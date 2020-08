Septembre 2011 a vu le Grève mondiale pour le climat dans lequel des enfants et des adolescents du monde entier ont fait entendre leur voix pour rendre visible la crise climatique à venir si nous ne prenons pas des mesures radicales. Ce mouvement a été rendu visible grâce à Greta Thunberg. Son combat constant pour lutter contre la crise climatique l’a amenée à être reconnue par le magazine Time comme «La personne de l’année 2019».

Maintenant, son histoire sera racontée à travers un nouveau documentaire très attendu intitulé I Am Greta. La militante suédoise est devenue la figure de proue du mouvement environnemental pour arrêter le changement climatique et sauver la planète après une grève dans son école en 2018. L’histoire de Thunberg sera racontée à travers des images inédites.

«Je suis Greta»

Le documentaire commencera par sa grève d’une école pour la justice climatique devant le Parlement suédois, devenir célèbre lors d’un voyage au Sommet des Nations Unies sur l’action climatique à New York.

Le synopsis se lit comme suit:

«En août 2018, Greta Thunberg, une étudiante suédoise de 15 ans, lance une grève scolaire pour le climat. Votre question pour les adultes: Si vous ne vous souciez pas de son avenir sur terre, pourquoi devrait-il s’inquiéter de son avenir à l’école? En quelques mois, leur grève devient un mouvement mondial. Greta, une jeune suédoise autiste calme, est maintenant une militante de renommée mondiale. L’équipe derrière Greta suit la jeune militante depuis son premier jour de grève scolaire. «

Vous pouvez également lire: GRETA THUNBERG EST NOMMÉ «PERSONNE DE L’ANNÉE» PAR TEMPS

I Am Greta sera réalisé par Nathan Grossman. Nathan a commencé sa carrière en tant que photographe d’images fixes pour Rolling Stone, puis a réalisé des documentaires, se concentrant principalement sur les questions environnementales. Il sera produit par Cecilia Nessen et Fredrik Heinig et la musique sera entre les mains de Jon Ekstrand et Rebekka Karijord.

Comme surprise, I Am Greta sera présenté en première au Festival du film de Venise le 4 septembre 2020 et dans les salles au Royaume-Uni et en Irlande le 16 octobre 2020.

Greta Thunberg sur le changement climatique

S’adressant à Rolling Stone, Thunberg a récemment déclaré: «Il semble que les gens au pouvoir ont abandonné. Ils disent que c’est trop difficile, c’est trop difficile. Mais c’est ce que nous faisons ici. Nous n’avons pas abandonné parce que c’est une question de vie ou de mort pour d’innombrables personnes ».

Elle a également parlé de ses motivations pour démarrer son activisme, qui a commencé après qu’on lui a montré un film sur les déchets plastiques dans l’océan en classe:

«Je me sentais très seule parce que j’étais la seule qui semblait s’inquiéter à ce sujet», a-t-elle déclaré. «J’étais le seul à rester dans ce genre de bulle. Tout le monde pouvait continuer sa vie comme d’habitude et je ne pouvais pas faire ça. « .

Voir sur YouTube