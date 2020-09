Dauberman, Perez & Paramount Animation partenaires pour Stray Dogs

Après avoir acquis les droits du prochain roman graphique, Paramount Animation s’est associé avec La conjuration le scribe de l’univers dérivé Gary Dauberman et Soirée jeuMark Perez pour produire et écrire une adaptation de Chiens errants, selon The Hollywood Reporter.

Prévu pour une date de sortie 2021 par Image Comics, l’intrigue pour Chiens errants est actuellement maintenu près de la poitrine, mais il est décrit comme « Le silence des agneaux rencontre la dame et le clochard», Dauberman déclarant que le plan est de vraiment plonger dans la nature terroriste du matériel source.

« Une grande partie de ce qui fait fonctionner l’horreur est de prendre quelque chose d’innocent et de le transformer en quelque chose d’effrayant», A déclaré Dauberman. « Comme une poupée dans Annabelle. Ou un clown dans jet. Et c’est ce que nous voulons faireChiens errants – prenez une animation et transformez-la en quelque chose de terrifiant en l’utilisant pour explorer une histoire vraiment sombre. Pour moi, le projet combine beaucoup de mes passions: l’animation, l’horreur et… enfin, les chiens.«

Un peu comme l’an dernier Prestidigitation retombées La malédiction de La Llorona, Dauberman est attaché à l’adaptation à titre de producteur uniquement via sa bannière de production à pièces tandis que Perez, qui a éclaté avec la comédie noire d’ensemble dirigée par Jason Bateman en 2018, est sur le point de scénariser le film.

Dauberman a fait ses débuts au cinéma avec son travail sur le premier opus du Annabelle série et continuerait à écrire le scénario de sa préquelle de 2017 et de sa suite de 2019, avec lesquelles il a fait ses débuts en tant que réalisateur, et a également co-écrit le scénario de l’adaptation acclamée de 2017 de Il avec Cary Fukunaga et Chase Palmer avant de rédiger lui-même la suite. Il est actuellement sur le point de retourner dans le monde de Stephen King avec une nouvelle adaptation de Lot de Salem, qu’il écrira et réalisera, en plus d’être attaché à un remake en anglais du hit zombie sud-coréen Train pour Busan.

Suivant Soirée jeu, Perez a déjà commencé à aligner plusieurs nouveaux projets, y compris la comédie d’action Netflix Soirée film avec Bateman mis en scène et John Cena (Bourdon) mis en étoile ainsi que Superworld, sa deuxième réunion à venir avec Bateman qui s’attache à le réaliser et à le produire pour Warner Bros.

