts, pas en octobre.

Adam Sandler a posté un cliché sur Instagram en août dernier pour annoncer le dernier jour de tournage, en écrivant: «Dernier jour de tournage de Hubie Halloween. Merci pour toute l’hospitalité cet été, Massachusetts. C’était génial…: »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

De quoi parle Hubie Halloween?

Adam Sandler incarne Hubie Dubois, qui malgré son amour pour Salem et Halloween n’est pas exactement une figure respectée de la communauté.

Cependant, les célébrations saisonnières de cette année lui offrent la chance de sauver Halloween et de faire ses preuves.

Comme l’a souligné Distractify, il sera classé PG-13 «pour un contenu brut et suggestif, un langage et une brève fête des adolescents». Donc, rien pour aliéner les téléspectateurs un peu plus jeunes!

Ce sera certainement un plaisir pour les foules et – selon IMDb – Adam jouera aux côtés d’amis et collaborateurs de longue date Rob Schneider, Steve Buscemi, Kevin James et plus encore.

Peyton List, Ray Liotta et Maya Rudolph devraient également jouer.

Dans d’autres nouvelles, qui joue Mycroft Holmes dans Enola Holmes?