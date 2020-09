Un an après ses débuts au Festival international du film de Toronto, Son du métal est enfin publié. le Riz Ahmed Le film sur un batteur qui perd soudainement son audition devrait sortir en salles en novembre avant de se diriger vers Amazon en décembre. Au lieu d’une bande-annonce ou d’un teaser traditionnel, une nouvelle vidéo ci-dessous présente Ahmed, le réalisateur Darius Marder et d’autres membres de la distribution annonçant la sortie imminente.

Son du métal

Sound of Metal n’était pas le meilleur film que j’ai vu au TIFF l’année dernière, mais c’était l’un des plus mémorables. Riz Ahmed livre ici la meilleure performance de sa carrière, et la façon dont le réalisateur Darius Marder nous amène dans l’espace libre du personnage d’Ahmed est souvent stupéfiant. Comme je l’ai écrit dans ma critique:

Pour dépeindre correctement la surdité de Ruben, Marder et un département sonore entièrement empilé s’enfouissent profondément dans un paysage auditif – et son absence. De longues séquences du film nous ont littéralement dans l’espace de tête de Ruben, les sons du film autour de lui sont étouffés, étouffés et complètement bloqués. Sound of Metal est également sous-titré – pas seulement sous-titré – dans le but de créer un film conçu à la fois pour un public auditif et sourd. L’expérience peut souvent être bouleversante – la toute première scène du film met en scène Ruben en train d’effacer pratiquement une batterie lors d’un concert, pour ensuite céder rapidement la place à des scènes marquées par des sonneries puis un silence absolu. Avec cette approche, Sound of Metal a le véritable effet de nous entraîner dans le monde de Ruben.

Dans Sound of Metal, «Au cours d’une série de concerts d’une nuit remplis d’adrénaline, le batteur punk-metal itinérant Ruben (Riz Ahmed) commence à souffrir d’une perte auditive intermittente. Lorsqu’un spécialiste lui dit que son état va rapidement s’aggraver, il pense que sa carrière musicale – et avec elle sa vie – est terminée. Son camarade de groupe et petite amie Lou (Olivia Cooke) place l’héroïnomane en convalescence dans une maison isolée et sobre pour sourds dans l’espoir que cela évitera une rechute et l’aidera à apprendre à s’adapter à sa nouvelle situation. Mais après avoir été accueilli dans une communauté qui l’accepte tel qu’il est, Ruben doit choisir entre son équilibre et la volonté de reprendre la vie qu’il a autrefois connue.

«J’espère vraiment que le film est un film que n’importe qui peut regarder de n’importe quelle culture de n’importe quelle communauté et c’est un film pour les humains», a déclaré Marder à EW. «Je voulais vraiment que cette expérience ne soit pas une expérience qui, vous savez, mettait des airs ou essayait d’être ceci, cela ou autre chose, mais en fait juste parler le langage qui va bien au-delà des étiquettes, les étiquettes de suis-je un batteur suis-je chanteur suis-je guitariste, suis-je sourd. Ce n’est rien de tout cela. C’est ce qui est au-delà de ces parties de notre identité, l’humain derrière eux et je pense que nous voyons les humains partout dans le film. «

Sound of Metal ouvre dans certains cinémas 20 novembre 2020 avant d’arriver à Prime Video 4 décembre 2020.

