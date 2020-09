Wolrd of Warcraft: Shadowlands C’était l’un des premiers fruits et des choses les plus attendues de la Gamescon 2020 de la part de Tempête De Neige et sa présentation ne nous a pas déçus, car il nous a donné le date de sortie de ce titre, ainsi que son bande annonce officier et un grand court métrage d’animation.

Après tant d’attente, la franchise Bilzzard la plus emblématique nous a enfin présenté l’actualité et les informations officielles sur cette extension du jeu, qui arrivera, sans faute, le 27 octobre 2020, comme ils l’ont déclaré dans leur bande-annonce.

Le lancement sera simultané pour toutes les régions et nous permettra de continuer à avancer dans l’histoire de ce jeu qui a été et est l’inspiration de nombreuses franchises de jeux vidéo actuelles.

Dans le court métrage d’animation, nous pouvons également voir plus clairement ce qui sera introduit World of WarCraft: Shadowlands, grâce à Afterlifes, la petite série animée qui suit l’histoire du développement de ce monde fantastique.

L’actualité la plus importante est avant tout que, pour la première fois, nous pourrons voyager à Shadowlands, élargissant ainsi les cartes et le gameplay. Ceux que nous avons confirmés pour le moment sont les champs de bataille de Bastion, Maldraxxus, Selvardien, Revendreth et Maw.

Il s’agit de la huitième extension de World Of Warcraft, qui est peut-être le titre de MMORPG le plus important de l’histoire et aussi le plus ancien. Nous ne savons toujours pas complètement ce qu’il aura à nouveau, mais on pense qu’il y aura un nouveau système d’amélioration des personnages et que le niveau maximum sera réduit de 120 à 50.

Pour l’instant, nous ne pouvons attendre que le 27 octobre pour nous rencontrer et jouer à tout ce qui est nouveau World of Warcraft, qui promet d’être aussi grand, immense et profond que dans ses autres extensions, qui enrichissent l’expérience du jeu pour continuer à attirer autant de joueurs.