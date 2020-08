Les nouveaux épisodes sont formidables mais l’épisode 9 de la saison 5 de Lucifer est-il confirmé? Le public de Netflix a désespérément besoin de plus après un incroyable cliffhanger.

En matière de télévision de qualité, nous n’avons sans doute jamais eu autant de choix à portée de main grâce au monde merveilleux du streaming.

Cependant, face à une vaste mer de contenu, vous devez donner la priorité à certaines émissions.

Nous sommes convaincus que beaucoup abandonneraient immédiatement une autre émission qu’ils regardent pour commencer à regarder de nouveaux épisodes de Lucifer et nous pouvons difficilement les blâmer.

Développée par Tom Kapinos, la série a atterri en 2016 et est basée sur le personnage DC Comics de Neil Gaiman. Au départ, il n’a pas été aussi bien accueilli, mais il est sans doute devenu plus impressionnant à chaque saison.

Maintenant dans le cinquième, nous serons tristes de le voir disparaître. Heureusement, il y en a plus en magasin.

Les fans de Lucifer attendent le retour de Netflix

Netflix a offert aux fans de Lucifer un certain nombre d’épisodes de la cinquième saison le 21 août 2020 et il est sûr de dire qu’ils en ont déjà hâte.

Offrant seulement huit épisodes, le public ne pouvait s’empêcher de se tourner vers l’avenir dans l’espoir qu’un neuvième apportera les réponses impératives.

En prenant en compte un cliffhanger choquant, l’épisode 9 est carrément demandé.

Néanmoins, l’Express note que la cinquième saison a été scindée en deux parties: a et b.

Alors, la saison 5 est-elle la partie B à l’horizon?

Lucifer saison 5 épisode 9: Date de sortie confirmée?

Non, Netflix n’a pas encore confirmé la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 5 de Lucifer. Cependant, voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Comme nous l’avons dit, le huitième épisode est parti sur tout le cliffhanger et on nous a déjà dit d’attendre plus de la saison 5.

Heureusement, l’Express souligne que la deuxième partie de saison a déjà été commandée.

En fait, ils notent également que le tournage est presque terminé. Bien sûr, vous savez ce que nous allons dire ensuite…

Malheureusement, COVID-19 a eu une influence considérable sur la production télévisuelle et s’est avéré un facteur de retard dans les prochains épisodes.

Ils ont dû cesser la production en mars conformément aux restrictions de verrouillage. Le plus gros coup de pied dans les dents, c’est qu’ils étaient en train de tourner la finale. Parlez de mauvais timing!

Jusqu’à ce que la production redémarre, il n’y aura aucun signe de date de sortie de Netflix. Espérons que l’équipe reviendra bientôt et que nous soupçonnons que l’épisode 9 nous parviendra avant Noël.

Abordant l’avenir, les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson se sont entretenus avec Collider [cited by the Express], avec Joe exprimant:

«Nous ne savions pas que ce serait aussi long qu’une attente entre les saisons. Je pense que l’intention n’était pas de le faire, et la vérité est que je pense que la seconde mi-temps sortira dès que nous pourrons terminer le tournage.

Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, on suppose.

Quel est le verdict de la saison 5 jusqu’à présent?

Le public a déjà fait part de ses réflexions sur la cinquième saison jusqu’à présent, en affluant sur Twitter et en discutant avec d’autres fans.

Découvrez une sélection de tweets:

La fin de la saison 5 de Lucifer, partie 1, est si bonne – Max Weinbach (@MaxWinebach) 23 août 2020

