Besoin d’une ventilation pour la date de sortie du chapitre 265 de Black Clover? Découvrez notre aperçu complet pour le public international ici!

Il est sûr de dire que la franchise Black Clover, anime et manga inclus, est l’un des scénarios les plus populaires et les plus suivis de toute la communauté.

Bien que des rumeurs aient récemment circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’anime risquerait d’être annulé, le manga ne semble que se renforcer. La seule chose qui me surprend particulièrement, c’est que cela fait déjà cinq ans que la série a commencé la sérialisation.

Dans cet article, nous détaillons la date et l’heure de sortie du chapitre 265 de Black Clover pour différentes régions du monde, ainsi que tous les spoilers qui ont fait surface en ligne.

Nous sommes donc à peu près 34 chapitres entre le manga et Anime pour Black Clover. Je sais qu’ils aiment généralement avoir 50 à 60 chapitres entre eux, donc j’imagine que l’Arc de la Nation Spade commencera en 2021. Nous verrons bien pic.twitter.com/VOBdHkkkkS – ForNeverWorld (@ForneverWorld) 8 septembre 2020

Black Clover 265: Date de sortie

Le chapitre 265 de Black Clover est prévu pour le vendredi 18 septembre 2020.

Ceci selon le calendrier de publication officiel du chapitre fourni dans la section Shonen Jump de Viz Media.

#BCSpoilers Ce que nous avons appris du chapitre 264 de Black Clover • Nacht utilise une sorte de magie de téléportation car il peut infiltrer le château sans se faire remarquer • Jack remarque que la quantité de Mana Yuno stocke • Asta voit Yuno comme le même • Personne ne savait ce qui s’était passé dans le royaume du cœur pic.twitter.com/HETxomipLs – Pastor Kam1 ♣ ️ Reading The Promised Neverland (@ Pastor_Kam1) 13 septembre 2020

Black Clover 265: Temps de sortie

Nous nous attendons à ce que le chapitre 265 de Black Clover soit publié à minuit JST.

Si cette date de sortie reste correcte, nous pouvons nous attendre à ce que les traductions en anglais soient disponibles quelques heures plus tard aux heures suivantes:

Heure du Pacifique: 9 h 00 le vendredi 18 septembre Heure centrale: 11 h 00 le vendredi 18 septembre Heure de l’Est: midi le vendredi 18 septembre Heure britannique: 17 h 00 le vendredi 18 septembre

Nous mettrons à jour cet article si la date décrite pour le manga Black Clover est modifiée.

Black Clover 265: Spoilers potentiels

Au moment de la rédaction de cet article, aucun spoilers n’a commencé à apparaître en ligne et ne le fera probablement pas avant que les analyses brutes ne soient publiées vers le 16, lorsque les analyses brutes seront disponibles.

Nous mettrons à jour cette page dès que plus d’informations seront révélées.

